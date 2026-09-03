Ανδρουλάκης: Επαναφορά 13ου μισθού, 13ης σύνταξης και ΕΚΑΣ – Επίθεση σε Μητσοτάκη και Τσίπρα

Μήνυμα πολιτικής και εκλογικής αντεπίθεσης έστειλε από το Ηράκλειο Κρήτης ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κατά την κεντρική εκδήλωση για τη συμπλήρωση 52 χρόνων από την Ιδρυτική Διακήρυξη της 3ης Σεπτέμβρη.

Μιλώντας στην πλατεία Ελευθερίας, παρουσίασε το πολιτικό σχέδιο του κόμματός του, εξαπολύοντας ταυτόχρονα επίθεση τόσο στη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη όσο και στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Ξεκίνημα νίκης και πολιτικής αλλαγής»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης χαρακτήρισε τη συγκέντρωση αφετηρία για τη δημιουργία ενός «ορμητικού ρεύματος πολιτικής αλλαγής», με πρωταγωνιστή, όπως ανέφερε, τη Δημοκρατική Παράταξη.

Υποστήριξε ότι η Ελλάδα δεν αντέχει ακόμη μία χαμένη ευκαιρία υπό τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ενώ κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα για αναξιοπιστία και εξαπάτηση.

Θέτοντας το πολιτικό δίλημμα των επόμενων εκλογών, σημείωσε ότι η χώρα δεν χρειάζεται ούτε τη συνέχιση του σημερινού συστήματος ούτε την επιστροφή σε ένα αποτυχημένο παρελθόν.

«Η Ελλάδα δεν χρειάζεται ούτε διαχειριστές της παρακμής ούτε νέους Μεσσίες», ανέφερε, προβάλλοντας το ΠΑΣΟΚ ως δύναμη με αυτονομία, αξιοπιστία και συγκεκριμένο κυβερνητικό σχέδιο.

Η δέσμευση για 13ο μισθό, 13η σύνταξη και ΕΚΑΣ

Στο επίκεντρο της ομιλίας βρέθηκε η δέσμευση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για:

Επαναφορά του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους

Επαναφορά της 13ης σύνταξης

Επαναφορά του ΕΚΑΣ

Σύμφωνα με όσα παρουσίασε, ο 13ος μισθός και η 13η σύνταξη θα επανέλθουν σε δύο δόσεις.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ στοχεύει σε συγκεκριμένες αλλαγές στην καθημερινότητα των πολιτών και όχι σε μία αφηρημένη υπόσχεση πολιτικής αλλαγής.

Οι προτάσεις για στέγη, οφειλές και οικογένεια

Αναπτύσσοντας το πλαίσιο «τώρα ΠΑΣΟΚ σημαίνει», αναφέρθηκε στις προτάσεις του κόμματός του για τη στεγαστική κρίση, το ιδιωτικό χρέος, τις οικογένειες και τους ελεύθερους επαγγελματίες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεταξύ άλλων, παρουσίασε:

Δημιουργία κοινωνικών κατοικιών και αύξηση της προσφοράς προσιτής στέγης

Ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας

Αυστηρότερους κανόνες για funds και servicers

Επαναφορά των 120 δόσεων για οφειλές προς το Δημόσιο

για οφειλές προς το Δημόσιο Καθολική και δωρεάν βρεφική και προσχολική αγωγή

Μείωση των φορολογικών βαρών για τους εργαζομένους

Ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων

Αγρότες, Παιδεία και Υγεία

Για τον πρωτογενή τομέα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ πρότεινε αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, φθηνότερη ενέργεια μέσω ενεργειακών κοινοτήτων, αυστηρούς ελέγχους στις παράνομες ελληνοποιήσεις και σχέδιο διαχείρισης των υδάτων με συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην Παιδεία έδωσε έμφαση στην ενίσχυση του δημόσιου σχολείου, στις ίσες ευκαιρίες και στη θέσπιση Εθνικού Απολυτηρίου.

Για την Υγεία, μίλησε για ένα ισχυρό Εθνικό Σύστημα Υγείας με επαρκές ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, έμφαση στην πρόληψη και ισότιμη πρόσβαση σε ολόκληρη τη χώρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το δρώμενο με τα drones

Τον Νίκο Ανδρουλάκη προλόγισε ο γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ, Γιάννης Βαρδακαστάνης, ο οποίος αναφέρθηκε στην ιστορική παρακαταθήκη του Ανδρέα Παπανδρέου και της 3ης Σεπτέμβρη.

Μετά την ολοκλήρωση της ομιλίας πραγματοποιήθηκε δρώμενο με drones στον ουρανό του Ηρακλείου, τα οποία σχημάτισαν τον ήλιο του ΠΑΣΟΚ και μηνύματα για την επέτειο ίδρυσης του Κινήματος. Η βραδιά έκλεισε με καλλιτεχνικό πρόγραμμα.