Αλέξης Τσίπρας: “Όταν η ατομική κοινωνική διαδρομή συναντά τη συλλογική πολιτική πράξη” – Το νέο βίντεο από το ντοκιμαντέρ για την ΕΛ.Α.Σ.

Το νέο βίντεο από το “πολιτικό ντοκιμαντέρ” της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.) του Αλέξη Τσίπρας δημοσιεύθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στη λεζάντα της δημοσίευσης στο instagram αναφέρεται χαρακτηριστικά: “Όταν η ατομική κοινωνική διαδρομή συναντά τη συλλογική πολιτική πράξη.

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Άνθρωποι κάθε ηλικίας και διαφορετικών διαδρομών συγκλίνουν με κοινό παρονομαστή την ανάγκη ενός νέου πολιτικού εμείς.

Η Συμπαράταξή τους, τέκνο αυτής της ανάγκης αλλά και της ευθύνης για το σήμερα και το αύριο αυτού του τόπου”.

Στο βίντεο ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρει:

“Μια βασική ιδέα μου έχει σφηνώσει στο μυαλό, ότι μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο μαζί με άλλους. Το πραγματικό κίνητρο είναι η κοινωνική αδικία. Αυτό γίνεται θυμός.

Μόνο με τη συμμετοχή μπορείς να αλλάξεις πράγματα και κανένας δεν μπορεί να μας αποτρέψει από αυτή τη συμμετοχή. Ο προοδευτικός κόσμος έχει απογοητευτεί τα τελευταία χρόνια και ψάχνει από κάπου να πιαστεί. Θα σου πω ότι απογοητεύτηκα αρκετές φορές. Θα σου πω όμως ότι περισσότερες είναι οι στιγμές χαράς από την πολιτική, όταν μπόρεσα με τις μικρές δυνάμεις που είχα να διορθώσω κάτι.

Θα ήθελα να υπάρχει λιγότερη αδιαφορία, είτε αυτό αφορά την ίδια την πολιτική, λίγο περισσότερη ενσυναίσθηση.

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Την αδιαφορία να νικήσουμε την αδιαφορία του κόσμου ότι έτσι είναι και έτσι θα είναι. Αυτό με τρομάζει. Το ισοπεδωτικό όλοι ίδιοι είναι. Δεν θα αλλάξει ποτέ τίποτα. Και περιμένω.

Όλοι οι άνθρωποι γίνονται μονάδες και παλεύουν ο καθένας τη δική του μοναξιά, τους δικούς του ατομικούς φόβους. Η πολιτική είναι να διευρύνεις τα όρια του εφικτού.

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Ο μεγαλύτερος μου φόβος είναι ότι έχουμε μετατραπεί σε μια κοινωνία χαμηλών προσδοκιών. Ο φόβος μου ήταν πάντα η σιωπή και η αδράνεια. Γιατί όταν σιωπούμε και αδρανούμε, άλλοι καθορίζουν τα πράγματα. Οπότε να αρχίσουμε να φωνάζουμε, να αρχίσουμε να ξαναμιλάμε και να αρχίσουμε να ξανακάνουμε πράγματα μαζί.

Φαντάζομαι ένας αθλητής όταν πάει να κάνει ένα άλμα, αυτό που τον φοβίζει είναι ότι δεν θα περάσει τον πήχη έτσι δεν είναι; Υπήρχαν και πράγματα που θα έπρεπε να έχουν γίνει αλλιώς. Υπήρχαν πράγματα που δεν καταφέραμε να κάνουμε ή πράγματα που κάναμε λάθος. Και αυτό που εμένα με βασανίζει, είναι η ανάγκη να επιχειρήσουμε σε στέρεες βάσεις αυτή τη νέα προσπάθεια να έχει διάρκεια”.