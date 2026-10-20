Σαμαράς κατά Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη: «Τα γεγονότα στη Λιβύη τούς εκθέτουν ανεπανόρθωτα»

Σφοδρή κριτική στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη ασκεί ο Αντώνης Σαμαράς, με αφορμή τις εξελίξεις στη Λιβύη, θέτοντας συνολικά ζήτημα για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στην εξωτερική πολιτική.

Με δήλωσή του, ο πρώην πρωθυπουργός υποστηρίζει ότι τα πρόσφατα γεγονότα στη Λιβύη διαψεύδουν τις διαβεβαιώσεις του υπουργού Εξωτερικών, ενώ στρέφει τα πυρά του και κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, τον οποίο επικρίνει επειδή εξακολουθεί να στηρίζει τον Γιώργο Γεραπετρίτη.

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«Τα δραματικά γεγονότα της Λιβύης εκθέτουν ανεπανόρθωτα τον κ. Γεραπετρίτη, που πρόσφατα μας διαβεβαίωνε για τα ακριβώς αντίθετα. Εκθέτουν και τον Πρωθυπουργό, που συμφωνεί σε όλα μαζί του, αντί να τον έχει ήδη αποπέμψει», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Αιχμές για το μεταναστευτικό και τη Μονή Σινά

Ο Αντώνης Σαμαράς συνδέει την κριτική του για τις εξελίξεις στη Λιβύη με τις μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, εκφράζοντας παράλληλα ανησυχία για τη Μονή Αγίας Αικατερίνης του Σινά.

«Και ενώ κύματα παράνομων μεταναστών από τη Λιβύη στοχεύουν την Κρήτη, πυκνώνουν τα σύννεφα ακόμα και για τη Μονή Σινά», σημειώνει στη δήλωσή του.

Ο πρώην πρωθυπουργός παρουσιάζει τα συγκεκριμένα ζητήματα ως ενδείξεις αυξανόμενων γεωπολιτικών προκλήσεων για τη χώρα, για τις οποίες αποδίδει πολιτικές ευθύνες στην κυβέρνηση.

Αναφορές στην Τουρκία, τη Θράκη και τον Έντι Ράμα

Στη δήλωσή του, ο Αντώνης Σαμαράς επεκτείνει την κριτική του και στις περιφερειακές σχέσεις της Ελλάδας, κάνοντας ειδική αναφορά στην Τουρκία και στην Αλβανία.

Ειδικότερα, ισχυρίζεται ότι η Τουρκία προχωρά σε αγορές ακινήτων στη Θράκη μέσω βουλγαρικών εταιρειών, ενώ σχολιάζει και τις σχέσεις του Αλβανού πρωθυπουργού Έντι Ράμα με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

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«Την ίδια ώρα βλέπουμε την Τουρκία να αγοράζει συνεχώς –μέσω βουλγαρικών εταιριών– ακίνητα στη Θράκη. Και τον Ράμα να αγκαλιάζεται με τον Ερντογάν», αναφέρει.

Οι αναφορές αυτές αποτελούν ισχυρισμούς του πρώην πρωθυπουργού, χωρίς να παρατίθενται στη συγκεκριμένη δήλωση πρόσθετα στοιχεία για τις καταγγελλόμενες αγοραπωλησίες.

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«Κολυμπάμε πάντα στα δήθεν ήρεμα νερά με την Τουρκία»

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίζεται ο Αντώνης Σαμαράς απέναντι στην πολιτική προσέγγισης Ελλάδας και Τουρκίας, χρησιμοποιώντας τη φράση «ήρεμα νερά» για να αμφισβητήσει τους κυβερνητικούς χειρισμούς.

«Κι εμείς κοιμισμένοι, κολυμπάμε πάντα στα δήθεν ήρεμα νερά με την Τουρκία…», υπογραμμίζει.

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Ο πρώην πρωθυπουργός ολοκληρώνει τη δήλωσή του με νέα προσωπική επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ζητώντας του να αναγνωρίσει, όπως υποστηρίζει, τις συνέπειες της κυβερνητικής εξωτερικής πολιτικής.

«Οφείλει ο κ. Μητσοτάκης να καταλάβει το μέγεθος των νέων γεωπολιτικών προβλημάτων που έχει δημιουργήσει στην Ελλάδα ο ίδιος με τον κ. Γεραπετρίτη», καταλήγει.

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Η παρέμβαση του Αντώνη Σαμαρά περιλαμβάνει ευθεία αμφισβήτηση της κυβερνητικής στρατηγικής, καθώς και σαφή αιχμή για την παραμονή του Γιώργου Γεραπετρίτη στο υπουργείο Εξωτερικών.