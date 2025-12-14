Η εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup θα επιφέρει απτά οφέλη στην ελληνική οικονομία;
Ανδρουλάκης για το μακελειό στο Σίδνεϊ: Προκαλεί θλίψη και αποτροπιασμό

Το μήνυμα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ

Ανδρουλάκης για το μακελειό στο Σίδνεϊ: Προκαλεί θλίψη και αποτροπιασμό
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης με ανάρτησή του στα social media έστειλε το δικό του μήνυμα για το μακελειό στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

«Η ανείπωτη τραγωδία μετά τη φρικιαστική τρομοκρατική επίθεση εναντίον της εβραϊκής κοινότητας στο Σίδνεϊ, προκαλεί θλίψη και αποτροπιασμό.

Η μισαλλοδοξία και η τυφλή βία είναι απολύτως καταδικαστέες. Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στον λαό της Αυστραλίας» ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

