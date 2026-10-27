Βραζιλία: Θρίλερ με τον Φλάβιο Μπολσονάρου – Πληροφορίες ότι έφυγε για τις ΗΠΑ, ακυρώθηκαν τα διαβατήριά του

Μυστήριο επικρατεί στη Βραζιλία γύρω από την τύχη του Φλάβιο Μπολσονάρου, του γιου του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο οποίος ηττήθηκε στις προεδρικές εκλογές της Κυριακής (25/10) από τον Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το CNN Brasil, επικαλούμενο πηγές από το οικογενειακό περιβάλλον του, ο 45χρονος γερουσιαστής φέρεται να αναχώρησε αεροπορικώς από τη Βραζιλία με προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες, μαζί με τη σύζυγο και τις δύο κόρες του.

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Ωστόσο, η αναχώρησή του δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως, ενώ το Reuters μετέδωσε ότι οι βραζιλιάνικες Αρχές προσπαθούν να εξακριβώσουν πού βρίσκεται.

Την ίδια ώρα, τα διαβατήριά του έχουν ακυρωθεί, καθώς δεν συμμορφώθηκε με τη δικαστική εντολή να τα παραδώσει στην Ομοσπονδιακή Αστυνομία.

Ακυρώθηκαν τα διαβατήριά του μετά τη δικαστική εντολή

Σύμφωνα με δύο πηγές της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας που επικαλείται το Reuters, ο Φλάβιο Μπολσονάρου δεν παρέδωσε τα ταξιδιωτικά του έγγραφα εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των 24 ωρών.

Η εντολή είχε εκδοθεί από τον δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου Αλεσάντρ ντι Μοράις, στο πλαίσιο έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο γερουσιαστής είχε γνωστοποιήσει τη Δευτέρα (26/10) ότι αστυνομικοί του ζήτησαν να παραδώσει τα διαβατήριά του και ότι του απαγορεύθηκε η έξοδος από τη χώρα.

Μάλιστα, είχε δηλώσει δημόσια πως σκόπευε να συμμορφωθεί με την απόφαση, διαψεύδοντας τις πληροφορίες ότι σχεδίαζε να εγκαταλείψει τη Βραζιλία μετά την εκλογική ήττα του.

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Ωστόσο, η προθεσμία εξέπνευσε χωρίς να παραδώσει τα έγγραφα, με αποτέλεσμα οι Αρχές να προχωρήσουν στην ακύρωσή τους.

Οι πληροφορίες για ταξίδι στις ΗΠΑ και το σενάριο της Αργεντινής

Οι πληροφορίες για τις κινήσεις του Φλάβιο Μπολσονάρου παραμένουν αντικρουόμενες.

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Ενώ δημοσιεύματα κάνουν λόγο για αναχώρησή του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, άλλες αναφορές υποστήριξαν ότι ενδέχεται να πέρασε αρχικά στην Αργεντινή, προκειμένου να συνεχίσει από εκεί το ταξίδι του.

Η κυβέρνηση της Αργεντινής ανακοίνωσε, ωστόσο, ότι δεν διαθέτει καταγραφή εισόδου του Μπολσονάρου στη χώρα.

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Παράλληλα, οι αργεντινές Αρχές έλεγξαν ιδιωτικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο του Πουέρτο Ιγκουασού, χωρίς να εντοπίσουν σχέδιο πτήσης στο οποίο να περιλαμβάνεται η οικογένειά του.

Σύμφωνα με το Reuters, αξιωματούχος της βραζιλιάνικης Ομοσπονδιακής Αστυνομίας ανέφερε ότι ο γερουσιαστής δεν έχει εγκαταλείψει τη χώρα μέσω επίσημου σημείου συνοριακού ελέγχου.

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Συνεργάτες του είτε απέφυγαν να αποκαλύψουν πού βρίσκεται είτε δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν την τοποθεσία του.

Υπό έρευνα για ξέπλυμα χρήματος – Τι απαντά ο ίδιος

Ο πρωτότοκος γιος του Ζαΐχ Μπολσονάρου βρίσκεται αντιμέτωπος με έρευνα για υποψίες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και παράνομης διακίνησης συναλλάγματος.

Η έρευνα αφορά επίσης τον δικηγόρο Βίλερ Τομάζ.

Ο Φλάβιο Μπολσονάρου αρνείται οποιαδήποτε παράνομη πράξη, ενώ δεν έχει υπάρξει καταδικαστική απόφαση σε βάρος του για τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Η δικαστική εντολή για παράδοση των διαβατηρίων και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα εκδόθηκε στο πλαίσιο αυτής της έρευνας.

Η εκλογική ήττα από τον Λούλα και η στάση της οικογένειας Μπολσονάρου

Οι εξελίξεις σημειώνονται μόλις δύο ημέρες μετά τη νίκη του Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών.

Ο Λούλα επικράτησε με 51,8% των ψήφων, εξασφαλίζοντας μία ακόμη προεδρική θητεία.

Ο Φλάβιο Μπολσονάρου είχε αρχικά αμφισβητήσει το αποτέλεσμα, επικαλούμενος εκλογικές παρατυπίες και προαναγγέλλοντας προσπάθεια ακύρωσης της διαδικασίας.

Το κόμμα του, ωστόσο, αναγνώρισε τη νίκη του Λούλα.

Πριν από τις εκλογές, ο αδελφός του, Εντουάρντο Μπολσονάρου, ο οποίος ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες, είχε δηλώσει ότι σε περίπτωση ήττας θα υποστήριζε την αποχώρηση του Φλάβιο από τη Βραζιλία.

Οι δηλώσεις αυτές έχουν επανέλθει στο προσκήνιο μετά τις πληροφορίες για την πιθανή αναχώρησή του.

Οι συγκρίσεις με τον πατέρα του, Ζαΐχ Μπολσονάρου

Η υπόθεση προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη Βραζιλία και λόγω της πολιτικής διαδρομής του πατέρα του.

Ο πρώην πρόεδρος Ζαΐχ Μπολσονάρου είχε επίσης ταξιδέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την ήττα του από τον Λούλα στις εκλογές του 2022.

Στη συνέχεια επέστρεψε στη Βραζιλία, όπου καταδικάστηκε σε ποινή κάθειρξης 27 ετών για την εμπλοκή του σε σχέδιο πραξικοπήματος.

Προς το παρόν, πάντως, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση ότι ο Φλάβιο Μπολσονάρου βρίσκεται στις ΗΠΑ ή ότι έχει ζητήσει πολιτικό άσυλο.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες εξακρίβωσης της τοποθεσίας του, ενώ αναμένονται νεότερες πληροφορίες για τις συνθήκες υπό τις οποίες φέρεται να εξαφανίστηκε από το δημόσιο προσκήνιο.

Πηγές: Reuters, CNN Brasil, UOL