Τζέιμς Δαλαμάγκας: «Έφυγα από την Αυστραλία γιατί είχα αποκαλύψει κυκλώματα διαφθοράς – Δεν ήθελα να με βρουν»

Κρίθηκε ένοχος για οπλοκατοχή και ψευδή κατάθεση ο Τζέιμς Δαλαμαγκάς, ο οποίος παραδέχθηκε στην μαραθώνια απολογία του ότι ζούσε για 27 χρόνια “αόρατος” στο Αίγιο.

Έπειτα από μαραθώνια διαδικασία στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αιγίου, ολοκληρώθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του 56χρονου Τζέιμς Δαλαμάγκα, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη πριν από λίγες ημέρες στο Άλσος Αιγιαλείας. Σε βάρος του εκκρεμούσε ερυθρά αγγελία της Interpol, κατόπιν αιτήματος των αυστραλιανών αρχών, για την ανθρωποκτονία του ομογενούς Γιώργου Γιαννόπουλου το 1999.

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Ο Τζέιμς Δαλαμαγκάς για πρώτη φορά μίλησε στις αρχές για την ταυτότητα που είχε εφεύρει, λέγοντας ότι αναγκάστηκε να φύγει από την Αυστραλία μετά τη δολοφονία του αδελφού του, διότι φοβόταν ότι θα σκότωναν και τον ίδιο. «Δεν είχα ποτέ ταυτότητα, δεν είχα κάνει φορολογική δήλωση, δεν ήμουν πουθενά ασφαλισμένος» είπε χαρακτηριστικά.

«Από το 1999 που ήρθα στην Ελλάδα, χρησιμοποιούσα το όνομα Αντώνης Τζίμας γιατί δεν ήθελα να με βρουν όσοι με κυνηγούσαν. Έφυγα από την Αυστραλία γιατί είχα αποκαλύψει κυκλώματα διαφθοράς και φοβόμουν για τη ζωή μου», πρόσθεσε.

Όλοι τον γνώριζαν ως Αντώνη Τζίμα. Ακόμη και η σύντροφος του δήλωσε ότι δεν γνώριζε ότι σε βάρος του Δαλαμαγκά εκκρεμούσε Ερυθρά Αγγελία διεθνούς αναζήτησης από την Ιντερπόλ. «Εγώ έναν Αντώνη Τζίμα γνώρισα, δεν ξέρω κανέναν άλλον. Με δικά μου λεφτά αγόρασα το σπίτι στο όνομά μου. Ο Αντώνης ήταν πάντα μαζί μου καλός και περιποιητικός», είπε η 46χρονη εκπαιδευτικός, η οποία καταδικάστηκε σε δύο χρόνια και έξι μήνες, ενώ ο πατέρας του σε τρία χρόνια και τέσσερις μήνες. Σημειώνεται ότι αναγνωρίστηκε το δικαίωμα άσκησης έφεσης με αναστέλλουσα δύναμη της ποινής στους τρεις κατηγορουμένους, με αποτέλεσμα να αφεθούν ελεύθεροι.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται η απόφαση σχετικά με το αίτημα έκδοσης του Τζέιμς Δαλαμάγκα στην Αυστραλία, εξέλιξη στην οποία ο ίδιος αντιτίθεται. Ο 56χρονος παραμένει κρατούμενος μέχρι να ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία, ενώ, σύμφωνα με τις δικαστικές αποφάσεις, μεταφέρθηκε στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών. Εκεί θα παραμείνει έως ότου το Συμβούλιο Εφετών Πατρών αποφανθεί οριστικά για το αίτημα έκδοσής του

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που εκδοθεί στην Αυστραλία, ο 56χρονος μπορεί να οδηγηθεί στη φυλακή διότι εκεί δεν παραγράφονται τα εγκλήματα. Όμως στην Ελλάδα ισχύει το αντίθετο, έτσι σε περίπτωση που το έγκλημα έχει γίνει σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 25 ετών, αν δικαστεί εδώ ο Δαλαμαγκάς, έχει πιθανότητες να αφεθεί ελεύθερος.

Την υπόθεση του Δαλαμάγκα σχολιάζουν τα Αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης και κάνουν λόγο για έναν μπλεγμένο άνδρα με τη νύχτα και τα ναρκωτικά. Μάλιστα γράφουν το ίδιο και για τον αδελφό του, Πίτερ Δαλαμάγκα, ο οποίος το 1998 δολοφονήθηκε σε καζίνο στο Σίδνεϋ. Τότε, ο 56χρονος και η οικογένειά του ζητούσαν δικαίωση για τον θάνατο του τότε 23χρονου Πίτερ (Παναγιώτη).

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Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας παρέδιδε μαθήματα αγγλικών

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Live News, ο Τζέιμς Δαλαμάγκας εξήγησε πώς ζούσε τον πρώτο καιρό που έφτασε στην Ελλάδα ως φυγάς από την Αυστραλία. Όπως φέρεται να κατέθεσε, έφτασε το 1999 στην Αθήνα, λίγους μήνες αφότου κατηγορήθηκε για τον φόνο.

Τα πρώτα χρόνια και για αρκετά χρόνια, ζούσε στην Αθήνα, και έκανε μαθήματα αγγλικών σε παιδάκια της γειτονιάς του και έκανε και κάποια μεροκάματα ως λογιστής.

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Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας πλέον ζει στο Αίγιο και επιβίωνε κάτω από τα όρια της φτώχιας. Πίστευε ότι θα πεθάνει και γι’ αυτό πήγε εκεί και ζούσε με τα απαραίτητα. Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι αναφέρθηκε και στην ασθένεια, ισχυριζόμενος ότι νόσησε από καρκίνο και είπε ότι πήγαινε στα νοσοκομεία με το όνομα Αντώνης Τζίμας.

«Ήρθα στην Ελλάδα το 1999. Ήμουν στην Αθήνα αρκετά χρόνια. Κάπου το 2004 γνώρισα τη σύντροφό μου. Το Τζίμας το σκέφτηκα από το όνομα του Τζέιμς. Το Αντώνης γενικά το είχα σαν παρατσούκλι. Στην Αυστραλία δούλευα και είχα λεφτά. Με αυτά ήρθα στην Ελλάδα. Εδώ στην Ελλάδα δούλευα σε παιδάκια και έκανα αγγλικά σε παιδάκια στην Αθήνα, στη γειτονιά που έμενα.

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Παράλληλα έκανα μεροκάματα ως λογιστής. Αρρώστησα με καρκίνο λίγα χρόνια μετά. Πήγαινα κανονικά σε νοσοκομεία με το όνομα Αντώνης Τζίμας. Στο Αίγιο ζω κάτω από τα όρια της φτώχειας, πίστευα ότι θα πεθάνω και πήγα εκεί και ζούσα με τα απαραίτητα. Καλλιεργούσα τη γη. Στη γυναίκα μου δεν είπα ποτέ για την αληθινή μου ταυτότητα, γιατί δεν ήξερα αν θα είμαστε μαζί», φέρεται να κατέθεσε στις αρχές ο Τζέιμς Δαλαμάγκας.

«Εφόσον το παιδί μου κινδυνεύει να το σκοτώσουν, δεν θα το προστατέψω;»

Στο Live News μίλησε η μητέρα του Δαλαμάγκα και παραδέχθηκε ότι τόσα χρόνια έκρυβαν τον γιο τους από της Αρχές λέγοντας: «Εφόσον το παιδί μου κινδυνεύει να το σκοτώσουν, δεν θα το προστατέψω;

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Εσείς αν ήσασταν στη θέση μας, το παιδί σας θα το προστατεύατε από τους κακοποιούς;». Στη συνέχεια επισήμανε ότι η 46χρονη σύντροφός του δεν γνώριζε τίποτα απολύτως για το παρελθόν του και τις βαρύτατες κατηγορίες που τον βάραιναν πίσω στην Αυστραλία.

«Δεν γνώριζε τίποτα η κοπέλα, γνώριζε τον Αντώνη, είχε του αδερφού μου το όνομα, του αείμνηστου, που του έμοιαζε, ολόιδιος και τον λέγαμε Αντώνη, δεν τον λέγαμε μόνο James», τόνισε για την σύντροφο του Δαλαμάγκα.

«Να βγει η αλήθεια, το παιδί μου δεν είναι δολοφόνος, ούτε να τον λέτε έτσι. Να τον λέτε φυγά, μάλιστα, γιατί έφυγε να γλιτώσει τη ζωή του. Είχε τον πόνο μέσα του για τον αδερφό του και βέβαια την απόπειρα δολοφονίας του ίδιου που πήγαν να τον σκοτώσουν», τόνισε η μητέρα του Τζέιμς Δαλαμάγκα.

«Θέλω δικαιοσύνη για τον Δημήτρη και για τον Παναγιώτη. Η νύφη μου τον ήξερε Αντώνη, τον λάτρευε και τον αγαπούσε, είναι 21 χρόνια μαζί. Γνώρισε τον James, μόλις τελείωσε το πανεπιστήμιο, ήταν πολύ χαρούμενη γιατί ταίριαζαν οι χαρακτήρες τους, βρήκε έναν έξυπνο άντρα και όμορφο, αλλά πολύ καλόψυχο, καλοσυνάτο και ποτέ δεν της είπε ψέματα», είπε.

Ο Νο. 1 κατηγορούμενος στην Αυστραλία

Για χρόνια ο Τζέιμς Δαλαμάγκας ήταν ο Νο.1 καταζητούμενος της Αυστραλίας, για τη φερόμενη συμμετοχή του στη δολοφονία του Γιώργου Γιαννόπουλου στο Μπέλμορ, στα νοτιοδυτικά του Σίδνεϋ, τον Απρίλιο του 1999.

Αμέσως μετά τη δολοφονία του ομογενή Γιώργου Γιαννόπουλου, ο 56χρονος Ελληνοαυστραλός είχε διαφύγει στην Ελλάδα και για χρόνια ζούσε σε χωριό της Αιγιάλειας, όπου είχε μόνιμη κατοικία και εμφανιζόταν με το ψεύτικο όνομα “Αντώνης Τζίμας”.

Ο Γιώργος Γιαννόπουλος, το θύμα, είχε επιχειρήσει να μπει στη μέση και να σταματήσει μία άγρια συμπλοκή που είχε ξεσπάσει ανάμεσα σε δύο θαμώνες του νυχτερινού κέντρου στο Μπέλμορ, με τον Δαλαμάγκα να φέρεται να του επιτίθεται αιφνιδιαστικά, μαχαιρώνοντας τον θανάσιμα.

Μία ημέρα μετά το έγκλημα η αστυνομία της Αυστραλίας εξέδωσε ένταλμα σύλληψης, ωστόσο ήδη ο Δαλαμάγκας είχε αλλάξει ήπειρο και έζησε για 27 χρόνια στην Αιγιάλεια χωρίς να τον ενοχλήσει κανείς.

Παρά το ανθρωποκυνηγητό που εξαπολύθηκε από την πρώτη στιγμή, ο κατηγορούμενος κατάφερε να αλλάξει ήπειρο και να ξεκινήσει μία νέα ζωή στο Αίγιο με την σύντροφό του, και υπό καθεστώς πλήρης προστασίας, μέσα στο σπίτι του που θυμίζει περισσότερο φρούριο.

Η επικήρυξη των 200.000 δολαρίων Αυστραλίας

Σε συνεργασία με την Interpol και την Ελληνική Αστυνομία, οι αυστραλιανές αρχές είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο καταζητούμενος είχε βρει καταφύγιο στην Ελλάδα, όπου φέρεται να προστατευόταν από στενό κύκλο υποστηρικτών.

Η Αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας έχει ανακοινώσει αμοιβή 200.000 δολαρίων Αυστραλίας, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 123.000 ευρώ, για πληροφορίες που θα συμβάλουν στον εντοπισμό και τη σύλληψη του Τζέιμς Δαλαμάγκα.

Το 2003 η έρευνα για την υπόθεση πέρασε στις ελληνικές αρχές. Καθώς όμως η συμπλήρωση 20 ετών από την τέλεση του αδικήματος δημιουργούσε ζήτημα παραγραφής σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, οι αυστραλιανές αρχές εντατικοποίησαν τις προσπάθειες για τον εντοπισμό του.

Όσον αφορά τη διαφυγή του από την Αυστραλία, πληροφορίες αναφέρουν ότι μετά την ανθρωποκτονία για την οποία κατηγορείται, ο Δαλαμάγκας φέρεται να κρύφτηκε αρχικά στην Τασμανία, προτού καταλήξει στην Ελλάδα. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Telegraph, είχε οργανωθεί σχέδιο φυγάδευσής του στο εξωτερικό μέσω του νησιού Λορντ Χάου. Το ίδιο δημοσίευμα υποστήριζε ότι ο καταζητούμενος διέθετε ήδη πλαστό διαβατήριο και επρόκειτο να χρησιμοποιήσει το νησί ως ενδιάμεσο σταθμό για να επιβιβαστεί σε πλοίο με προορισμό το εξωτερικό.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές της Αυστραλίας θεωρούσαν ότι ο τότε 28χρονος, αμέσως μετά το φονικό, κρύφτηκε σε σπίτι φίλων στο Σίδνεϊ. Στη συνέχεια μετέβη στην περιοχή Γιάμπα της Νέας Νότιας Ουαλίας και από εκεί ταξίδεψε προς το νησί Λορντ Χάου με πλοιάριο που εξυπηρετεί τη μεταφορά προμηθειών και περιορισμένου αριθμού επιβατών.

Για 27 ολόκληρα χρόνια παρέμενε μυστήριο το πώς κατάφερε να δραπετεύσει από την Αυστραλία ενώ σε βάρος του είχε ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία. Οι φήμες οργίαζαν στην ομογένεια, με φίλο του να λέει στο Live News πως «τον Τζέιμς τον έντυσαν παπά προκειμένου να φυγαδευτεί». Οι αυστραλιανές αρχές ποτέ δεν κατάφεραν να βρουν πως ακριβώς έφτασε στην Ελλάδα με το πιθανότερο σενάριο που εξετάζουν να είναι να ταξίδεψε με μεγαλύτερο πλοίο στην Αφρική και από εκεί να μπήκε στην χώρα μας.

Ο “Αντώνης Τζίμας”

Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας συστηνόταν ως “Αντώνης Τζίμας” και από το 1999 δήλωνε ελαιοπαραγωγός ώστε να καλύπτει τα ίχνη του και να ξεφεύγει από τις έρευνες των αρχών. Ο κατηγορούμενος είχε δημιουργήσει μία νέα καθημερινότητα στην Αιγιάλεια, όπου ζούσε με ψευδή στοιχεία ταυτότητας.

Όπως έχουν περιγράψει αστυνομικές πηγές, το σπίτι του διέθετε αυξημένα μέτρα απομόνωσης, με υψηλή περίφραξη και παρουσία σκύλων φύλαξης, γεγονός που καθιστούσε δύσκολη την προσέγγιση τρίτων.

Κατά την έρευνα στο σπίτι του εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν αιχμηρά αντικείμενα, καθώς και μια βαλλίστρα, ενώ συνεχίζεται η διερεύνηση για τυχόν επιπλέον ευρήματα ή στοιχεία που σχετίζονται με την υπόθεση.

Το ακίνητο ήταν περιφραγμένο με ψηλούς τοίχους, ενώ ο καταζητούμενος είχε φροντίσει να προστατεύεται από μεγάλο αριθμό άγριων σκύλων, ώστε να αποτρέπει οποιονδήποτε να πλησιάσει.

Το λάθος το οποίο οδήγησε στην σύλληψη του ήταν απλό. Όταν σταμάτησαν για έλεγχοι οι αστυνομικοί έξω από την οικία του, προσπάθησε να δώσει ψευδή στοιχεία ταυτότητας. Όμως οι αρχές ήδη είχαν στην διάθεση τους πληροφορίες για την πραγματική του ταυτότητα και δεν πείστηκαν από τους ισχυρισμούς του.

Έπειτα από στοχευμένες ερωτήσεις και περαιτέρω διερεύνηση, ο κατηγορούμενος τελικά φέρεται να παραδέχθηκε ότι είναι ο άνδρας που αναζητούνταν από τις αυστραλιανές αρχές εδώ και περίπου 27 χρόνια. Έτσι, έλαβε τέλος μια μακροχρόνια φυγή που απασχολούσε διεθνείς αστυνομικές υπηρεσίες επί σχεδόν τρεις δεκαετίες.

Η σύλληψη δεν προέκυψε τυχαία, καθώς οι αστυνομικές αρχές παρακολουθούσαν συστηματικά την υπόθεση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το τελευταίο διάστημα, η επιτήρηση είχε ενταθεί σημαντικά, με αστυνομικούς να βρίσκονται για τρία συνεχόμενα 24ωρα έξω από την κατοικία του, αναμένοντας την κατάλληλη στιγμή για να παρέμβουν.

Η δολοφονία του Πίτερα

Η ιστορία ξεκινά το 1998, όταν ο νεαρός τότε Τζέιμς Δαλαμάγκας εμφανιζόταν στα αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης μαζί με την οικογένειά του, ζητώντας δικαιοσύνη για τον θάνατο του αδελφού του, Πίτερ (Παναγιώτη) Δαλαμάγκα.

Ο 23χρονος είχε χάσει τη ζωή του στις 31 Ιανουαρίου 1998, έπειτα από επεισόδιο που σημειώθηκε σε καζίνο του Σίδνεϊ. Βίντεο από κάμερες ασφαλείας κατέγραφαν άνδρες της ιδιωτικής ασφάλειας να επιχειρούν να απομακρύνουν βίαια τους εμπλεκόμενους από τον χώρο, ενώ ένας από τους φύλακες φερόταν να κρατά τον Πίτερ σε κεφαλοκλείδωμα για περίπου τρία λεπτά.

Η ιατροδικαστική έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο θάνατός του προήλθε από την αδικαιολόγητη χρήση βίας εκ μέρους του προσωπικού ασφαλείας κατά τη διαδικασία ακινητοποίησής του.

Μετά το περιστατικό, ο Τζέιμς Δαλαμάγκας και τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας συνέχισαν να διεκδικούν την απόδοση ευθυνών για τον θάνατο του Πίτερ. Την ίδια περίοδο, ωστόσο, πρόσωπα που γνώριζαν τα δύο αδέλφια στην Αυστραλία υποστήριζαν ότι διατηρούσαν σχέσεις με πρόσωπα του υποκόσμου. Για τον Τζέιμς ειδικότερα, ανέφεραν ότι ήταν γνωστή φιγούρα της νυχτερινής ζωής του Σίδνεϊ, εργαζόταν ως υπεύθυνος ασφαλείας σε μεγάλα νυχτερινά κέντρα και είχε εμπλακεί κατά καιρούς σε περιστατικά βίας και συμπλοκές.

Τα εγκλήματα που τον βαραίνουν

Τον Απρίλιο του 1999, λίγους μήνες μετά τον θάνατο του αδελφού του, ο Τζέιμς Δαλαμάγκας φέρεται να ενεπλάκη σε νέο επεισόδιο βίας σε νυχτερινό κατάστημα της Αυστραλίας. Κατά τη διάρκεια συμπλοκής, ο ομογενής Γιώργος Γιαννόπουλος προσπάθησε, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, να παρέμβει για να χωρίσει τους εμπλεκόμενους. Υπό συνθήκες που δεν έχουν πλήρως αποσαφηνιστεί, ο Δαλαμάγκας κατηγορείται ότι τον τραυμάτισε θανάσιμα με μαχαίρι στον λαιμό.

Παράλληλα, το όνομά του είχε συνδεθεί και με μία ακόμη υπόθεση ανθρωποκτονίας που είχε σημειωθεί δύο χρόνια νωρίτερα στην Αυστραλία. Αν και δεν εκδόθηκε ποτέ ένταλμα σύλληψης σε βάρος του για τη συγκεκριμένη υπόθεση, οι αρχές επιδίωκαν να τον εντοπίσουν προκειμένου να δώσει εξηγήσεις στο πλαίσιο των ερευνών.

Η δεύτερη υπόθεση αφορά τον επίσης ομογενή Τιμ Βουκελάτο, εργαζόμενο στον χώρο της ιδιωτικής ασφάλειας, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του, φέροντας πέντε τραύματα από πυροβολισμούς. Σύμφωνα με δημοσιεύματα αυστραλιανών μέσων ενημέρωσης, ο Δαλαμάγκας αναζητούνταν για παροχή πληροφοριών σχετικά με την υπόθεση, χωρίς ωστόσο να θεωρείται επισήμως ο μοναδικός ή οριστικός ύποπτος.

Ο Τιμ Βουκελάτος, που εργαζόταν ως πορτιέρης σε νυχτερινά καταστήματα και παράλληλα ως οικοδόμος, δολοφονήθηκε τον Νοέμβριο του 1997 στο προάστιο Κάμπσι του Σίδνεϊ. Οι αυστραλιανές αρχές είχαν προσφέρει αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγούσαν στην εξιχνίαση της υπόθεσης, ενώ κατά καιρούς ο Τζέιμς Δαλαμάγκας είχε βρεθεί στο επίκεντρο των ερευνών. Παρά ταύτα, δεν του απαγγέλθηκαν ποτέ κατηγορίες για το συγκεκριμένο έγκλημα και η υπόθεση παραμένει ανεξιχνίαστη, με την οικογένεια του θύματος να συνεχίζει να αναζητά απαντήσεις σχεδόν τρεις δεκαετίες αργότερα.

Η σχέση του Δαλαμάγκα με τον Γιάννη Μακρή

Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, ένα χρόνο μετά τη δολοφονία του αδελφού του κατηγορήθηκε για φόνο και διέφυγε στην Ελλάδα. Για χρόνια ζούσε “κρυμμένος” στην επαρχία και κρυφά ανέβαινε στην επαρχία. Σε μία από αυτές τις επισκέψεις του φέρεται να είχε συναντηθεί μεταξύ άλλων και με τον επιχειρηματία Γιάννη Μακρή με τον οποίο διατηρούσε κοινωνικές επαφές.

Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, που τον έψαχνε η Interpol, η Αστυνομία της Αυστραλίας έδινε αμοιβή 200.000 δολαρίων, φαίνεται πως σχεδόν 8 χρόνια πριν την σύλληψή του, το φθινόπωρο του 2018 διασκέδαζε σε νυχτερινό κέντρο των Αθηνών μαζί με τον επίσης Ελληνοαυστραλό Γιάννη (Τζον) Μακρή, που δολοφονήθηκε άγρια έξω από το σπίτι του στη Βούλα, την ίδια χρονιά.

Άκρως αποκαλυπτικό ήταν δημοσίευμα της Daily Telegraph στην Αυστραλία πριν μερικά χρόνια. «Ο Τζον Μάκρης ο οποίος εκτελέστηκε στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2018, είχε έρθει σε επαφή με έναν από τους πλέον καταζητούμενους της Αυστραλίας, τον Τζέιμς Δαλαμάγκα. Ο Δαλαμάγκας και ο Μακρής άρχισαν να κινούνται στους ίδιους κύκλους και μάλιστα κάποτε ζούσαν στην ίδια περιοχή της Βούλας. Επιπλέον, λίγες εβδομάδες πριν τη δολοφονία του Μακρή, οι δυο τους φαίνεται πως διασκέδαζαν μαζί σε νυχτερινό κέντρο των Αθηνών».

Άξιο απορίας παραμένει πως ένας διεθνώς καταζητούμενος ρίσκαρε να βγαίνει με ένα τόσο προβεβλημένο πρόσωπο όπως ο Τζον Μακρής σε κέντρα διασκέδασης. Και οι δύο Ελληνοαυστραλοί, ο μεν Μακρής διατηρούσε νυχτερινό κέντρο στο Σίδνεϋ και ο δε Δαλαμάγκας εργαζόταν ως σεκιούριτι σε διάφορα μαγαζιά.

Ο Τζον Μακρής για πολλά χρόνια μοιραζόταν τη ζωή του ανάμεσα στην Ελλάδα και την Αυστραλία. Κατοικούσε στο Σίδνεϊ, όπου δραστηριοποιούνταν επιχειρηματικά, διατηρώντας νυχτερινό κέντρο στην περιοχή. Το 2013 πήρε την απόφαση να εγκαταλείψει οριστικά την Αυστραλία και να εγκατασταθεί στην Αθήνα, επιδιώκοντας ένα νέο ξεκίνημα. Στην Ελλάδα ανέπτυξε επιχειρηματική δραστηριότητα στους τομείς της ιδιωτικής ασφάλειας και των υπηρεσιών καθαρισμού, ενώ δημιούργησε οικογένεια με τη σύζυγό του, μοντέλο Βικτώρια Καρύδα. Μετά τη δολοφονία του, η ίδια συνέχισε να ζητά την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την απόδοση ευθυνών.

Την ίδια περίοδο, αλλά υπό εντελώς διαφορετικές συνθήκες, ο Τζέιμς Δαλαμάγκας εγκατέλειψε επίσης το Σίδνεϊ και εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τις αρχές, είχε διαφύγει από την Αυστραλία ενώ κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία και παρέμενε για δεκαετίες ένας από τους πλέον καταζητούμενους φυγάδες της χώρας. Για περίπου 27 χρόνια φέρεται να ζούσε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας σε περιοχή της Αιγιαλείας, χρησιμοποιώντας πλαστά στοιχεία ταυτότητας και το όνομα «Αντώνης Τζήμας», μέχρι τον εντοπισμό και τη σύλληψή του από τις ελληνικές αρχές.

Το ρεπορτάζ της Daily Telegraph για την πολυτάραχη ζωή του στην Αυστραλία ήταν αποκαλυπτικό: «Μια φιγούρα του υποκόσμου λέει στην Daily Telgraph πως η πορεία του στον χώρο των συμμοριών ήταν αναδυόμενη. Τα αδέλφια Δαλαμάγκα ήταν κοντά και μαζί έτρεχαν μια εταιρεία σεκιούριτι που δεν ήταν τίποτα άλλο από μια βιτρίνα για διακίνηση ναρκωτικών και εκβιασμούς. Ένας πρώην ντετέκτιβ πρόσθεσε πως ο Τζέιμς Δαλαμάγκας ήταν γκάνγκστερ και όταν πέθανε ο αδελφός του έγινε ανεξέλεγκτος».

Η προθεσμία της Αυστραλίας

Για την υπόθεση αλλά και για το ενδεχόμενο έκδοσης του Δαλαμάγκα στην Αυστραλία μίλησε ο δικηγόρος του 56χρονου, Νίκος Αποστολόπουλος, στο Live News, ο οποίος ανέφερε: «Η Αυστραλία έχει προθεσμία εντός των επόμενων 45 ημερών από τη σύλληψή του να προσκομίσει όλη τη δικογραφία και ώστε να συμπληρωθεί ο φάκελος, ο οποίος εκκρεμεί για να παραπεμφθεί ενώπιον του Συμβουλίου Εφετών Πατρών. Όταν, λοιπόν, θα ολοκληρωθεί η διαδικασία αυτή, θα προσδιοριστεί μια δικάσιμος, όπου το Συμβούλιο Εφετών Πατρών θα αποφανθεί σχετικά με την έκδοση ή μη του εντολέα μου στην Αυστραλία».

Αναφορικά για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό του της οικογένειας Δαλαμάγκα με το καζίνο στο οποίο δολοφονήθηκε ο Πίτερ το 1998, ο δικηγόρος είπε: «Δεν το γνωρίζω αν έκλεισε η υπόθεση εξωδικαστικά, για να είμαι ειλικρινής. Αυτό που μου είπε και ο ίδιος, και μου ζήτησε να μεταφέρω, χθες όταν τελείωσε η μαραθώνια διαδικασία του αυτοφώρου μετά από 7μιση ώρες, είναι ότι ακόμα αναζητά δικαιοσύνη για τον αδερφό του. Όπως μου μετέφερε, χωρίς, βέβαια, να είμαι ενημερωμένος τι ακριβώς συνέβη στην Αυστραλία, ποτέ δεν κρίθηκε κανείς ένοχος για τη δολοφονία του αδερφού του».

Και συμπλήρωσε: «Δεν γνωρίζω πώς είναι το σύστημα δικαιοσύνης στην Αυστραλία και πώς λειτουργεί. Στην Ελλάδα, ένα αστικό δικαστήριο θα έκρινε αν υπάρχει αποζημίωση ή όχι, και ένα ποινικό δικαστήριο θα έκρινε αν υπάρχει κάποιος ένοχος ή αθώος για την πράξη. Επομένως, εάν ισχύει αυτό που ισχύει και στην Ελλάδα, είναι διαφορετικό εάν πήραν κάποια χρηματική αποζημίωση για τον θάνατο του γιου τους οι γονείς του και η οικογένειά του και είναι πολύ διαφορετικό εάν τελικά κάποιος καταδικάστηκε».

«Όπως έχει πει και ο ίδιος, φοβόταν από την πρώτη στιγμή για τη ζωή του. Την ίδια μέρα που δολοφονήθηκε ο αδερφός του, έγινε απόπειρα δολοφονίας και σε βάρος του. Και μετά από πολυήμερη νοσηλεία, τελικά, δεν επήλθε και ο δικός του θάνατος. Ένας άνθρωπος, ο οποίος έχει δει τον αδερφό του να δολοφονείται μπροστά στα μάτια του και, όπως υποστήριξε, προσπαθούσε επί ένα χρόνο, να ξεσκεπάσει όλη αυτή τη διαφθορά που υπήρχε και που δεν υπήρχε κανένας να αναδείξει κάποιον ένοχο, τουλάχιστον με τα λεγόμενά του – όσα μου έχει μεταφέρει – είναι πάρα πολύ απλό το ότι φοβάται το τι θα αντιμετωπίσει εκεί πέρα. Όπως ο ίδιος υποστηρίζει, δεν αποδόθηκε ποτέ δικαιοσύνη για τον αδερφό του», είπε καταλήγοντας ο Νίκος Αποστολόπουλος.