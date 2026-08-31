ΕΛ.Α.Σ.: Ομολογία Γεραπετρίτη για τα ελληνοτουρκικά – Αντί για κυρώσεις απλώς ενημερώνουμε την Ε.Ε.

«Η σημερινή συνέντευξη του υπουργού Εξωτερικών, όπου μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στα ελληνοτουρκικά, επιβεβαιώνει ότι η εξωτερική πολιτική Μητσοτάκη κινείται χωρίς στρατηγικό σχεδιασμό στα ελληνοτουρκικά, εκθέτοντας έτσι την χώρα σε κινδύνους και σοβαρές προκλήσεις», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή της η ΕΛ.Α.Σ..

Ο τομέας Εξωτερικών του κόμματος χαρακτηρίζει «απαράδεκτο» ότι «ο κ. Γεραπετρίτης στην ερώτηση γιατί δεν αξιοποιείται η απειλή ευρωπαϊκών κυρώσεων έναντι της Τουρκίας -που εξασφαλίστηκαν το 2018-2019 σε συντονισμό με την Κυπριακή Δημοκρατία- απάντησε πως «έχει υπάρξει ενημέρωση των διεθνών οργανισμών και ιδίως των ευρωπαϊκών αρχών για τα ζητήματα τα οποία αφορούν τα ελληνοτουρκικά».

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Επιπρόσθετα, καταλογίζει στην κυβέρνηση ότι όχι μόνο δεν αξιοποιήθηκε η περίοδος των ήρεμων νερών για «γεωπολιτική και διπλωματική αναβάθμιση της Ελλάδας», αλλά καταγράφηκε «ραγδαία αναβάθμιση της Τουρκίας με αποκορύφωμα τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και τη Συμφωνία της Μέκκας». «Μπήκαμε σε περίοδο που τα περιφερειακά σχήματα διαμορφώνονται από την Τουρκία και όχι την Ελλάδα», σχολιάζει, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση δεν κατάφερε ούτε «να δεσμεύσει την Τουρκία σε ένα ουσιαστικό διάλογο με κόκκινες γραμμές και ορίζοντα τη Χάγη».

«Αντ’ αυτού ο υπουργός Εξωτερικών ενημέρωσε ότι “η Διακήρυξη των Αθηνών είναι ένας μηχανισμός δομημένου διαλόγου για την αποσυμπίεση των κρίσεων”. Σε ποιο θετικό αποτέλεσμα για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις μας οδήγησε αυτός ο μηχανισμός; Ποιες κρίσεις αποσυμπιέσθηκαν; Η Κάσος και ο τερματισμός των εργασιών για ηλεκτρικό καλώδιο; Οι τουρκικές προκλήσεις με τα θαλάσσια πάρκα; Η επανάληψη των παραβιάσεων του εθνικού εναερίου χώρου μας;», διερωτάται η ΕΛ.Α.Σ., ενώ παράλληλα ασκεί κριτική στον υπουργό Εξωτερικών, γιατί ενώ «επισημαίνει για μία ακόμη φορά ότι “δεν θα ζητηθεί άδεια από την Τουρκία για το ηλεκτρικό καλώδιο”», αλλά «δεν απαντάει αν θα υπάρξει ενημέρωση της Τουρκίας από τη γαλλική εταιρεία όπως διέρρευσε στον φιλοκυβερνητικό Τύπο».

«Χρειαζόμαστε άμεσα νέα εθνική πυξίδα στα ελληνοτουρκικά, στο πλαίσιο μίας νέας στρατηγικής», καταλήγει η ανακοίνωση της ΕΛ.Α.Σ..