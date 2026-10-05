Μητσοτάκης: Στο ΕΚΠΑ και στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ την Τρίτη
Ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στις 11:45 στο συνέδριο «Διάλογοι για την Αθήνα», ενώ στις 19:30 θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ.
Δύο δημόσιες εμφανίσεις στην Αθήνα περιλαμβάνει το πρόγραμμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, στο ΕΚΠΑ και στο Μέγαρο Μουσικής.
Συζήτηση με τον Daniel Mendelsohn
Στις 11:45, ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει σε συζήτηση με τον συγγραφέα Daniel Mendelsohn, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Διάλογοι για την Αθήνα: Από τον μύθο στη σύγχρονη πόλη».
Το συνέδριο διοργανώνει η εφημερίδα «Το Βήμα» στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Ομιλία στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ
Στις 19:30, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
πηγή στην Google
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις