Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ: 13ος μισθός και σύνταξη, 120 δόσεις και τέλος στο 13ωρο – Οι 7 δεσμεύσεις

Το κυβερνητικό πρόγραμμα με το οποίο το ΠΑΣΟΚ ζητά την εμπιστοσύνη των πολιτών παρουσίασε ο Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα του συνεδριακού κέντρου «Ιωάννης Βελλίδης», στο πλαίσιο της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.

Με κεντρικό μήνυμα ότι «τώρα είναι η ώρα των μεγάλων αποφάσεων», ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεσμεύτηκε για επτά εμβληματικές νομοθετικές παρεμβάσεις μέσα στους πρώτους έξι μήνες μιας κυβέρνησης του κόμματός του.

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Στον πυρήνα των εξαγγελιών του βρέθηκαν η σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης, η ρύθμιση οφειλών σε έως 120 δόσεις, η κατάργηση του 13ωρου, η πιλοτική τετραήμερη εργασία, η δημιουργία 40.000 κοινωνικών κατοικιών και η μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος.

«Δεν αρκεί να διορθώσεις λίγο την πορεία. Πρέπει να αποφασίσεις ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσεις», ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, υποστηρίζοντας ότι το δίλημμα αφορά πλέον όχι μόνο το ποιος θα κυβερνήσει, αλλά και με ποιους κανόνες και για ποιους θα κυβερνηθεί η χώρα.

Τα επτά νομοσχέδια του πρώτου εξαμήνου

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεσμεύτηκε ότι μέσα στους πρώτους έξι μήνες της κυβερνητικής θητείας θα προωθηθούν επτά νομοθετικές παρεμβάσεις για:

Την αντιμετώπιση της ακρίβειας και την επιβολή αυστηρών κανόνων στην αγορά. Ένα νέο παραγωγικό πρότυπο με επενδύσεις, θέσεις εργασίας και πραγματική προστιθέμενη αξία. Καλύτερους μισθούς, ισχυρά εργασιακά δικαιώματα και αξιοπρεπείς συντάξεις. Μία δίκαιη και βιώσιμη λύση για το ιδιωτικό χρέος. Προσιτή στέγη, στήριξη της οικογένειας και αντιμετώπιση του δημογραφικού. Την αναγέννηση της δημόσιας Υγείας και Παιδείας. Ένα κράτος αξιοκρατίας, διαφάνειας και λογοδοσίας.

«Αυτές οι παρεμβάσεις θα είναι η αφετηρία της πολιτικής αλλαγής», τόνισε.

13ος μισθός, συλλογικές συμβάσεις και κατάργηση του 13ωρου

Παρουσιάζοντας το νέο κοινωνικό συμβόλαιο για εργασία, μισθούς και συντάξεις, ο Νίκος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε τη σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους.

Παράλληλα, δεσμεύτηκε για:

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Τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, ώστε οι μισθωτοί να προστατεύονται από την έμμεση φορολόγηση που προκαλεί ο πληθωρισμός.

Πλήρη αποκατάσταση των συλλογικών διαπραγματεύσεων.

Επαναφορά της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και καθορισμό του κατώτατου μισθού από τους κοινωνικούς εταίρους.

Καθολική ισχύ των κλαδικών συμβάσεων και επαναφορά της μετενέργειας.

Αποκατάσταση του δικαιώματος μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία.

Φορολογικά και ασφαλιστικά κίνητρα για επιχειρησιακές συμβάσεις με σαφή εργασιακά δικαιώματα.

Κατάργηση του 13ωρου.

Πιλοτική εφαρμογή τετραήμερης εργασίας με πλήρεις αποδοχές σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις και θέσεις έντασης διανοίας, με φορολογικά κίνητρα.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προανήγγειλε επίσης την έναρξη οργανωμένου διαλόγου για την επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο εργασιακό περιβάλλον.

Σταδιακή επαναφορά 13ης σύνταξης και νέο ΕΚΑΣ

Για τους συνταξιούχους επανέλαβε τη δέσμευση για σταδιακή επαναφορά της 13ης σύνταξης και του ΕΚΑΣ.

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Το σχέδιο περιλαμβάνει ακόμη:

Νέο ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους.

Αναμόρφωση της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων, με μεσοσταθμική μείωση κατά 20%.

Ξεπάγωμα των επικουρικών συντάξεων.

Σταδιακή αύξηση των ποσοστών αναπλήρωσης.

Αναλογική ανταποδοτική σύνταξη για όσους δεν συμπληρώνουν 15 χρόνια ασφάλισης.

Πρώτη κατοικία, funds και 120 δόσεις

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ιδιωτικό χρέος και στην προστασία των δανειοληπτών.

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Ο Νίκος Ανδρουλάκης εξήγγειλε σύγχρονο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας, στα πρότυπα του νόμου 3869/2010, καθώς και αυστηρότερους κανόνες λειτουργίας για τα funds και τους servicers.

Μεταξύ των δεσμεύσεων περιλαμβάνονται:

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Προτεραιότητα στον συνεργάσιμο δανειολήπτη για την εξαγορά του δικού του δανείου, με σαφείς και δίκαιους όρους.

Υποχρεωτική συμμετοχή των πιστωτών στον εξωδικαστικό μηχανισμό.

Βιώσιμη ρύθμιση έως 120 δόσεις για οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, με κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων.

Νέα λύση για τους δανειολήπτες σε ελβετικό φράγκο.

Περιορισμός των καταχρηστικών τραπεζικών χρεώσεων.

Προστασία της αναγκαίας ρευστότητας των βιώσιμων μικρών επιχειρήσεων.

GenRent: 40.000 κοινωνικές κατοικίες

Για τη στεγαστική κρίση παρουσίασε το σχέδιο GenRent, το οποίο προβλέπει τη δημιουργία 40.000 κοινωνικών κατοικιών μέσα από την αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας και την ανακαίνιση υφιστάμενων κτιρίων.

Προτεραιότητα θα έχουν οι νέοι, οι οικονομικά ευάλωτοι, αλλά και εκπαιδευτικοί, γιατροί και άλλοι δημόσιοι λειτουργοί που δυσκολεύονται να βρουν κατοικία στα νησιά και στις απομακρυσμένες περιοχές όπου καλούνται να υπηρετήσουν.

Το σχέδιο προβλέπει ακόμη:

Ουσιαστικά φορολογικά κίνητρα για να διατεθούν κλειστά σπίτια σε μακροχρόνια μίσθωση.

Περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις σε περιοχές όπου η πίεση έχει ξεπεράσει τα όρια.

Πλαφόν στις ετήσιες αυξήσεις ενοικίων σε τεκμηριωμένες ζώνες στεγαστικής πίεσης.

200 ευρώ για παιδιά έως τριών ετών και μηδενικός ΦΠΑ στα βρεφικά είδη

Στο μέτωπο της οικογενειακής πολιτικής και του δημογραφικού ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε:

Καθολική και δωρεάν βρεφική και προσχολική αγωγή.

Περισσότερους ολοήμερους βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Μηδενισμό του ΦΠΑ στα βασικά βρεφικά είδη.

Μηνιαία στήριξη 200 ευρώ για πιστοποιημένες δαπάνες κάθε παιδιού έως τριών ετών, με εισοδηματικά κριτήρια.

Προσαρμογή της φορολογικής κλίμακας των οικογενειών, ιδιαίτερα όσων έχουν δύο παιδιά, προς τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Μείωση κατά 75% του υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ για τα πρώτα 100 τετραγωνικά μέτρα στις πολύτεκνες οικογένειες.

Σταδιακή εξίσωση των δικαιωμάτων και των παροχών τρίτεκνων και πολύτεκνων.

Δημόσιες δομές εξωσωματικής γονιμοποίησης και κάλυψη των απαραίτητων φαρμάκων.

Προανήγγειλε επίσης τη δημιουργία Ειδικού Ταμείου για το Δημογραφικό, το οποίο θα χρηματοδοτείται από τη φορολόγηση των υπερκερδών των ολιγοπωλίων.

Φθηνότερο ρεύμα κατά 20% το 2027

Για την ακρίβεια, ο Νίκος Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε για τη δημιουργία νέας, ενισχυμένης Επιτροπής Ανταγωνισμού και Αγοράς, με επαρκές προσωπικό και σύγχρονα εργαλεία ελέγχου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει χαρτογράφηση της αγοράς, αυστηρές κυρώσεις για καρτέλ, παραπλανητικές διαφημίσεις και αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, καθώς και ενισχυμένους ελέγχους στις ενδοομιλικές τιμολογήσεις των πολυεθνικών.

Παράλληλα, προβλέπεται μόνιμος μηχανισμός έκτακτης φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπωλίων, ο οποίος θα ενεργοποιείται ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση των αρμόδιων ανεξάρτητων Αρχών.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεσμεύτηκε ακόμη για:

Στοχευμένη και προσωρινή μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά.

Μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα.

Μείωση της συνολικής τιμής της κιλοβατώρας για τα νοικοκυριά κατά 20% το 2027 και κατά 30% έως το τέλος της τετραετίας.

Μετάβαση των νοικοκυριών από κυμαινόμενα σε φθηνότερα και σταθερά τιμολόγια.

Μακροχρόνια συμβόλαια ενέργειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Προτεραιότητα στις ενεργειακές κοινότητες δήμων, αγροτών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Νέο «Εξοικονομώ» με προτεραιότητα στα ευάλωτα νοικοκυριά.

Ανώτατη τιμή στο αγροτικό ρεύμα και μόνιμο πλαίσιο σταθερού ενεργειακού κόστους για τη βιομηχανία.

Κατάργηση τεκμαρτής φορολόγησης και τέλους επιτηδεύματος

Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ο Νίκος Ανδρουλάκης εξήγγειλε:

Κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.

Σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50% μέσα στην τετραετία.

Κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης.

Αύξηση του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ.

Θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού.

Επιταχυνόμενες αποσβέσεις για επενδύσεις σε εξοπλισμό και νέες τεχνολογίες.

Ειδικά φορολογικά κίνητρα για νέες παραγωγικές επενδύσεις.

Παράλληλα, παρουσίασε τη δημιουργία ισχυρού Ομίλου Αναπτυξιακής Τράπεζας με δύο πυλώνες: την αναβαθμισμένη Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα και ένα Ταμείο Εθνικού Πλούτου.

Το Υπερταμείο, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, θα αλλάξει αποστολή και θα μετατραπεί από μηχανισμό επιτήρησης της δημόσιας περιουσίας σε εργαλείο εθνικής αναπτυξιακής πολιτικής.

Αγροτική γη, αφορολόγητο πετρέλαιο και νέος οργανισμός ενισχύσεων

Για τον πρωτογενή τομέα ανακοίνωσε τη δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Αγροτικής Γης, την ενεργοποίηση εγκαταλελειμμένων εκτάσεων και την επαναφορά της δωρεάν διάθεσης δημόσιας γης σε νέους αγρότες.

Προανήγγειλε επίσης:

Αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία.

Αναθεώρηση του κανονισμού του ΕΛΓΑ.

Εθνικό σχέδιο διαχείρισης υδάτινων πόρων με μικρά φράγματα και αρδευτικά δίκτυα.

Ακατάσχετο των αγροτικών ενισχύσεων και αποζημιώσεων.

Νέο οργανισμό αγροτικών ενισχύσεων με διαφάνεια, ελέγχους και έγκαιρες πληρωμές.

Κέντρα αναπαραγωγής ζώων με έμφαση στη διατήρηση των ελληνικών φυλών.

Στις υποδομές, έθεσε τον σιδηρόδρομο στον πυρήνα του παραγωγικού σχεδίου, με ολοκληρωμένα συστήματα ασφαλείας, εκπαιδευμένο προσωπικό και αξιόπιστη σύνδεση Αθήνας–Θεσσαλονίκης, λιμανιών, βιομηχανικών περιοχών και εμπορευματικών κέντρων.

Τέλος στη Golden Visa για αγορές ακινήτων

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε αλλαγή στην πολιτική προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων, με κατάργηση της Golden Visa ως εργαλείου επένδυσης σε ακίνητα.

Οι άδειες διαμονής, σύμφωνα με την πρόταση, θα συνδέονται αποκλειστικά με πραγματικές παραγωγικές επενδύσεις και όχι με το real estate.

Παράλληλα, προανήγγειλε αυστηρότερο πλαίσιο για την απόκτηση ακινήτων στις παραμεθόριες περιοχές, υπογραμμίζοντας ότι «η Ελλάδα δεν πωλείται σε κανέναν».

Αναγέννηση του ΕΣΥ και μισθολογική αναβάθμιση των υγειονομικών

Για την Υγεία παρουσίασε σχέδιο ανασυγκρότησης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και ενίσχυσης της πρόληψης, με εθνικά προγράμματα δωρεάν προσυμπτωματικού ελέγχου για καρκίνο, καρδιαγγειακά και χρόνια νοσήματα.

Δεσμεύτηκε επίσης για:

Σύγχρονο Υγειονομικό Χάρτη με αυξημένη στήριξη σε νησιά, ύπαιθρο και απομονωμένες περιοχές.

Αναβάθμιση των νοσοκομείων και των υποδομών τους.

Αξιοκρατική επιλογή διοικήσεων.

Μισθολογική αναβάθμιση για γιατρούς, νοσηλευτές και το σύνολο του υγειονομικού προσωπικού.

Οι δεσμεύσεις για τα άτομα με αναπηρία

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε την οριζόντια ένταξη της αναπηρίας σε όλες τις δημόσιες πολιτικές και δεσμεύτηκε για:

Επαναφορά των ορίων συνταξιοδότησης των γονέων παιδιών με αναπηρία στα 55 έτη.

Πλήρη εθνική σύνταξη στους συνταξιούχους με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%.

Εθνικό πρόγραμμα εγγύησης για την απασχόληση και τις δεξιότητες των ατόμων με αναπηρία, χρόνιες και σπάνιες παθήσεις.

Ολοήμερο σχολείο, Εθνικό Απολυτήριο και δημόσιο Πανεπιστήμιο

Στην Παιδεία πρότεινε ένα πραγματικά ολοήμερο δημόσιο σχολείο, με ενισχυτική διδασκαλία, σχολική σίτιση, μόνιμους ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς, καθώς και ισχυρή ειδική αγωγή.

Εξήγγειλε νέο Λύκειο και Εθνικό Απολυτήριο, μαζί με νέο σύστημα πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση.

Για τα πανεπιστήμια δεσμεύτηκε για περισσότερη χρηματοδότηση, νέα μέλη ΔΕΠ, ενίσχυση της έρευνας, φοιτητική στέγη και αντικειμενική αξιολόγηση.

Κατηγόρησε τη Νέα Δημοκρατία ότι «βάφτισε πανεπιστήμια υφιστάμενα κολέγια» και ανακοίνωσε ότι, μετά τη συνταγματική αναθεώρηση, θα θεσπιστεί νέο πλαίσιο για πραγματικά μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια υψηλού ακαδημαϊκού επιπέδου.

Νέο ΑΣΕΠ και τέλος στο «πάρτι» των απευθείας αναθέσεων

Για τη λειτουργία του κράτους προανήγγειλε νέο ΑΣΕΠ, με αξιοκρατία στις προσλήψεις, στις διοικήσεις των δημόσιων οργανισμών και σε όλες τις θέσεις ευθύνης.

Δεσμεύτηκε ακόμη για μείωση του Υπουργικού Συμβουλίου, των μετακλητών και των επικαλύψεων αρμοδιοτήτων, καθώς και για ενίσχυση της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης.

Το νέο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων θα προβλέπει προληπτικό έλεγχο από το Ελεγκτικό Συνέδριο πριν από διαγωνισμούς μεγάλης οικονομικής αξίας, ώστε να εντοπίζονται εγκαίρως φωτογραφικοί όροι, υπερκοστολογήσεις και τεχνητές κατατμήσεις.

Παράλληλα, ανακοίνωσε πλαφόν στις απευθείας αναθέσεις επί των συνολικών πιστώσεων, με εξαίρεση τους μικρούς δήμους.

Αλλαγή του άρθρου 86 και νέος τρόπος επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης

Στο νέο πρότυπο διακυβέρνησης περιέλαβε σημαντικές θεσμικές αλλαγές, μεταξύ των οποίων:

Αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συντάγματος και ανάθεση της ποινικής ευθύνης των υπουργών σε ειδικά δικαστικά όργανα, χωρίς να απαιτείται έγκριση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.

Αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, μέσω μικτής επιτροπής βουλευτών, δικαστών και εκπροσώπων της νομικής κοινότητας.

Τετραετές ασυμβίβαστο για δικαστικούς λειτουργούς μετά την αφυπηρέτησή τους, πριν αναλάβουν κυβερνητικές ή άλλες κρίσιμες δημόσιες θέσεις.

Συνταγματική κατοχύρωση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων, των εκλογικών δαπανών και των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης των πολιτικών προσώπων.

Από πού θα βρεθούν τα χρήματα

Απαντώντας στο ερώτημα για τη χρηματοδότηση του προγράμματος, ο Νίκος Ανδρουλάκης παρέπεμψε στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην αύξηση της παραγωγικότητας, στην εξωστρέφεια και στην καινοτομία.

Συνέδεσε επίσης τη χρηματοδότηση των μέτρων με τον περιορισμό της σπατάλης, τη διαφάνεια στις δημόσιες συμβάσεις, τον πραγματικό ανταγωνισμό και το τέλος των πελατειακών εξυπηρετήσεων.

«Η κυβέρνηση μοιράζει αποζημιώσεις και ύστερα ρωτά υποκριτικά “πού θα βρείτε τα λεφτά;”», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ «προοδευτικό, ρεαλιστικό, τεκμηριωμένο και έτοιμο να εφαρμοστεί».

«Από το “Μητσοτάκης ή χάος” στο “Μητσοτάκης ή Ερντογάν”»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση, κατηγορώντας την ότι επιστρατεύει τον φόβο μπροστά στο ενδεχόμενο πολιτικής αλλαγής.

«Από το “Μητσοτάκης ή χάος” έφτασαν στην απόλυτη φαιδρότητα: “Μητσοτάκης ή Ερντογάν”», είπε και πρόσθεσε:

«Παρουσιάζουν τη δημοκρατική εναλλαγή ως εθνική απειλή. Είστε επικίνδυνοι. Λίγη ντροπή, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι η κυβερνητική πολιτική δεν κατάφερε να περιορίσει την απόσταση της Ελλάδας από τις προηγμένες ευρωπαϊκές οικονομίες, επικαλούμενος στοιχεία για τη φτώχεια, το κόστος στέγασης, την πρόσβαση στην Υγεία και το δημογραφικό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, μέσα σε πέντε χρόνια καταγράφηκαν περίπου 285.000 περισσότεροι θάνατοι από γεννήσεις, ενώ σε μία τριετία μειώθηκαν κατά 21.000 οι μαθητές και περίπου 100 νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία σταμάτησαν να λειτουργούν.

«Απέναντι σε αυτή την παρακμή, υπάρχει άλλος δρόμος. Ο δρόμος της προοπτικής, της προόδου και της ευθύνης», κατέληξε.

Στην ομιλία παρέστησαν, για πρώτη φορά σε επίσημη δημόσια εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ, οι ανεξάρτητοι βουλευτές Ευάγγελος Αποστολάκης και Αλέξανδρος Αυλωνίτης.