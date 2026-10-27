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Κρήτη: Σορός σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε ανοιχτά της Αγίας Ρουμέλης στα Σφακιά

Η σορός βρέθηκε σε θαλάσσια περιοχή πέντε ναυτικά μίλια νότια της Αγίας Ρουμέλης και περισυνελέγη από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος.

Κρήτη: Σορός σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε ανοιχτά της Αγίας Ρουμέλης στα Σφακιά
DEBATER NEWSROOM

Σορός ατόμου σε κατάσταση σήψης εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια της Αγίας Ρουμέλης Σφακίων, στην Κρήτη, προκαλώντας την κινητοποίηση του Λιμενικού Σώματος.

Σύμφωνα με την ενημέρωση των λιμενικών Αρχών, η σορός βρέθηκε σε απόσταση πέντε ναυτικών μιλίων νότια της Αγίας Ρουμέλης, στα νότια παράλια των Χανίων.

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Στο σημείο επιχείρησε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, το πλήρωμα του οποίου προχώρησε στην περισυλλογή της.

Η σορός μεταφέρεται στο λιμάνι των Σφακίων, προκειμένου να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.

Άγνωστη η ταυτότητα και οι συνθήκες θανάτου

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά στοιχεία για την ταυτότητα του νεκρού, την ηλικία ή το φύλο του.

Παράλληλα, δεν υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος ή για το χρονικό διάστημα που η σορός βρισκόταν στη θάλασσα.

Η υπόθεση αναμένεται να διερευνηθεί από τις αρμόδιες Αρχές, με στόχο τη διακρίβωση της ταυτότητας και των συνθηκών θανάτου.

Δεύτερος εντοπισμός σορού μέσα σε λίγες ημέρες νότια της Κρήτης

Υπενθυμίζεται ότι το Σάββατο 24 Οκτωβρίου είχε εντοπιστεί ακόμη μία σορός σε προχωρημένη σήψη στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Γαύδου.

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Στην προηγούμενη περίπτωση, η περισυλλογή είχε πραγματοποιηθεί από σκάφος της ευρωπαϊκής δύναμης Frontex, το οποίο μετέφερε τη σορό στο λιμάνι των Σφακίων.

Όπως είχε μεταδώσει το DEBATER, την ίδια ημέρα είχαν πραγματοποιηθεί και δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις διάσωσης συνολικά 107 μεταναστών νότια της Κρήτης.

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Διαβάστε επίσης: Γαύδος – Σορός σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε στη θάλασσα, διάσωση 107 μεταναστών νότια της Κρήτης.

Μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει οποιαδήποτε επίσημα επιβεβαιωμένη σύνδεση μεταξύ των δύο περιστατικών.

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