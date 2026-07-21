Μαρινάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: “9 άνθρωποι κρεμάστηκαν άδικα στα μανταλάκια” – Τι είπε για το πακέτο της ΔΕΘ

Στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την παραπομπή τεσσάρων βουλευτών αναφέρθηκε το πρωί της Τρίτης (21/7) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Μιλώντας στο ΣΚΑΪ, ο κ. Μαρινάκης άσκησε σφοδρή κριτική στο ΠΑΣΟΚ για την στάση του τονίζοντας πως “καταδίκασε 13 οικογενειάρχες χωρίς στοιχεία”. Μάλιστα, υποστήριξε ότι από τους 13 βουλευτές για τους οποίους είχαν διατυπωθεί αιτιάσεις, οι εννέα υποθέσεις έχουν ήδη τεθεί στο αρχείο, καθώς, όπως είπε, «δεν υπήρχαν ούτε ενδείξεις». Όπως πρόσθεσε, η εξέλιξη αυτή αποδεικνύει ότι η αντιπολίτευση έσπευσε να καταδικάσει ανθρώπους χωρίς να υπάρχουν επαρκή στοιχεία.

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«Το ΠΑΣΟΚ καταδίκασε εξαρχής 13 οικογενειάρχες χωρίς στοιχεία. Ήδη οι εννέα πάνε αρχείο, γιατί δεν υπήρχαν ούτε ενδείξεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στους 4 βουλευτές που παραπέμπονται, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε ότι η δικαστική διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη και υπογράμμισε πως είναι πιθανό να αθωωθούν.

«Οι άλλοι τέσσερις μπορεί και να αθωωθούν. Πρέπει να αφήσουμε τη Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της», τόνισε, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση σέβεται τη δικαστική διαδικασία και δεν προδικάζει το αποτέλεσμά της.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι η θέση της κυβέρνησης είναι πως κάθε υπόθεση πρέπει να εξετάζεται με βάση τα πραγματικά στοιχεία και όχι την πολιτική σκοπιμότητα.

Αναφερομένος στη ΔΕΘ και το πακέτο που θα ανακοινώσει στη Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η δέσμη μέτρων μπορεί να ξεπεράσει το 1 δισ. Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι το υπουργείο Οικονομικών έχει ήδη καταλήξει στην εκτίμηση πως υπάρχει δημοσιονομικός χώρος που «θα ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο το τελικό πακέτο να είναι ακόμη μεγαλύτερο.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέδωσε τη δυνατότητα λήψης νέων μέτρων στη βελτίωση των δημόσιων οικονομικών, σημειώνοντας ότι τα αυξημένα φορολογικά έσοδα δεν προήλθαν από νέους φόρους, αλλά από τη μείωση φορολογικών συντελεστών, την ανάπτυξη της οικονομίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

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«Η Ελλάδα, χωρίς να αυξήσει κανέναν φορολογικό συντελεστή, μπορεί να χρηματοδοτεί μέτρα. Πρώτα βρίσκουμε τα χρήματα και μετά αποφασίζουμε πώς θα επιστρέψουν στους πολίτες», ανέφερε, αντιπαραβάλλοντας την κυβερνητική πολιτική με τις προτάσεις της αντιπολίτευσης.