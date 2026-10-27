Εκλογικό θρίλερ στο Ισραήλ: Νετανιάχου και Άιζενκοτ ετοιμάζονται να διεκδικήσουν την πρωθυπουργία

Νέο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης διαμορφώνεται στο Ισραήλ, πριν ακόμη ολοκληρωθεί η καταμέτρηση των ψήφων στις κρίσιμες βουλευτικές εκλογές της Τρίτης (27/10), καθώς ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να προετοιμάζεται να διεκδικήσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, ακόμη και στην περίπτωση που τα κόμματα που στηρίζουν τον αντίπαλό του, Γκάντι Άιζενκοτ, συγκεντρώσουν περισσότερες έδρες.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ισραηλινού Channel 12, το περιβάλλον του Νετανιάχου έχει ήδη αρχίσει να προετοιμάζει το κείμενο της δήλωσης που θα πραγματοποιήσει ο πρωθυπουργός μετά το κλείσιμο της κάλπης.

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Το σχέδιο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, προβλέπει ότι ο Νετανιάχου θα ανακηρύξει πολιτική νίκη εφόσον το Λικούντ αναδειχθεί το μεγαλύτερο μεμονωμένο κόμμα της Κνεσέτ, ανεξάρτητα από το εάν το ευρύτερο μπλοκ του Άιζενκοτ εξασφαλίσει περισσότερες κοινοβουλευτικές έδρες.

Πρόκειται για πληροφορίες σχετικά με τις προθέσεις των δύο πολιτικών στρατοπέδων και όχι για ανακοινωμένο εκλογικό αποτέλεσμα.

Το σχέδιο Νετανιάχου για την επόμενη ημέρα των εκλογών

Όπως μεταδίδει το Times of Israel, επικαλούμενο το Channel 12, συνεργάτες του Ισραηλινού πρωθυπουργού προετοιμάζουν ήδη ανακοίνωση με την οποία θα υποστηρίζει ότι η πρωτιά του Λικούντ του δίνει το πολιτικό δικαίωμα να λάβει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.

Η επιχειρηματολογία του Νετανιάχου αναμένεται να βασιστεί στο ότι το κόμμα του θα έχει συγκεντρώσει περισσότερες έδρες από κάθε άλλο μεμονωμένο πολιτικό σχηματισμό.

Ωστόσο, στο ισραηλινό εκλογικό σύστημα, η πρωτιά ενός κόμματος δεν εξασφαλίζει αυτομάτως ούτε την πρωθυπουργία ούτε την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.

Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται να προκύψει πολιτική αντιπαράθεση για το ποιος έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει την απαιτούμενη κοινοβουλευτική στήριξη.

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Η απάντηση Άιζενκοτ: «Η εντολή πρέπει να δοθεί σε εμάς»

Ανάλογη προετοιμασία φέρεται να πραγματοποιείται και στο στρατόπεδο του Γκάντι Άιζενκοτ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Channel 12, εφόσον το μπλοκ των κομμάτων που αντιτίθενται στον Νετανιάχου εξασφαλίσει περισσότερες έδρες, ο επικεφαλής του Yashar αναμένεται να υποστηρίξει ότι εκείνος πρέπει να λάβει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.

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Το επιχείρημά του θα είναι ότι περισσότερα κόμματα και βουλευτές θα προτείνουν τον ίδιο για την πρωθυπουργία, ακόμη και εάν το Yashar δεν αναδειχθεί πρώτο κόμμα.

Με αυτόν τον τρόπο, η πολιτική σύγκρουση θα μπορούσε να μεταφερθεί από την εκλογική κάλπη στη διαδικασία των διερευνητικών επαφών για τον σχηματισμό κυβερνητικού συνασπισμού.

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Ο καθοριστικός ρόλος του προέδρου Ισαάκ Χέρτσογκ

Στο επίκεντρο των μετεκλογικών εξελίξεων αναμένεται να βρεθεί ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, ο οποίος έχει την αρμοδιότητα να αναθέσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.

Σύμφωνα με το ισραηλινό θεσμικό πλαίσιο, ο πρόεδρος δεν υποχρεούται να επιλέξει ούτε τον αρχηγό του μεγαλύτερου κόμματος ούτε εκείνον του μεγαλύτερου πολιτικού μπλοκ.

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Αντίθετα, αφού πραγματοποιήσει διαβουλεύσεις με τους εκπροσώπους των κομμάτων που εξασφάλισαν έδρες στην Κνεσέτ, καλείται να αναθέσει την εντολή στο πρόσωπο που εκτιμά ότι διαθέτει τις περισσότερες πιθανότητες να σχηματίσει κυβέρνηση.

Η νέα Κνεσέτ θα αποτελείται από 120 βουλευτές, ενώ για μια κυβέρνηση που στηρίζεται σε απόλυτη κοινοβουλευτική πλειοψηφία απαιτούνται τουλάχιστον 61 έδρες.

Επομένως, ακόμη και εάν το Λικούντ καταλάβει την πρώτη θέση, ο Νετανιάχου θα χρειαστεί τη στήριξη άλλων κομμάτων για να παραμείνει στην πρωθυπουργία.

Αντίστοιχα, ο Άιζενκοτ θα πρέπει να εξασφαλίσει επαρκή κοινοβουλευτική υποστήριξη για να διεκδικήσει με αξιώσεις τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Στο τραπέζι και η παράταση της ψηφοφορίας

Την ίδια ώρα, η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή του Ισραήλ ετοιμάζεται να εξετάσει τα αιτήματα του Λικούντ και άλλων κομμάτων της κυβερνητικής συμμαχίας για παράταση της ψηφοφορίας.

Σύμφωνα με τον εκτελούντα χρέη γενικού διευθυντή της Επιτροπής, Ντιν Λίβνε, η αρμόδια προεδρία της Επιτροπής έχει τη δυνατότητα να παρατείνει τη λειτουργία εκλογικών τμημάτων εφόσον συντρέχουν ειδικές περιστάσεις.

Η διαδικασία προβλέπει ότι η παράταση μπορεί να φτάσει ακόμη και τις 24 ώρες, δηλαδή έως τις 22:00 της Τετάρτης (28/10).

Ωστόσο, η συγκεκριμένη διάταξη εφαρμόζεται κατά κανόνα σε μεμονωμένα εκλογικά τμήματα και όχι στο σύνολο της χώρας, εκτός εάν προκύψει σοβαρό ζήτημα ασφαλείας ή άλλη έκτακτη κατάσταση.

Σύμφωνα με το Times of Israel, θεωρείται αμφίβολο εάν η υψηλή συμμετοχή και οι βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια της ημέρας συνιστούν επαρκείς λόγους για γενικευμένη παράταση.

Μάλιστα, στο αίτημα που υπέβαλε το Λικούντ δεν περιλαμβανόταν συγκεκριμένη αιτιολόγηση.

Σε κάθε περίπτωση, η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή έχει ήδη διευκρινίσει ότι όσοι βρίσκονται στην ουρά κατά την προγραμματισμένη ώρα κλεισίματος, στις 22:00, θα μπορούν να ασκήσουν κανονικά το εκλογικό τους δικαίωμα.

Το DEBATER έχει ήδη καταγράψει την αντιπαράθεση για την παράταση της ψηφοφορίας και τις διαφορετικές θέσεις των δύο πολιτικών στρατοπέδων.

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Γιατί η πρωτιά δεν αρκεί για να σχηματιστεί κυβέρνηση

Το εκλογικό σύστημα του Ισραήλ βασίζεται στην αναλογική εκπροσώπηση, με αποτέλεσμα οι κυβερνήσεις να σχηματίζονται συνήθως μέσα από συνεργασίες περισσότερων κομμάτων.

Οι πολίτες ψηφίζουν κομματικούς συνδυασμούς και όχι απευθείας πρωθυπουργό.

Εφόσον κανένα πολιτικό στρατόπεδο δεν διαθέτει απόλυτη πλειοψηφία, καθοριστικό ρόλο μπορούν να διαδραματίσουν μικρότερα κόμματα, καθώς και οι αποφάσεις των αρχηγών τους κατά τις διαβουλεύσεις με τον πρόεδρο.

Ο υποψήφιος που θα λάβει την εντολή θα έχει στη διάθεσή του έως 42 ημέρες για να επιχειρήσει να σχηματίσει κυβέρνηση, σύμφωνα με το ισραηλινό θεσμικό πλαίσιο.

Εάν αποτύχει, προβλέπονται επόμενα στάδια αναζήτησης κυβερνητικής λύσης, ενώ δεν αποκλείεται, σε περίπτωση παρατεταμένου αδιεξόδου, η προσφυγή σε νέες εκλογές.

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Όλα τα βλέμματα στα exit polls

Με την ψηφοφορία να βρίσκεται στην τελική ευθεία, τα πολιτικά επιτελεία αναμένουν τη δημοσιοποίηση των πρώτων exit polls μετά το κλείσιμο των εκλογικών τμημάτων.

Ωστόσο, ακόμη και τα πρώτα αποτελέσματα ενδέχεται να μην δώσουν σαφή απάντηση στο ερώτημα ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός του Ισραήλ.

Η τελική κατανομή των εδρών, οι συστάσεις των κομμάτων προς τον πρόεδρο Χέρτσογκ και οι διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό συνασπισμού θα καθορίσουν την επόμενη ημέρα.

Το βέβαιο είναι ότι, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Channel 12, Νετανιάχου και Άιζενκοτ προετοιμάζονται ήδη για μια νέα πολιτική σύγκρουση, αυτή τη φορά για το ποιος θα λάβει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης.

Πηγές: Times of Israel, Channel 12, Reuters