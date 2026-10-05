ΟΝΝΕΔ: Πορεία προς το Παλιό Αμαξοστάσιο ΟΣΥ για τα 52 χρόνια της ΝΔ

Με πορεία προς το Παλιό Αμαξοστάσιο ΟΣΥ συμμετείχαν μέλη και στελέχη της ΟΝΝΕΔ στην εκδήλωση για τα 52 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου.

Οι συμμετέχοντες συγκεντρώθηκαν πριν από την έναρξη της εκδήλωσης και κατευθύνθηκαν στον χώρο της επετειακής γιορτής.

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Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η μαζική συμμετοχή ανέδειξε τον ιδιαίτερο ρόλο της νέας γενιάς στην πρώτη γραμμή της παράταξης.

Η αναφορά στον ρόλο των νέων

Η ανακοίνωση επισημαίνει ότι ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, δίνει σταθερά ιδιαίτερη έμφαση στους νέους, επιδιώκοντας να έχουν ουσιαστικό ρόλο και λόγο.

Παράλληλα, κάνει αναφορά στον πρόεδρο της ΟΝΝΕΔ, Ορφέα Γεωργίου, και στη σημασία που αποδίδει στην πρωτοβουλία και την ενεργό δράση της νέας γενιάς.

«Με τον πρόεδρο της ΟΝΝΕΔ Ορφέα Γεωργίου να δίνει ιδιαίτερο βάρος στην πρωτοβουλία και την ενεργό δράση της νέας γενιάς, η σημερινή εικόνα ήταν χαρακτηριστική», αναφέρεται.

«Οι νέες και οι νέοι της ΟΝΝΕΔ δεν περιμένουν να τους ζητηθεί να συμμετέχουν. Είναι εκεί, οργανωμένοι και παρόντες», καταλήγει η ανακοίνωση.