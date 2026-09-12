Μαρινάκης κατά Ανδρουλάκη: «Βροχή δισεκατομμυρίων και ανέξοδες υποσχέσεις»

Σκληρή απάντηση στην ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ έδωσε ο Παύλος Μαρινάκης, κάνοντας λόγο για «βροχή δισεκατομμυρίων», ανέξοδες υποσχέσεις και απουσία κοστολογημένου σχεδίου.

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι αρκετές από τις πολιτικές που παρουσίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εφαρμόζονται ήδη από την κυβέρνηση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στους περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, στα κίνητρα για το άνοιγμα κλειστών κατοικιών, στις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις και στην αναβάθμιση των νοσοκομείων.

Η αιχμή για 13ο μισθό και 13η σύνταξη

Ο Παύλος Μαρινάκης επικέντρωσε την κριτική του και στις εξαγγελίες του Νίκου Ανδρουλάκη για τη σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους και της 13ης σύνταξης.

Όπως υποστήριξε, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν παρουσίασε συγκεκριμένα στοιχεία για το δημοσιονομικό κόστος των συγκεκριμένων παρεμβάσεων.

Παράλληλα, κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ για αντίφαση αναφορικά με την αναθεώρηση του άρθρου 86 περί ευθύνης υπουργών, υποστηρίζοντας ότι ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε να το αλλάξει, το κόμμα είχε καταψηφίσει την αναθεώρησή του στην πρώτη ψηφοφορία της παρούσας Βουλής.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Παύλου Μαρινάκη

«Απ’ όλα είχε η ομιλία του κ. Ανδρουλάκη. Βροχή δισεκατομμυρίων, ανέξοδες υποσχέσεις και προτάσεις για πολιτικές, πολλές εκ των οποίων ήδη υλοποιούνται από την Κυβέρνηση, την οποία συστηματικά καθυβρίζει.

Υποσχέθηκε, για παράδειγμα, περιορισμούς στις βραχυχρόνιες μισθώσεις, που, όμως, ήδη υπάρχουν και κίνητρα για να ανοίξουν κλειστά σπίτια τα οποία επίσης εφαρμόζονται.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Έταξε εθνικά προγράμματα προληπτικών ιατρικών εξετάσεων, τα οποία η Κυβέρνηση ήδη εφαρμόζει και σύγχρονες υποδομές σε νοσοκομεία όταν υλοποιείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του ΕΣΥ με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Μίλησε για Νέο Λύκειο και Εθνικό Απολυτήριο όταν η Κυβέρνηση ήδη έχει ανοίξει τον διάλογο για την αναμόρφωση του σχολείου, ενώ δήλωσε ότι θα αλλάξει στην Αναθεωρητική Βουλή το άρθρο 86 αλλά στην τρέχουσα Βουλή, το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε στην πρώτη ψηφοφορία την Αναθεώρηση του συγκεκριμένου άρθρου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ταυτόχρονα υποσχέθηκε 13ο μισθό και 13η σύνταξη χωρίς βέβαια για κανένα απολύτως οικονομικό μέτρο να αναφέρει συγκεκριμένες δαπάνες.

Το μόνο που δεν ακούσαμε, για ακόμα μία φορά, από τον κ. Ανδρουλάκη ήταν ένα ρεαλιστικό και κοστολογημένο σχέδιο για τη χώρα».