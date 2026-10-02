Βαξεβάνης για επίσκεψη Τσίπρα στο Άγιο Όρος: “Ευτυχώς εκλογές θα έχουμε πριν τον Αύγουστο γιατί θα σερνόταν στα γόνατα μπροστά στην Παναγία της Τήνου”

Στο Άγιο Όρος βρίσκεται ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας και συγκεκριμένα στη Μονή Σίμωνος Πέτρας. «Ψέλνεις στη Σιμωνόπετρα και ακούγεται στον Άδη…», όπως λέει και ο στίχος και αναπαράγει σε ανάρτησή του ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος σημειώνει επίσης ότι «μια επίσκεψη στο Άγιον Όρος είναι πάντα μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χάσεις. Ένα ταξίδι στην ιστορία, στους πολιτιστικούς θησαυρούς που φυλάσσονται αιώνες αλλά και στο βαθύτερο νόημα της ανθρώπινης ύπαρξης».

Την επίσκεψη του προέδρου της ΕΛ.Α.Σ. σχολίασε ο Κώστας Βαξεβάνης, αναφέροντας χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του: “Ευτυχώς εκλογές θα έχουμε πριν τον Αύγουστο γιατί θα τον βλέπαμε να σέρνεται στα γόνατα μπροστά στην Παναγία της Τήνου”.

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Αναλυτικά η ανάρτηση του Κώστα Βαξεβάνη:

“Τώρα που ο Alexis Tsipras πήγε στο Άγιο Όρος και ανακάλυψε (με τις κάμερες παρούσες πάντα) ότι «ψέλνεις στη Μονή Σιμωνόπετρας και ακούγεται στον Άδη» θυμήθηκα μια αρχαία παροιμία με «όρος»που αποδίδει πλήρως το rebranding: «ώδινεν όρος και έτεκε μυν» (κοιλοπονούσε το βουνό, για να γεννήσει ένα ποντίκι). Ευτυχώς εκλογές θα έχουμε πριν τον Αύγουστο γιατί θα τον βλέπαμε να σέρνεται στα γόνατα μπροστά στην Παναγία της Τήνου. Θου κύριε… Όχι, εξομολόγηση δεν έκανε, το θεώρησε περιττό γιατί είχε γράψει την «Ιθάκη»”.