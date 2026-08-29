Άδωνις Γεωργιάδης για «Άγιο Σάββα»: «Σταματήστε τα ψέματα – Κανένα χειρουργείο δεν αναβλήθηκε»

Σφοδρή επίθεση στο σωματείο εργαζομένων του αντικαρκινικού νοσοκομείου «Άγιος Σάββας» και στην «Εφημερίδα των Συντακτών» εξαπέλυσε με ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή καταγγελίες για προβλήματα στη λειτουργία των χειρουργείων μετά την αποχώρηση αναισθησιολόγου.

Ο υπουργός Υγείας χαρακτήρισε τις σχετικές αναφορές «σπέκουλα» και κατηγόρησε το σωματείο ότι διακινεί ψευδείς πληροφορίες για τη λειτουργία του νοσοκομείου.

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Παράλληλα, παρέθεσε την ενημέρωση της διοίκησης του «Αγίου Σάββα», σύμφωνα με την οποία δεν έχει ακυρωθεί ή αναβληθεί κανένα χειρουργείο διαγνωσμένης κακοήθειας.

«Ο αναισθησιολόγος μετακινήθηκε έπειτα από δική του αίτηση»

Σύμφωνα με την ενημέρωση της διοίκησης που δημοσιοποίησε ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο αναισθησιολόγος μετακινήθηκε κατόπιν δικού του αιτήματος.

Η διοίκηση υποστηρίζει ότι:

Το πρόγραμμα των χειρουργείων τηρείται κανονικά.

Δεν έχει ακυρωθεί ή αναβληθεί κανένα ογκολογικό χειρουργείο.

Δεν αναγκάστηκαν ογκολογικοί ασθενείς του «Αγίου Σάββα» να απευθυνθούν στον ιδιωτικό τομέα.

Η λίστα αναμονής δεν έχει αυξηθεί.

Οι ασθενείς με καρκίνο του μαστού χειρουργούνται κατά κανόνα εντός ενός μήνα.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη προκήρυξη για την πρόσληψη επιμελητή Β΄ Αναισθησιολογίας, ενώ, σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, θα ακολουθήσει προκήρυξη και για θέση συντονιστή διευθυντή.

Εδώ η νέα σπέκουλα από χθες. Την ξεκίνησε το ακροαριστερό σωματείο εργαζομένων του «Αγίου Σάββα» την πήρε η @EFSYNTAKTON χωρίς φυσικά να ελέγξει την σχετική καταγγελία και την συνεχίζουν διάφοροι εδώ. Έτσι οικοδομούν κάθε φορά τα ψέματα τους. Θυμίζω απλώς για την ιστορία ότι αυτό… pic.twitter.com/K20nBPs1fM— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 29, 2026

Τι ισχύει για το Κέντρο Ημερήσιας Νοσηλείας

Η αποχώρηση του αναισθησιολόγου επηρέασε, σύμφωνα με τη διοίκηση, τον αριθμό των επεμβάσεων που πραγματοποιούνται στο Κέντρο Ημερήσιας Νοσηλείας.

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Ειδικότερα, οι επεμβάσεις μειώθηκαν από 12 σε τέσσερις την εβδομάδα. Η διοίκηση διευκρινίζει ότι πρόκειται για διαγνωστικές βιοψίες δυνητικά ύποπτων περιστατικών και όχι για χειρουργεία ήδη διαγνωσμένων καρκινωμάτων.

Οι οκτώ βιοψίες που παραμένουν σε εκκρεμότητα πρόκειται, κατά την ίδια ενημέρωση, να ενταχθούν στα προγράμματα άλλων κλινικών που εξυπηρετούν καλοήθεις παθήσεις, χωρίς να υπάρξει καθυστέρηση.

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Το πρόγραμμα των διαγνωσμένων κακοηθειών του μαστού φέρεται να εκτελείται κανονικά στις νέες χειρουργικές αίθουσες του κεντρικού κτηρίου.

«Ο ορισμός της συμμορίας της μιζέριας»

Ο Άδωνις Γεωργιάδης κατηγόρησε το σωματείο εργαζομένων ότι είχε αντιταχθεί και στο έργο ανακατασκευής των χειρουργείων του νοσοκομείου, διατυπώνοντας στο παρελθόν καταγγελίες για ακυρώσεις επεμβάσεων και μολύνσεις.

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«Ο ορισμός της “συμμορίας της μιζέριας”», ανέφερε ο υπουργός, υποστηρίζοντας ότι το έργο της ανακατασκευής άλλαξε τη λειτουργία του «Αγίου Σάββα».

Κλείνοντας την ανάρτησή του, κάλεσε όσους αναπαράγουν τις καταγγελίες να «σταματήσουν τα ψέματα», υποστηρίζοντας ότι «το ΕΣΥ βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση στην οποία έχει υπάρξει ποτέ».