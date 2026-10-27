Αντώνης Σαμαράς για την 28η Οκτωβρίου: «Η ελευθερία ενός λαού κρίνεται από όσα αρνείται να παραδώσει»

Με μια λιτή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τίμησε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, το απόγευμα της Τρίτης (27/10).

Ο Αντώνης Σαμαράς επέλεξε να στείλει το μήνυμά του μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook, δημοσιεύοντας μια ασπρόμαυρη ιστορική φωτογραφία, στην οποία διακρίνεται πλήθος πολιτών στους δρόμους, με ελληνικές σημαίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ανάρτηση συνοδεύεται από μια φράση που παραπέμπει στο ιστορικό «Όχι» και στη σημασία της υπεράσπισης της εθνικής ελευθερίας.

«Η ελευθερία ενός λαού κρίνεται από όσα αρνείται να παραδώσει»

Στο επετειακό μήνυμα του πρώην πρωθυπουργού αναγράφεται:

«Η ελευθερία ενός λαού κρίνεται από όσα αρνείται να παραδώσει».

Ακολουθεί η ευχή:

«Χρόνια πολλά, Ελλάδα».

Στην εικόνα εμφανίζεται επίσης η ημερομηνία «28 Οκτωβρίου 1940», ενώ στο κάτω μέρος υπάρχει η υπογραφή του Αντώνη Σαμαρά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με αυτόν τον τρόπο, ο πρώην πρωθυπουργός επέλεξε να τιμήσει την επέτειο της άρνησης της Ελλάδας στο ιταλικό τελεσίγραφο, εστιάζοντας στην έννοια της ελευθερίας και της αντίστασης.

Η ιστορική φωτογραφία που επέλεξε ο πρώην πρωθυπουργός

Η ανάρτηση περιλαμβάνει ασπρόμαυρη φωτογραφία με συγκεντρωμένο πλήθος πολιτών, που κρατούν ελληνικές σημαίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η εικόνα συνδυάζεται με τη φράση για την ελευθερία, δημιουργώντας μια συμβολική αναφορά στο πνεύμα της 28ης Οκτωβρίου.

Το μήνυμα δημοσιεύθηκε μία ημέρα πριν από την εθνική επέτειο, χωρίς να συνοδεύεται από εκτενέστερη πολιτική δήλωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι πρόσφατες παρεμβάσεις Σαμαρά για τα εθνικά θέματα

Η ανάρτηση έρχεται λίγες ημέρες μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις του Αντώνη Σαμαρά για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Στις 20 Οκτωβρίου, ο πρώην πρωθυπουργός είχε ασκήσει κριτική στην κυβέρνηση και στον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη για τους χειρισμούς σχετικά με τη Λιβύη, την Τουρκία και τη Θράκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Διαβάστε επίσης: Σαμαράς κατά Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη – «Τα γεγονότα στη Λιβύη τούς εκθέτουν ανεπανόρθωτα».

Παράλληλα, σε πρόσφατη δημόσια παρουσία του, μετά από ομιλία του Κώστα Καραμανλή, είχε δηλώσει ότι «το θέμα δεν είναι ότι τον άκουσα εγώ. Το θέμα είναι ότι άλλοι πρέπει να τον ακούσουν», χωρίς να κατονομάσει συγκεκριμένο αποδέκτη.

Διαβάστε ακόμη: Καραμανλής για Τουρκία – Η αιχμή Σαμαρά.

Η σημερινή επετειακή ανάρτηση, πάντως, περιορίζεται στο ιστορικό μήνυμα της 28ης Οκτωβρίου και δεν περιλαμβάνει ρητή αναφορά στην κυβέρνηση ή σε συγκεκριμένη πολιτική αντιπαράθεση.