Τζέιμς Δαλαμάγκας: Στη φυλακή για τη δολοφονία ομογενούς στην Αυστραλία ο 56χρονος – Η ποινή που του επιβλήθηκε

Τον δρόμο για τις φυλακές πήρε ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία ομογενούς στην Αυστραλία το 1999 και συνελήφθη πριν από λίγες ημέρες στο Αίγιο.

Συγκεκριμένα, μετά από μια πολύωρη και μαραθώνια ακροαματική διαδικασία στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αιγίου, ολοκληρώθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης, με το δικαστήριο να του επιβάλλει ποινή φυλάκισης δύο ετών και εννέα μηνών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σύντροφός του σύμφωνα με το Tempo24.news καταδικάστηκε σε δύο έτη και έξι μήνες φυλάκιση, ενώ ο πατέρας του σε τρία έτη και τέσσερις μήνες. Και στους τρεις αναγνωρίστηκε το δικαίωμα άσκησης έφεσης με αναστέλλουσα δύναμη της ποινής, με αποτέλεσμα να αφεθούν ελεύθεροι

Ωστόσο, ο Τζέιμς Δαλαμάγκας παραμένει υπό κράτηση λόγω της διαδικασίας έκδοσής του ή μη στην Αυστραλία. Σύμφωνα με τις δικαστικές αποφάσεις, θα μεταχθεί στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών, όπου θα κρατείται μέχρι να αποφανθεί το Συμβούλιο Εφετών Πατρών για το αίτημα έκδοσης.