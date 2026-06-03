ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα απάτη-“μαμούθ” με παράνομες επιδοτήσεις άνω των 2,5 εκατ. – 13 συλλήψεις σε Κοζάνη, Αγρίνιο

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις πρωινές ώρες σήμερα Τετάρτη 3/6 μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων της ΔΑΟΕ, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση απάτης με παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και σε ψευδή δήλωση.

Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται διαχειριστής και υπάλληλος ΚΥΔ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Συνολικά, οι κατηγορούμενοι ανέρχονται σε 39 άτομα, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες της αστυνομίας.

Η έρευνα δείχνει ότι το παράνομο οικονομικό όφελος της οργάνωσης υπερβαίνει τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ παράλληλα έχουν εντοπιστεί και φορολογικές παραβάσεις.

Οι αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις και τις ανακρίσεις για τη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα θα ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακίστηκαν οι φερόμενοι αρχηγοί του κυκλώματος της Βόρειας Ελλάδας

Υπενθυμίζεται ότι χθες Τρίτη 2/6 προφυλακίστηκαν οι εις φερόμενοι ως αρχηγοί του κυκλώματος της Βόρειας Ελλάδας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παράλληλα, σε κατ’ οίκον περιορισμό τέθηκαν τρεις γυναίκες μετά τις απολογίες τους την Τρίτη 2/6, ενώ ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο έβδομος κατηγορούμενος.

Όλοι αρνήθηκαν τις κακουργηματικές κατηγορίες εναντίον τους, ενώ ένα από τα μέλη που φέρεται να είχε τον ρόλο του αρχηγού στην εγκληματική οργάνωση τόνισε πως είναι νόμιμος αγρότης, με τη σύζυγό του να λέει μεταξύ άλλων πως είχε άγνοια για τα οικονομικά του συζύγου της.