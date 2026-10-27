Ανδρουλάκης από τη Δράμα: «Η ελληνική περιφέρεια ερημώνει – Το δημογραφικό είναι η μεγαλύτερη πρόκληση»

Την ανάγκη να στηριχθεί η ελληνική περιφέρεια, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το δημογραφικό πρόβλημα, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την περιοδεία του στη Δράμα, το μεσημέρι της Τρίτης (27/10).

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επισκέφθηκε το εμπορικό κέντρο της πόλης, όπου συνομίλησε με κατοίκους και επαγγελματίες, ακούγοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους.

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Στις δηλώσεις του έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη δημογραφική συρρίκνωση της περιφέρειας, στην έλλειψη ποιοτικών θέσεων εργασίας, στην υποβάθμιση του κοινωνικού κράτους και στις καθυστερήσεις σημαντικών έργων υποδομής.

«Κάθε μέρα που περνάει, τα πράγματα χειροτερεύουν για την ελληνική ύπαιθρο»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε το δημογραφικό ως τη σημαντικότερη πρόκληση που αντιμετωπίζει η Δράμα και συνολικά η ελληνική περιφέρεια.

«Στη Δράμα, όπως και σε όλη την ελληνική περιφέρεια, υπάρχουν σημαντικές προκλήσεις. Η σημαντικότερη όλων είναι το δημογραφικό», ανέφερε.

Όπως υποστήριξε, οι συνθήκες διαβίωσης στην ελληνική ύπαιθρο επιδεινώνονται διαρκώς, καθώς δεν δημιουργούνται επαρκείς θέσεις εργασίας, ενώ κρίσιμες κοινωνικές υπηρεσίες και υποδομές παραμένουν ανεπαρκείς.

«Δυστυχώς, κάθε μέρα που περνάει, τα πράγματα χειροτερεύουν για την ελληνική ύπαιθρο. Δεν υπάρχουν καλές θέσεις εργασίας, το κοινωνικό κράτος υποβαθμίζεται και κρίσιμες υποδομές, όπως σημαντικοί οδικοί άξονες, δεν έχουν ολοκληρωθεί», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αιχμές για τη σύνδεση Δράμας – Καβάλας: «Ένα έργο που λιμνάζει για χρόνια»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην οδική σύνδεση της Δράμας με την Καβάλα, επισημαίνοντας τις πολυετείς καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση του έργου.

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«Ειδικά για τη Δράμα, μιλώ για τη σύνδεση με την Καβάλα, ένα έργο το οποίο λιμνάζει για πάρα πολλά χρόνια», δήλωσε.

Με την αναφορά αυτή, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέδειξε τη σημασία των υποδομών για την οικονομική ανάπτυξη και τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων της περιφέρειας.

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«Το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα της περιφερειακής ανάπτυξης»

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης παρουσίασε την περιφερειακή ανάπτυξη ως βασικό άξονα της πολιτικής πρότασης του ΠΑΣΟΚ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση.

«Πρέπει να στηρίξουμε την ελληνική περιφέρεια και όραμα του ΠΑΣΟΚ είναι η περιφερειακή ανάπτυξη. Το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα της περιφερειακής ανάπτυξης», τόνισε.

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Παράλληλα, πρότεινε ένα διαφορετικό αναπτυξιακό σχέδιο για τη χώρα, με ιδιαίτερη έμφαση στη Βόρεια Ελλάδα.

Στο επίκεντρο των προτάσεών του βρίσκονται τα φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις στη μεταποίηση και στον πρωτογενή τομέα, με στόχο την ενίσχυση της τοπικής παραγωγής και της οικονομικής δραστηριότητας.

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«Σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση πρέπει να υπάρξει ένα άλλο αναπτυξιακό σχέδιο για τη χώρα και ιδιαίτερα για τη Βόρεια Ελλάδα. Με φορολογικά κίνητρα για επενδύσεις μεταποίησης, επενδύσεις πρωτογενούς τομέα», ανέφερε.

Η περιφερειακή ανάπτυξη αποτελεί διαχρονικά βασικό σημείο των δημόσιων παρεμβάσεών του. Σε προηγούμενη περιοδεία του στα Άγραφα είχε συνδέσει την αντιμετώπιση της δημογραφικής κρίσης με τη δημιουργία καλύτερων συνθηκών διαβίωσης και εργασίας στις απομακρυσμένες περιοχές.

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«Δεν μπορούμε να αφήσουμε τα χωράφια μας χέρσα»

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι η ελληνική οικονομία χρειάζεται μεγαλύτερη εξωστρέφεια και ενίσχυση της παραγωγής.

«Χρειαζόμαστε εξωστρέφεια και παραγωγή και όχι να αφήσουμε τα χωράφια μας να παραμένουν χέρσα τα επόμενα χρόνια», σημείωσε.

Μάλιστα, προειδοποίησε ότι η εγκατάλειψη της παραγωγικής δραστηριότητας στην περιφέρεια θα έχει σοβαρές συνέπειες για το μέλλον της χώρας.

«Αυτή η εικόνα είναι εικόνα παρακμής που οδηγεί τη χώρα πάρα πολλά χρόνια πίσω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει αναδείξει και σε προηγούμενες παρεμβάσεις του τη σύνδεση της αγροτικής παραγωγής με τη δημογραφική κρίση και την ανάγκη ενίσχυσης της υπαίθρου.

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Η περιοδεία στη Βόρεια Ελλάδα

Η επίσκεψη στη Δράμα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της παρουσίας του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη Βόρεια Ελλάδα για τις εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το ανακοινωμένο πρόγραμμά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πραγματοποιήσει το απόγευμα της Τρίτης ομιλία προς στελέχη και φίλους του κόμματος στον Δρυμό Θεσσαλονίκης.

Την Τετάρτη (28/10) θα παρακολουθήσει τη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του εορτασμού της εθνικής επετείου.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα της περιοδείας Ανδρουλάκη σε Θεσσαλονίκη και Δράμα.