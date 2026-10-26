Θεσσαλονίκη: Παρουσία Τασούλα ο εορτασμός στο ΑΠΘ – Το μήνυμα του Ρόντρικ Μπίτον για το «Όχι»

Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα (26/10), στην αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο επίσημος εορτασμός του πολιούχου Αγίου Δημητρίου, της 114ης επετείου της απελευθέρωσης της πόλης και του έπους του 1940.

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκαν η ιστορική σημασία της ελευθερίας, η συμβολή της Ελλάδας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και ο ρόλος της εκπαίδευσης στην ενίσχυση της χώρας.

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Τον πανηγυρικό της ημέρας εκφώνησε ο ομότιμος καθηγητής του King’s College London, Σερ Ρόντρικ Μπίτον, ο οποίος αναφέρθηκε στην απόφαση της Ελλάδας να αντισταθεί στην ιταλική εισβολή και στη σημασία των ελληνικών νικών κατά των δυνάμεων του Άξονα.

Ρόντρικ Μπίτον: «Οι Έλληνες πολέμησαν και κέρδισαν»

Στην ομιλία του, με τίτλο «Από τον Άγιο Δημήτριο στο “Όχι” του Μεταξά», ο Σερ Ρόντρικ Μπίτον ανέλυσε το ιστορικό και πολιτικό πλαίσιο που οδήγησε στα γεγονότα της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον Ιωάννη Μεταξά και στον τρόπο με τον οποίο η άρνησή του να αποδεχθεί το ιταλικό τελεσίγραφο συνέβαλε στην εθνική συσπείρωση.

Όπως υπογράμμισε, η αντίσταση απέναντι στην ιταλική εισβολή αποτέλεσε καθοριστική στιγμή για τον ελληνικό λαό, ανεξάρτητα από την προηγούμενη πολιτική πορεία και το αυταρχικό καθεστώς του Μεταξά.

Ο διακεκριμένος ιστορικός επισήμανε ακόμη ότι οι πρώτες ελληνικές νίκες προκάλεσαν θαυμασμό στην Ευρώπη και τη Βρετανία.

Αμφισβήτησε, μάλιστα, την αντίληψη που συναντάται συχνά στην αγγλόφωνη ιστοριογραφία ότι η Βρετανία πολεμούσε μόνη της κατά την πρώτη περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

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Ο Μπίτον υποστήριξε ότι οι ελληνικές επιτυχίες απέναντι στις δυνάμεις του Άξονα αποτέλεσαν σημαντική συνεισφορά στον συμμαχικό αγώνα, πριν από τη γερμανική εισβολή στην Ελλάδα.

Η αναφορά του πρύτανη στη γνώση και την εθνική ισχύ

Στην προσφώνησή του, ο πρύτανης του ΑΠΘ, καθηγητής Κυριάκος Αναστασιάδης, ανέδειξε την ελευθερία ως θεμελιώδη αξία που στηρίζεται στη γνώση, την ισχύ και την τολμηρή πράξη.

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Όπως επισήμανε, η ισχύς μιας χώρας στη σύγχρονη εποχή δεν καθορίζεται αποκλειστικά από τις στρατιωτικές της δυνατότητες ή τους φυσικούς της πόρους, αλλά και από τις επιδόσεις στην επιστήμη και την τεχνολογία, την οικονομική ανάπτυξη, τις διεθνείς συμμαχίες και τη θεσμική της οργάνωση.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον ρόλο της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης ως παράγοντα διεθνούς επιρροής και τεχνολογικής ανταγωνιστικότητας.

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Ο πρύτανης κάλεσε τους νέους να υπερασπίζονται τη δημοκρατία και την ελευθερία, επιλέγοντας τη γνώση απέναντι στην άγνοια και τη δημιουργία απέναντι στην παραίτηση.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στην αρχή του δεύτερου αιώνα λειτουργίας του, οφείλει να συνεχίσει να μετατρέπει τη γνώση σε πράξη, μέσα από την έρευνα και την καινοτομία.

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Παρουσία εκπροσώπων της πολιτικής και ακαδημαϊκής κοινότητας

Στην εκδήλωση παρέστησαν οι υφυπουργοί Κώστας Γκιουλέκας, Σταύρος Καλαφάτης, Νίκος Ταχιάος και Νικόλαος Παπαϊωάννου.

Το «παρών» έδωσαν επίσης ο υπουργός Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Βασίλης Πάλμας, ο γενικός πρόξενος της Κύπρου στη Θεσσαλονίκη, Κωνσταντίνος Πολυκάρπου, βουλευτές, ακαδημαϊκοί, φοιτητές και εκπρόσωποι φορέων.

Από την πλευρά της διοίκησης του ΑΠΘ συμμετείχαν οι αντιπρυτάνεις Ιωάννης Ρέκανος, Νίκος Μαγγιώρος και Ιάκωβος Μιχαηλίδης.

Νωρίτερα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε παραστεί στην επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, από όπου έστειλε μήνυμα για την ελευθερία, την ασφάλεια και την ευημερία της Θεσσαλονίκης.

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Με μουσικό πρόγραμμα ολοκληρώθηκε η τελετή

Η εκδήλωση ξεκίνησε με το απολυτίκιο του Αγίου Δημητρίου από τη χορωδία «Γιάννης Μάντακας» του ΑΠΘ, υπό τη διεύθυνση της Εριφύλης Δαμιανού.

Στο μουσικό μέρος, η συμφωνική ορχήστρα του Πανεπιστημίου παρουσίασε έργα των Aaron Copland, Μίκη Θεοδωράκη και Edward Elgar, με τη συμμετοχή της πανεπιστημιακής χορωδίας και του Χορωδιακού Εργαστηρίου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών.

Την ορχήστρα και τις χορωδίες διηύθυνε ο αναπληρωτής καθηγητής Βλαδίμηρος Συμεωνίδης.

Η τελετή ολοκληρώθηκε με την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Οι εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη συνεχίζονται ενόψει της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου, με την κορύφωσή τους να πραγματοποιείται την Τετάρτη.

Για το εορταστικό τριήμερο έχουν ανακοινωθεί ειδικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην πόλη.

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