Νέα Δημοκρατία: Διήμερη περιοδεία στην Ήπειρο με υπουργούς και κυβερνητικά στελέχη – Στα Ιωάννινα ο Χατζηδάκης

Στην Ήπειρο μεταφέρονται την Πέμπτη 29 και την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου οι περιοδείες κυβερνητικών και κομματικών κλιμακίων της Νέας Δημοκρατίας, με επισκέψεις σε Άρτα, Θεσπρωτία, Ιωάννινα και Πρέβεζα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του κυβερνώντος κόμματος, στόχος των επισκέψεων είναι η διαρκής επαφή των στελεχών με τις τοπικές κοινωνίες και η ενημέρωση για το κυβερνητικό έργο ανά Περιφέρεια.

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Η διήμερη περιοδεία θα ολοκληρωθεί το βράδυ της Παρασκευής (30/10) στα Ιωάννινα, με εκδήλωση στην οποία κεντρικός ομιλητής θα είναι ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

Συναντήσεις με περιφερειάρχες, δημάρχους και επιμελητήρια

Κατά τη διάρκεια των επισκέψεων, τα κυβερνητικά κλιμάκια θα πραγματοποιήσουν θεσμικές συναντήσεις με εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και παραγωγικών φορέων.

Τον συντονισμό των συναντήσεων θα έχει ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης.

Στις συναντήσεις προβλέπεται να συμμετάσχουν, μεταξύ άλλων, ο περιφερειάρχης, αντιπεριφερειάρχες, δήμαρχοι και πρόεδροι επιμελητηρίων.

Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν κομματικές συνεδριάσεις στα γραφεία των αντίστοιχων Διοικουσών Επιτροπών Εκλογικών Περιφερειών (ΔΕΕΠ).

Στις συνεδριάσεις θα συμμετέχουν ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο γενικός διευθυντής του κόμματος, Γιάννης Σμυρλής, και ο γραμματέας Οργανωτικού, Στέλιος Κονταδάκης.

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Ποιοι υπουργοί και κυβερνητικοί παράγοντες θα επισκεφθούν την Ήπειρο

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Νέας Δημοκρατίας, τα κυβερνητικά στελέχη που θα περιοδεύσουν στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες το διήμερο 29-30 Οκτωβρίου είναι τα εξής:

Περιφερειακή Ενότητα Άρτας

Μαργαρίτης Σχοινάς

Μάριος Θεμιστοκλέους

Κώστας Κατσαφάδος

Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας

Λίνα Μενδώνη

Γιάννης Βρούτσης

Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων

Νίκη Κεραμέως

Λίνα Μενδώνη

Δημήτρης Παπαστεργίου

Κώστας Βλάσης

Μάριος Θεμιστοκλέους

Σταύρος Καλαφάτης

Λάζαρος Τσαβδαρίδης

Κώστας Καραγκούνης

Άννα Ευθυμίου

Έλενα Ράπτη

Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας

Μάριος Θεμιστοκλέους

Σε κάθε κλιμάκιο θα συμμετέχουν επίσης οι βουλευτές της αντίστοιχης Περιφερειακής Ενότητας, καθώς και οι πρόεδροι και τα στελέχη των τοπικών οργανώσεων ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ.

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Στα Ιωάννινα η κεντρική εκδήλωση με τον Χατζηδάκη

Η περιοδεία θα κορυφωθεί το βράδυ της Παρασκευής 30 Οκτωβρίου στα Ιωάννινα, όπου θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με κεντρικό ομιλητή τον Κωστή Χατζηδάκη.

Η παρουσία του αντιπροέδρου της κυβέρνησης εντάσσεται στον ευρύτερο κύκλο πολιτικών και οργανωτικών πρωτοβουλιών της Νέας Δημοκρατίας στην ελληνική περιφέρεια.

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Το κυβερνών κόμμα επιδιώκει, σύμφωνα με την ανακοίνωσή του, να ενισχύσει την επικοινωνία με τους πολίτες και να παρουσιάσει τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης σε περιφερειακό επίπεδο.

Η νέα περιοδεία ακολουθεί αντίστοιχες επισκέψεις στελεχών της ΝΔ σε άλλες περιοχές της χώρας.

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Όπως είχε γράψει το DEBATER, αντίστοιχο πρόγραμμα επισκέψεων πραγματοποιήθηκε στη Βόρεια Ελλάδα ενόψει της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή υπουργών, υφυπουργών και κομματικών στελεχών.

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Στο επίκεντρο και η οργανωτική προετοιμασία της ΝΔ

Πέρα από τις θεσμικές επαφές, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στις συνεδριάσεις των τοπικών κομματικών οργανώσεων.

Η συμμετοχή της κεντρικής οργανωτικής ηγεσίας του κόμματος συνδέεται με την προετοιμασία της Νέας Δημοκρατίας για τις επόμενες πολιτικές αναμετρήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι στις 20 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε στα κεντρικά γραφεία της ΝΔ σύσκεψη για την κατάρτιση του κυβερνητικού προγράμματος ενόψει των εκλογών του 2027, με τη συμμετοχή των Κωστή Χατζηδάκη, Κωνσταντίνου Κυρανάκη, Γιάννη Σμυρλή και Στέλιου Κονταδάκη.

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Η περιοδεία στην Ήπειρο αποτελεί τον επόμενο σταθμό αυτής της δραστηριότητας, συνδυάζοντας επαφές με τοπικούς φορείς και εσωκομματικές διαδικασίες.