28η Οκτωβρίου: Κλείνει το Σύνταγμα στις 08:00 – Αλλαγές σε Μετρό, τραμ και λεωφορεία, ποιοι δρόμοι κλείνουν

Με αλλαγές στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη (28/10) οι μετακινήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, λόγω των μαθητικών και στρατιωτικών παρελάσεων για την εθνική επέτειο.

Στην Αθήνα, ο σταθμός του Μετρό «Σύνταγμα» θα κλείσει στις 08:00 το πρωί, ενώ τροποποιήσεις θα ισχύσουν στις γραμμές 6 και 7 του τραμ. Τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ θα ακολουθήσουν πρόγραμμα Κυριακής, με προσωρινές εκτροπές σε περιοχές όπου θα πραγματοποιηθούν παρελάσεις.

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Την ίδια ώρα, στη Θεσσαλονίκη θα τεθούν σε εφαρμογή απαγορεύσεις στάσης, στάθμευσης και κυκλοφορίας σε κεντρικούς δρόμους, κυρίως γύρω από τη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Αθήνα: Κλείνει στις 08:00 ο σταθμός Μετρό «Σύνταγμα»

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΑΣΑ, με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας, ο σταθμός «Σύνταγμα» θα κλείσει στις 08:00 της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου.

Οι συρμοί θα συνεχίσουν να διέρχονται από τον σταθμό, χωρίς όμως να πραγματοποιούν στάση για την επιβίβαση ή αποβίβαση επιβατών.

Το μέτρο λαμβάνεται λόγω της μαθητικής παρέλασης που θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Η επαναλειτουργία του σταθμού θα εξαρτηθεί από την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων και τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.

Τραμ: Οι αλλαγές στις γραμμές 6 και 7

Τροποποιήσεις προβλέπονται και στα δρομολόγια του τραμ.

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Συγκεκριμένα:

Γραμμή 6 «Πικροδάφνη – Σύνταγμα»: Από τις 08:00 το πρωί και μέχρι το τέλος της παρέλασης, οι συρμοί θα τερματίζουν προσωρινά στη στάση «ΦΙΞ». Τα δρομολόγια θα εκτελούνται στο τμήμα Πικροδάφνη – ΦΙΞ – Πικροδάφνη.

Από τις 08:00 το πρωί και μέχρι το τέλος της παρέλασης, οι συρμοί θα τερματίζουν προσωρινά στη στάση «ΦΙΞ». Τα δρομολόγια θα εκτελούνται στο τμήμα Πικροδάφνη – ΦΙΞ – Πικροδάφνη. Γραμμή 7 «Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος»: Από τις 09:00 και μέχρι το τέλος της παρέλασης, προσωρινός τερματικός σταθμός θα είναι η στάση «ΣΕΦ». Τα δρομολόγια θα εκτελούνται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ – Ασκληπιείο Βούλας.

Η κανονική κυκλοφορία αναμένεται να αποκατασταθεί μετά την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων.

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Λεωφορεία και τρόλεϊ: Πρόγραμμα Κυριακής και αλλαγές στις διαδρομές

Τα λεωφορεία και τα τρόλεϊ της Αθήνας θα λειτουργήσουν την Τετάρτη με πρόγραμμα Κυριακής.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των μαθητικών παρελάσεων, θα πραγματοποιούνται προσωρινές αλλαγές στις διαδρομές τους, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Τροχαίας.

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Οι τροποποιήσεις αφορούν τόσο το κέντρο της Αθήνας όσο και άλλους δήμους του Λεκανοπεδίου, όπου θα πραγματοποιηθούν τοπικές παρελάσεις.

Μεταξύ των γραμμών για τις οποίες έχουν ανακοινωθεί ειδικές εκτροπές περιλαμβάνονται οι λεωφορειακές γραμμές 608 και 622, καθώς και γραμμές τρόλεϊ που διέρχονται από το κέντρο.

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Οι επιβάτες καλούνται να υπολογίσουν επιπλέον χρόνο για τις μετακινήσεις τους, καθώς ενδέχεται να σημειωθούν καθυστερήσεις.

Για την αναλυτική ενημέρωση σχετικά με τις διαδρομές και τις στάσεις που επηρεάζονται, οι πολίτες μπορούν να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα του ΟΑΣΑ ή να επικοινωνούν με το πληροφοριακό κέντρο 11185.

Θεσσαλονίκη: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για τη στρατιωτική παρέλαση

Στη Θεσσαλονίκη, η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου θα ξεκινήσει στις 11:00 το πρωί, στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Για την ασφαλή διεξαγωγή της, η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης έχει ανακοινώσει απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης, καθώς και διακοπές κυκλοφορίας σε κεντρικούς δρόμους.

Από τις 03:00 απαγόρευση στάσης και στάθμευσης

Από τις 03:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης και μέχρι την ολοκλήρωση της παρέλασης, απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση, όπου επιτρέπονται κανονικά, στους ακόλουθους δρόμους:

Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Γρηγορίου Παπανδρέου, από τη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου έως την οδό Μητροπολίτου Κυδωνιών.

30ής Οκτωβρίου, σε όλο το μήκος της.

Παύλου Μελά, από την πλατεία Λευκού Πύργου έως την οδό Τσιμισκή.

Γ΄ Σεπτεμβρίου, από τη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου έως τη λεωφόρο Στρατού.

Ιφιγενείας, από τη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας έως την οδό Μητροπολίτου Γρηγορίου Κυδωνιών.

Επιπλέον, στην οδό Αγίας Τριάδος, από τη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου έως την οδό Βασιλέως Γεωργίου, η απαγόρευση στάσης και στάθμευσης ισχύει έως τις 15:00 της Τετάρτης.

Ποιοι δρόμοι κλείνουν στη Θεσσαλονίκη από τις 05:00 και τις 07:00

Από τις 05:00 το πρωί και μέχρι την ολοκλήρωση της παρέλασης θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων:

Στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Στην οδό Γρηγορίου Παπανδρέου, από τη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου έως την οδό Μητροπολίτου Κυδωνιών.

Στην οδό 30ής Οκτωβρίου, σε όλο το μήκος της.

Από τις 07:00 το πρωί, σταδιακά και μέχρι την ολοκλήρωση της παρέλασης, θα διακοπεί επιπλέον η κυκλοφορία:

Στις οδούς Μάρκου Μπότσαρη, Καραϊσκάκη, Καλλιδοπούλου, 25ης Μαρτίου, Πέτρου Συνδίκα, Παρασκευοπούλου, Χατζή και 28ης Οκτωβρίου, στα τμήματα από τη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας έως τη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Στην οδό Στρατηγού Κακαβού.

Στην οδό Παύλου Μελά, από την πλατεία Λευκού Πύργου έως την Τσιμισκή.

Στην οδό Σουλιώτη, από την Καλλιδοπούλου έως τη Στρατηγού Κακαβού.

Στην οδό Εθνικής Αμύνης, από την Τσιμισκή έως τη λεωφόρο Νίκης.

Η Τροχαία επισημαίνει ότι ενδέχεται να εφαρμοστούν πρόσθετες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους γύρω δρόμους, ανάλογα με τις συνθήκες.

Τι πρέπει να προσέξουν οι οδηγοί και οι επιβάτες

Όσοι πρόκειται να μετακινηθούν την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου καλούνται να προγραμματίσουν εγκαίρως τις διαδρομές τους.

Στην Αθήνα, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις μετακινήσεις προς το Σύνταγμα και στους δρόμους όπου θα πραγματοποιηθούν μαθητικές παρελάσεις.

Στη Θεσσαλονίκη, οι οδηγοί θα πρέπει να αποφύγουν τη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου και τους γύρω δρόμους κατά τις ώρες εφαρμογής των μέτρων.

Η κυκλοφορία θα αποκαθίσταται σταδιακά, ανάλογα με την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων και τις αποφάσεις της Τροχαίας.

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