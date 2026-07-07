Η ανάρτηση της ΝΔ για την εκλογική νίκη της 7ης Ιουλίου – “Το 2019 αποδείξαμε ότι Ενωμένοι Μπορούμε”

Ανάρτηση στα social media για την επέτειο της εκλογικής νίκης του 2019 έκανε η Νέα Δημοκρατία το πρωί της Τρίτης 7 Ιουλίου.

«Το 2019 αποδείξαμε ότι Ενωμένοι Μπορούμε. 7 χρόνια μετά συνεχίζουμε με την ίδια θέληση και αποφασιστικότητα. Σας ευχαριστούμε», αναφέρει χαρακτηριστικά η Νέα Δημοκρατία.

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Δείτε την ανάρτησην για τα επτά χρόνια από τη νίκη της ΝΔ στις εκλογές:

Υπενθυμίζεται ότι η γαλάζια παράταξη στις 25 Ιουνίου είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο Τεχνητής Νοημοσύνης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από τις εθνικές εκλογές της 25ης Ιουνίου 2023.

Σε αυτό έκανε έναν σύντομο απολογισμό του κυβερνητικού έργου και έδινε το στίγμα της για τη συνέχεια.