Κακοκαιρία – Κολυδάς: Έως και 100 χιλιοστά βροχής την 28η Οκτωβρίου – Οι 4 περιοχές στο επίκεντρο

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, θυελλώδεις βοριάδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας συνθέτουν το σκηνικό της κακοκαιρίας που αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα το επόμενο 48ωρο, με την Τετάρτη (28/10), ανήμερα της εθνικής επετείου, να απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.

Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς, με ανάρτησή του την Τρίτη (27/10), προειδοποιεί ότι τα εντονότερα φαινόμενα αναμένονται σε Μαγνησία, Λάρισα, Σποράδες και Εύβοια, όπου τα ύψη βροχής ενδέχεται τοπικά να ξεπεράσουν τα 100 χιλιοστά.

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Παράλληλα, ισχυρές βροχοπτώσεις προβλέπονται στην ανατολική Στερεά Ελλάδα, στο ανατολικό Αιγαίο και στα Δωδεκάνησα, ενώ η Αττική αναμένεται να επηρεαστεί κυρίως κατά το πρώτο μισό της Τετάρτης.

Οι 4 περιοχές που βρίσκονται στο επίκεντρο της κακοκαιρίας

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις ακόλουθες περιοχές:

Μαγνησία: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με πιθανότητα μεγάλων τοπικών υψών βροχής.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, με πιθανότητα μεγάλων τοπικών υψών βροχής. Λάρισα: Έντονα φαινόμενα, κυρίως στις περιοχές που θα επηρεαστούν από τις επίμονες βροχοπτώσεις.

Έντονα φαινόμενα, κυρίως στις περιοχές που θα επηρεαστούν από τις επίμονες βροχοπτώσεις. Σποράδες: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, σε συνδυασμό με ενισχυμένους βόρειους ανέμους.

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, σε συνδυασμό με ενισχυμένους βόρειους ανέμους. Εύβοια: Παρατεταμένες κατά τόπους βροχοπτώσεις και αυξημένη πιθανότητα πλημμυρικών προβλημάτων σε ευάλωτες περιοχές.

Ο μετεωρολόγος επισημαίνει ότι οι βροχοπτώσεις ενδέχεται τοπικά να ξεπεράσουν τα 100 χιλιοστά, ποσότητα που αντιστοιχεί σε περισσότερα από 100 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο.

Πρόκειται, ωστόσο, για εκτίμηση των πιθανών μέγιστων τοπικών υψών βροχής και όχι για ποσότητες που αναμένεται να καταγραφούν ομοιόμορφα σε όλες τις περιοχές.

Τι αναφέρει ο Θοδωρής Κολυδάς

Στην ανάρτησή του, ο Θοδωρής Κολυδάς προειδοποιεί για ισχυρή κακοκαιρία το επόμενο διήμερο, με έντονες βροχές, θυελλώδεις ανέμους και σημαντική πτώση της θερμοκρασίας.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στην Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, τονίζοντας ότι απαιτείται αυξημένη προσοχή στη Θεσσαλία, κυρίως στη Μαγνησία και τη Λάρισα, στις Σποράδες και στην Εύβοια.

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Σύμφωνα με τον ίδιο, ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλωθούν επίσης στην ανατολική Στερεά, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Για την Αττική εκτιμά ότι οι περισσότερες βροχές θα σημειωθούν έως το μεσημέρι της Τετάρτης.

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Άνεμοι έως 8 μποφόρ και χιόνια στα ορεινά

Η κακοκαιρία δεν θα περιοριστεί στις βροχοπτώσεις.

Σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά, οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 6 με 7 μποφόρ και πρόσκαιρα τα 8 μποφόρ, δημιουργώντας δυσμενείς συνθήκες στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

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Παράλληλα, αναμένεται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ενώ τοπικές χιονοπτώσεις προβλέπονται στα μεγάλα υψόμετρα της ηπειρωτικής Ελλάδας.

Οι χιονοπτώσεις αφορούν κυρίως τις ορεινές περιοχές και δεν υπάρχει, σύμφωνα με την πρόγνωση, ένδειξη για γενικευμένα φαινόμενα σε χαμηλότερα υψόμετρα.

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Κόκκινη προειδοποίηση της ΕΜΥ για την 28η Οκτωβρίου

Την ίδια ώρα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία έχει επικαιροποιήσει το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, εκδίδοντας κόκκινη προειδοποίηση για την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, τα πιο έντονα φαινόμενα προβλέπονται στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια και στα Δωδεκάνησα.

Πορτοκαλί προειδοποίηση ισχύει για περιοχές της ανατολικής Στερεάς, του ανατολικού Αιγαίου, της Αττικής και των δυτικών και βόρειων Κυκλάδων, με διαφορετική διάρκεια των φαινομένων ανά περιοχή.

Όπως έχει ήδη γράψει το DEBATER, οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες ενδέχεται να συνοδεύονται τοπικά από χαλαζοπτώσεις.

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Ήχησε το 112 σε Μαγνησία, Σποράδες και Εύβοια

Η επιδείνωση του καιρού έχει ήδη προκαλέσει την κινητοποίηση της Πολιτικής Προστασίας.

Το απόγευμα της Τρίτης ενεργοποιήθηκε το 112 για τη Μαγνησία, τις Σποράδες και την Εύβοια, με προειδοποίηση για τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες καθ’ όλη τη διάρκεια της Τετάρτης.

Στο μήνυμα οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Οι προειδοποιήσεις αποκτούν ιδιαίτερη σημασία ενόψει των μετακινήσεων για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

Πότε υποχωρεί η κακοκαιρία

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά, από την Παρασκευή (30/10) τα φαινόμενα αναμένεται να περιοριστούν.

Η βελτίωση του καιρού θα συνεχιστεί σταδιακά κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, χωρίς ωστόσο να συνοδεύεται από άμεση σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας.

Όπως επισημαίνει ο μετεωρολόγος, η θερμοκρασία θα παραμείνει χαμηλότερα από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Μέχρι τότε, οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις νεότερες προγνώσεις και τις ανακοινώσεις της Πολιτικής Προστασίας.