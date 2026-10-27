Άγιος Δημήτριος: Ακυρώνεται η παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου λόγω της κακοκαιρίας

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου αποφάσισε την ακύρωση της παρέλασης για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που προβλέπονται για την Αττική.

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, η απόφαση ελήφθη «με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών, των συμμετεχόντων και των πολιτών».

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Στην ίδια ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι «η προγραμματισμένη δοξολογία στον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου, θα πραγματοποιηθεί κανονικά και οι σημαιοφόροι από κάθε σχολείο θα πρέπει να προσέλθουν την προγραμματισμένη ώρα».

Από τον δήμο Αγίου Δημητρίου υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών φαινομένων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), για την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας, με πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων. Παράλληλα, η Πολιτική Προστασία έχει θέσει σε αυξημένη επιφυλακή τον κρατικό μηχανισμό, ενώ για την Αττική έχει ενεργοποιηθεί κατάσταση κινητοποίησης «Red Code».