Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν;
Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Γαλλία και Αλβανία στους δρόμους: Δικαιολογούνται οι βίαιες διαδηλώσεις όταν οι κυβερνήσεις δεν ακούν; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σαμαράς κατά Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη: «Τα γεγονότα στη Λιβύη τούς εκθέτουν ανεπανόρθωτα»

Ο πρώην πρωθυπουργός εξαπολύει επίθεση στην κυβέρνηση για την εξωτερική πολιτική, συνδέοντας τις εξελίξεις στη Λιβύη με το μεταναστευτικό, τη Μονή Σινά και την τουρκική παρουσία στην περιοχή.

Σαμαράς κατά Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη: «Τα γεγονότα στη Λιβύη τούς εκθέτουν ανεπανόρθωτα»
«Δεν είναι αυτή η παράταξη – Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη», δήλωσε ο Αντώνης Σαμαράς.
DEBATER NEWSROOM

Σφοδρή κριτική στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη ασκεί ο Αντώνης Σαμαράς, με αφορμή τις εξελίξεις στη Λιβύη, θέτοντας συνολικά ζήτημα για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική.

Με δήλωσή του, ο πρώην πρωθυπουργός υποστηρίζει ότι τα πρόσφατα γεγονότα στη Λιβύη διαψεύδουν τις διαβεβαιώσεις του υπουργού Εξωτερικών, ενώ στρέφει τα πυρά του και κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, τον οποίο επικρίνει επειδή εξακολουθεί να στηρίζει τον Γιώργο Γεραπετρίτη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Τα δραματικά γεγονότα της Λιβύης εκθέτουν ανεπανόρθωτα τον κ. Γεραπετρίτη, που πρόσφατα μας διαβεβαίωνε για τα ακριβώς αντίθετα. Εκθέτουν και τον Πρωθυπουργό, που συμφωνεί σε όλα μαζί του, αντί να τον έχει ήδη αποπέμψει», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Αιχμές για το μεταναστευτικό και τη Μονή Σινά

Ο Αντώνης Σαμαράς συνδέει την κριτική του για τις εξελίξεις στη Λιβύη με τις μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, εκφράζοντας παράλληλα ανησυχία για τη Μονή Αγίας Αικατερίνης του Σινά.

«Και ενώ κύματα παράνομων μεταναστών από τη Λιβύη στοχεύουν την Κρήτη, πυκνώνουν τα σύννεφα ακόμα και για τη Μονή Σινά», σημειώνει στη δήλωσή του.

Ο πρώην πρωθυπουργός παρουσιάζει τα συγκεκριμένα ζητήματα ως ενδείξεις αυξανόμενων γεωπολιτικών προκλήσεων για τη χώρα, για τις οποίες αποδίδει πολιτικές ευθύνες στην κυβέρνηση.

Αναφορές στην Τουρκία, τη Θράκη και τον Έντι Ράμα

Στη δήλωσή του, ο Αντώνης Σαμαράς επεκτείνει την κριτική του και στις περιφερειακές σχέσεις της Ελλάδας, κάνοντας ειδική αναφορά στην Τουρκία και στην Αλβανία.

Ειδικότερα, ισχυρίζεται ότι η Τουρκία προχωρά σε αγορές ακινήτων στη Θράκη μέσω βουλγαρικών εταιρειών, ενώ σχολιάζει και τις σχέσεις του Αλβανού πρωθυπουργού Έντι Ράμα με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Την ίδια ώρα βλέπουμε την Τουρκία να αγοράζει συνεχώς –μέσω βουλγαρικών εταιριών– ακίνητα στη Θράκη. Και τον Ράμα να αγκαλιάζεται με τον Ερντογάν», αναφέρει.

Οι αναφορές αυτές αποτελούν ισχυρισμούς του πρώην πρωθυπουργού, χωρίς να παρατίθενται στη συγκεκριμένη δήλωση πρόσθετα στοιχεία για τις καταγγελλόμενες αγοραπωλησίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Κολυμπάμε πάντα στα δήθεν ήρεμα νερά με την Τουρκία»

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίζεται ο Αντώνης Σαμαράς απέναντι στην πολιτική προσέγγισης Ελλάδας και Τουρκίας, χρησιμοποιώντας τη φράση «ήρεμα νερά» για να αμφισβητήσει τους κυβερνητικούς χειρισμούς.

«Κι εμείς κοιμισμένοι, κολυμπάμε πάντα στα δήθεν ήρεμα νερά με την Τουρκία…», υπογραμμίζει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο πρώην πρωθυπουργός ολοκληρώνει τη δήλωσή του με νέα προσωπική επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ζητώντας του να αναγνωρίσει, όπως υποστηρίζει, τις συνέπειες της κυβερνητικής εξωτερικής πολιτικής.

«Οφείλει ο κ. Μητσοτάκης να καταλάβει το μέγεθος των νέων γεωπολιτικών προβλημάτων που έχει δημιουργήσει στην Ελλάδα ο ίδιος με τον κ. Γεραπετρίτη», καταλήγει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά περιλαμβάνει ευθεία αμφισβήτηση της κυβερνητικής στρατηγικής, καθώς και σαφή αιχμή για την παραμονή του Γιώργου Γεραπετρίτη στο υπουργείο Εξωτερικών.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Δημοσκόπηση Opinion Poll: Στο 31,5% η ΝΔ στην Αττική, δεύτερη η ΕΛΑΣ του Τσίπρα – Τι δείχνουν τα ποσοστά για Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Opinion Poll: Στο 31,5% η ΝΔ στην Αττική, δεύτερη η ΕΛΑΣ του Τσίπρα – Τι δείχνουν τα ποσοστά για Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη

Η νέα έρευνα της Opinion Poll για το Action24 καταγράφει διαφορά 14,6 ποσοστιαίων μονάδων μεταξύ ΝΔ και ΕΛΑΣ στην εκτίμηση ψήφου. Σχεδόν μοιρασμένες οι απόψεις για αυτοδυναμία και συνεργασίες, ενώ η ακρίβεια παραμένει το κυρίαρχο πρόβλημα.

Τουρκολιβυκό μνημόνιο: Ευρωπαϊκό μέτωπο κατά της συμφωνίας – Διπλωματικός μαραθώνιος της Αθήνας με Κύπρο και Αίγυπτο
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τουρκολιβυκό μνημόνιο: Ευρωπαϊκό μέτωπο κατά της συμφωνίας – Διπλωματικός μαραθώνιος της Αθήνας με Κύπρο και Αίγυπτο

Φον ντερ Λάιεν και Κόστα επαναβεβαιώνουν τη στήριξη της ΕΕ σε Ελλάδα και Κύπρο, μετά την έγκριση της συμφωνίας από το κοινοβούλιο της ανατολικής Λιβύης. Η Αθήνα απορρίπτει το μνημόνιο, ενώ ο Γιώργος Γεραπετρίτης επικοινώνησε με τον Αιγύπτιο ομόλογό του.

Τουρκολιβυκό μνημόνιο: Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον Αιγύπτιο ΥΠΕΞ – Στο επίκεντρο η Ανατολική Μεσόγειος
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τουρκολιβυκό μνημόνιο: Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον Αιγύπτιο ΥΠΕΞ – Στο επίκεντρο η Ανατολική Μεσόγειος

Οι υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Αιγύπτου συζήτησαν τις εξελίξεις γύρω από το τουρκολιβυκό μνημόνιο και τις επιπτώσεις τους στην περιφερειακή ασφάλεια, σύμφωνα με την ενημέρωση του ελληνικού ΥΠΕΞ.

Τουρκολιβυκό μνημόνιο: Αυστηρή απάντηση της Αθήνας στη Λιβύη – «Η γεωγραφία δεν αλλάζει»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τουρκολιβυκό μνημόνιο: Αυστηρή απάντηση της Αθήνας στη Λιβύη – «Η γεωγραφία δεν αλλάζει»

Η Αθήνα αντιδρά στην έγκριση του τουρκολιβυκού μνημονίου του 2019 από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης. Το υπουργείο Εξωτερικών επισημαίνει ότι η συμφωνία παραγνωρίζει τα δικαιώματα των ελληνικών νησιών και προαναγγέλλει διπλωματικές ενέργειες.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πόπη Τσαπανίδου: Γιατί δεν παραδίδει την έδρα της – Το σενάριο επιστροφής Κασσελάκη στη Βουλή
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πόπη Τσαπανίδου: Γιατί δεν παραδίδει την έδρα της – Το σενάριο επιστροφής Κασσελάκη στη Βουλή

Η ανεξάρτητη βουλευτής φέρεται να διατηρεί την έδρα της για να αποφευχθεί μια διαδοχή παραιτήσεων στο ψηφοδέλτιο Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει τον Στέφανο Κασσελάκη στο Κοινοβούλιο.

Κεφαλονιά: Πιστοί ξάπλωσαν στο έδαφος για να περάσει από πάνω τους το σκήνωμα του Αγίου Γερασίμου (βίντεο)
ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Πιστοί ξάπλωσαν στο έδαφος για να περάσει από πάνω τους το σκήνωμα του Αγίου Γερασίμου (βίντεο)

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τιμήθηκε ο πολιούχος της Κεφαλονιάς. Πιστοί ξάπλωσαν κατά μήκος της διαδρομής του ιερού σκηνώματος, τηρώντας μια παλαιά θρησκευτική παράδοση. Στις εκδηλώσεις παρέστη και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Πέθανε ο Γιώργος Λιβέρης σε ηλικία 94 ετών – Θλίψη στον Παναθηναϊκό και τη δημοσιογραφία
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πέθανε ο Γιώργος Λιβέρης σε ηλικία 94 ετών – Θλίψη στον Παναθηναϊκό και τη δημοσιογραφία

Ο Γιώργος Λιβέρης υπηρέτησε επί δεκαετίες τον Παναθηναϊκό, τη σκοποβολή και την αθλητική δημοσιογραφία. Συμμετείχε στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ρώμης το 1960, ενώ η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου στην Αγία Παρασκευή.