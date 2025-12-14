Ανδρουλάκης για το μακελειό στο Σίδνεϊ: Προκαλεί θλίψη και αποτροπιασμό

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης με ανάρτησή του στα social media έστειλε το δικό του μήνυμα για το μακελειό στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας.

«Η ανείπωτη τραγωδία μετά τη φρικιαστική τρομοκρατική επίθεση εναντίον της εβραϊκής κοινότητας στο Σίδνεϊ, προκαλεί θλίψη και αποτροπιασμό.

Η μισαλλοδοξία και η τυφλή βία είναι απολύτως καταδικαστέες.

Εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας στον λαό της Αυστραλίας.— Nikos Androulakis (@androulakisnick) December 14, 2025

