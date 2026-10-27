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Τσουκαλάς: “Απατηλά τα όνειρα σας κ. Γεωργιάδη – Η ΝΔ θα έχει απέναντι της ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ και θα ηττηθεί”

Σχετικά με τα όσα είπε ο υπουργός Υγείας για πιθανή συνεργασία με Σαμαρά

Τσουκαλάς: “Απατηλά τα όνειρα σας κ. Γεωργιάδη – Η ΝΔ θα έχει απέναντι της ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ και θα ηττηθεί”
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΝΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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«Ο κ. Γεωργιάδης, που πριν λίγες εβδομάδες είχε βάλει στο τραπέζι ανοικτά το σενάριο συγκυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας με τον Αντώνη Σαμαρά, άλλαξε γραμμή αφού προφανώς του τράβηξαν το αυτί από το Μαξίμου», αναφέρει σε σχόλιο του ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, σχετικά με χθεσινές δηλώσεις του υπουργού Υγείας.

Προσθέτει ειδικότερα ότι «ο αδελφοποιτός του Κυριάκου Βελόπουλου, ο πολιτικός που χρωστά στον Αντώνη Σαμαρά τη μεταπήδηση του από ένα ακροδεξιό λαϊκιστικό κόμμα στην αντιπροεδρία της Νέας Δημοκρατίας, αράδιασε και χθες τις αερολογίες του ότι δήθεν μόνο με το ΠΑΣΟΚ μπορεί να συνεργαστεί, αλλά όχι με τους Βελόπουλο, Σαμαρά και Λατινοπούλου που είναι σάρκα από τη σάρκα της Νέας Δημοκρατίας».

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«Γελάνε και τα τσιμέντα. Απατηλά τα όνειρά σας, κ. Γεωργιάδη, και μην αγχώνεστε γιατί δεν θα είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία, οπότε δεν θα χρειαστεί να βρει εταίρο», σχολιάζει ο κ. Τσουκαλάς και καταλήγει σημειώνοντας πως «όσο και αν ο κ. Γεωργιάδης προσπάθησε να επιλέξει αντιπάλους, επιτέθηκε δυσφημιστικά στον Νίκο Ανδρουλάκη για να τον πλήξει πολιτικά, δεν τα κατάφερε. Θα έχουν απέναντι τους ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ και θα ηττηθούν».

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