Ρούμπιο πριν από την επίσκεψη στην Αθήνα: «Πολύ σημαντικός σύμμαχος των ΗΠΑ η Ελλάδα»

Τη σημασία της Ελλάδας ως συμμάχου των Ηνωμένων Πολιτειών υπογράμμισε ο Μάρκο Ρούμπιο, ενόψει της επίσκεψής του στην Αθήνα, δίνοντας έμφαση τόσο στη στρατιωτική συνεργασία όσο και στους οικονομικούς δεσμούς των δύο χωρών.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφων για το ταξίδι του στην Ευρώπη και τις επισκέψεις του στην Πορτογαλία και την Ελλάδα.

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Στρατιωτική παρουσία και οικονομική συνεργασία

Ο Ρούμπιο χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύ σημαντικό σύμμαχο της Ουάσιγκτον, επισημαίνοντας ότι η διμερής σχέση εκτείνεται πέρα από την αμερικανική στρατιωτική παρουσία.

Στάθηκε ιδιαίτερα στους ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς και παρουσίασε την επίσκεψη ως ευκαιρία για επαφές με την ελληνική πλευρά. Αναφερόμενος στην Πορτογαλία, υπογράμμισε επίσης τη συμμαχική σχέση της με τις ΗΠΑ.

Στην Αθήνα για τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας αναμένεται στην Αθήνα το βράδυ της Τρίτης 6 Οκτωβρίου, ενώ την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί ο 6ος Στρατηγικός Διάλογος Ελλάδας–ΗΠΑ.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθούν η αμυντική συνεργασία, η περιφερειακή ασφάλεια και η ενεργειακή ασφάλεια, με στόχο την περαιτέρω εμβάθυνση των διμερών σχέσεων.