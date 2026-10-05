Μητσοτάκης: Στο ΕΚΠΑ και στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ την Τρίτη

Δύο δημόσιες εμφανίσεις στην Αθήνα περιλαμβάνει το πρόγραμμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, στο ΕΚΠΑ και στο Μέγαρο Μουσικής.

Συζήτηση με τον Daniel Mendelsohn

Στις 11:45, ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον συγγραφέα Daniel Mendelsohn, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Διάλογοι για την Αθήνα: Από τον μύθο στη σύγχρονη πόλη».

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Το συνέδριο διοργανώνει η εφημερίδα «Το Βήμα» στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ

Στις 19:30, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.