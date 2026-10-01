Στο Άγιο Όρος ο Τσίπρας – Ποιος τον συνοδεύει στην επίσκεψή του

Στο Άγιο Όρος βρίσκεται ο Αλέξης Τσίπρας την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου, πραγματοποιώντας ιδιωτική επίσκεψη μαζί με τον Δημήτρη Λινό.

Σύμφωνα με το Βήμα Ορθοδοξίας, το πρόγραμμα του πρώην πρωθυπουργού περιλαμβάνει επισκέψεις σε δύο ή τρεις Ιερές Μονές της Αθωνικής Πολιτείας.

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Η επίσκεψη στη Μονή Σίμωνος Πέτρας

Όπως αναφέρει το theFAQ, ο Αλέξης Τσίπρας έφτασε το μεσημέρι στον Άθω και επισκέφθηκε τη Μονή Σίμωνος Πέτρας.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα, αναμένεται να παραμείνει στο Άγιο Όρος και την Παρασκευή. Για το Σάββατο αναφέρεται προγραμματισμένη μετάβαση στη Θεσσαλονίκη, όπου, εκτός απροόπτου, θα επισκεφθεί το Επταπύργιο.

Μαζί του ο Δημήτρης Λινός

Τον πρώην πρωθυπουργό συνοδεύει ο Δημήτρης Λινός, γνωστός γιατρός και σύζυγος της καθηγήτριας Αθηνάς Λινού.

Ο ίδιος χειροτονήθηκε πριν από λίγες ημέρες, προσθέτοντας την ιερατική διακονία στη μακρά πορεία του στην Ιατρική, σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσιεύει το theFAQ.

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