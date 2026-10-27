Μητσοτάκης από τον Λευκό Πύργο: «Η προσοχή της κυβέρνησης είναι στραμμένη στη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία»

Στη σημασία που αποδίδει η κυβέρνηση στην ανάπτυξη και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της Θεσσαλονίκης αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την τελετή απόδοσης του έργου φωτισμού ανάδειξης του Λευκού Πύργου, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα.

Με αφορμή την ολοκλήρωση της παρέμβασης στο εμβληματικό μνημείο της πόλης, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες δεν περιορίζονται στα μεγάλα έργα υποδομής, αλλά περιλαμβάνουν και σημαντικές επενδύσεις στον πολιτισμό.

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Μητσοτάκης: «Φωτίζουμε ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία»

Στην ομιλία του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε συμβολικά τον νέο φωτισμό του Λευκού Πύργου με το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για τη Βόρεια Ελλάδα.

«Σήμερα δεν φωτίζουμε μόνο τον Λευκό Πύργο, αλλά φωτίζουμε και ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη, ολόκληρη τη Μακεδονία, γιατί η προσοχή αυτής της κυβέρνησης είναι στραμμένη προς τη Θεσσαλονίκη, είναι στραμμένη προς τη Μακεδονία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο πρωθυπουργός παρουσίασε την ανάδειξη του ιστορικού μνημείου ως μέρος μιας ευρύτερης πολιτικής για την προστασία και προβολή της πολιτιστικής ταυτότητας της Θεσσαλονίκης.

«Πάνω από 100 εκατ. ευρώ για πολιτιστικές παρεμβάσεις»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεργασία της κυβέρνησης με το υπουργείο Πολιτισμού από το 2019.

Όπως σημείωσε, η ολοκλήρωση των μεγάλων έργων υποδομής, τα οποία η Θεσσαλονίκη ανέμενε επί δεκαετίες, δεν θα μπορούσε να αποτελεί τη μοναδική προτεραιότητα.

«Θα ήταν πολύ άδικο για την ιστορία της πόλης εάν η κυβέρνηση περιόριζε τις παρεμβάσεις της στην ολοκλήρωση των μεγάλων έργων υποδομής, τα οποία πολλές δεκαετίες ανέμενε η Θεσσαλονίκη», δήλωσε.

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Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις πολιτιστικές παρεμβάσεις που υλοποιούνται στην πόλη:

«Μαζί με την υπουργό Πολιτισμού, τη Λίνα Μενδώνη, από το 2019 κάναμε μία συνειδητή επιλογή. Να αναδείξουμε την τόσο πλούσια πολιτιστική διαδρομή της Θεσσαλονίκης στον χρόνο, με πολύ σημαντικές παρεμβάσεις, οι οποίες για τη Θεσσαλονίκη ξεπερνούν τα 100 εκατομμύρια ευρώ, εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων και τα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά».

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Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις χρηματοδοτούνται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους και αποσκοπούν στην ανάδειξη της ιστορικής διαδρομής της πόλης.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα της σύνδεσης των μεγάλων έργων υποδομής με την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο Μετρό Θεσσαλονίκης και ειδικότερα στους σταθμούς Αγίας Σοφίας και Βενιζέλου.

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Όπως υποστήριξε, οι συγκεκριμένοι σταθμοί αποδεικνύουν ότι μπορούν να υλοποιούνται σύνθετα τεχνικά έργα, με παράλληλη ανάδειξη των σημαντικών αρχαιολογικών ευρημάτων της πόλης.

Μητσοτάκης: «Ακολουθεί η φωταγώγηση των Βυζαντινών Τειχών»

Ο πρωθυπουργός αποκάλυψε ότι η ανάδειξη του Λευκού Πύργου αποτελεί μόνο την πρώτη φάση της παρέμβασης.

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«Αυτό αποτελεί μόνο την πρώτη φάση αυτής της παρέμβασης, διότι ακολουθεί και η φωταγώγηση των Βυζαντινών Τειχών», σημείωσε.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα διαθέτει μακρά παράδοση ευεργετών.

Η δωρεά της Metlen και το «ευχαριστώ» στον Βαγγέλη Μυτιληναίο

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο πρωθυπουργός στη συμβολή της Metlen και του Βαγγέλη Μυτιληναίου, καθώς το έργο φωτισμού του Λευκού Πύργου πραγματοποιήθηκε χάρη στη δωρεά του ομίλου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε δημόσια την εταιρεία και τον επιχειρηματία, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι η ιδέα για τη φωταγώγηση του εμβληματικού μνημείου είχε συζητηθεί για πρώτη φορά κατά την τελετή φωτισμού του ναού του Ποσειδώνα στο Σούνιο.

«Θυμάμαι το βράδυ που φωταγωγήσαμε τον ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, τότε συζητήσαμε για πρώτη φορά με τον Βαγγέλη Μυτιληναίο την ιδέα να φωταγωγήσουμε και τον Λευκό Πύργο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μενδώνη: «Ο Λευκός Πύργος φαίνεται πραγματικά λευκός»

Από την πλευρά της, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη στάθηκε στο αισθητικό αποτέλεσμα του νέου φωτισμού.

«Με τον νέο φωτισμό που εγκαινιάστηκε απόψε ο Λευκός Πύργος φαίνεται πραγματικά λευκός», τόνισε.

Το έργο έχει στόχο να αναδείξει την αρχιτεκτονική μορφή του μνημείου κατά τις βραδινές ώρες και να ενισχύσει τη νυχτερινή εικόνα ενός από τα πλέον αναγνωρίσιμα τοπόσημα της Θεσσαλονίκης.

Ο νέος φωτισμός εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό του υπουργείου Πολιτισμού για την ανάδειξη του ιστορικού οχυρωματικού συνόλου της πόλης.

Όπως είχε γράψει το DEBATER από τον περασμένο Ιούλιο, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τον Λευκό Πύργο, το Επταπύργιο και τμήματα των βυζαντινών τειχών, με σύγχρονο αρχιτεκτονικό φωτισμό.

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Παρουσία Τασούλα η τελετή στον Λευκό Πύργο

Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνου Τασούλα, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στη Θεσσαλονίκη για τον εορτασμό του Αγίου Δημητρίου, την επέτειο απελευθέρωσης της πόλης και την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε συμμετάσχει και στις επίσημες εκδηλώσεις της 26ης Οκτωβρίου, στέλνοντας μήνυμα για την ελευθερία, την ειρήνη και την ευημερία της πόλης.

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Ο νέος φωτισμός του Λευκού Πύργου προστίθεται στις παρεμβάσεις ανάδειξης της πολιτιστικής κληρονομιάς της Θεσσαλονίκης, με το ιστορικό μνημείο να αποκτά ανανεωμένη νυχτερινή παρουσία στο παραλιακό μέτωπο της πόλης.