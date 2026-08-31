Παπαστράτος: Προσλαμβάνει 30 νέους τεχνικούς – Ποιες ειδικότητες αναζητά

Στην πρόσληψη 30 νέων τεχνικών – Process Technicians για το εργοστάσιό της στον Ασπρόπυργο προχωρά η εταιρεία Παπαστράτος, η οποία συμπληρώνει φέτος 95 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους έως την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου 2026.

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Οι νέες θέσεις απευθύνονται τόσο σε ανθρώπους που βρίσκονται στην αρχή της επαγγελματικής τους διαδρομής όσο και σε υποψηφίους που διαθέτουν ήδη σχετική εμπειρία.

Ποιες ειδικότητες αναζητά η Παπαστράτος

Η εταιρεία αναζητά υποψηφίους με τεχνικές γνώσεις, κατάλληλο εκπαιδευτικό υπόβαθρο και διάθεση για επαγγελματική εξέλιξη.

Οι θέσεις απευθύνονται, μεταξύ άλλων, σε αποφοίτους ειδικοτήτων όπως:

Μηχανολογία

Ηλεκτρολογία

Αυτοματισμοί

Βιομηχανικά Συστήματα

Άλλα συναφή τεχνικά αντικείμενα

Οι υποψήφιοι μπορούν να βρίσκονται είτε στην αρχή της σταδιοδρομίας τους είτε να διαθέτουν προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία στον βιομηχανικό ή τεχνικό κλάδο. Πηγή φωτογραφίας: Παπαστράτος

Ποιος θα είναι ο ρόλος των νέων τεχνικών

Οι Process Technicians που θα ενταχθούν στην ομάδα της Παπαστράτος θα συμμετέχουν ενεργά στην καθημερινή λειτουργία της παραγωγής.

Στις βασικές αρμοδιότητές τους θα περιλαμβάνονται η υποστήριξη της παραγωγικής διαδικασίας, η βελτίωση της αποδοτικότητας και η εφαρμογή των προδιαγραφών ποιότητας και ασφάλειας της εταιρείας.

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Το εργοστάσιο της Παπαστράτος στον Ασπρόπυργο διαθέτει εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και υψηλό επίπεδο αυτοματοποίησης, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη διαρκές επενδυτικό πρόγραμμα για την ενίσχυση της τεχνολογικής και παραγωγικής του δυναμικότητας.

Αποδοχές και πρόσθετες παροχές

Σύμφωνα με την εταιρεία, στους εργαζομένους προσφέρεται ένα ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών, το οποίο περιλαμβάνει:

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Ιδιωτική ιατροφαρμακευτική κάλυψη

Επίδομα μετακίνησης

Επίδομα σίτισης

Συνεχή εκπαίδευση

Ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης

Η εταιρεία επισημαίνει ότι επενδύει στην ανάπτυξη των εργαζομένων της και στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ενθαρρύνει την καινοτομία, τη μάθηση και την πρόοδο.

«Η βιομηχανία του αύριο αφορά τους ανθρώπους»

Η Παπαστράτος έχει αναδειχθεί, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, ως «Ο Πιο Ελκυστικός Εργοδότης» στην Ελλάδα για έκτη συνεχόμενη χρονιά και ως «Κορυφαίος Εργοδότης» για δωδέκατη συνεχόμενη χρονιά.

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«Η βιομηχανία του αύριο δεν αφορά μόνο την προηγμένη τεχνολογία και τον σύγχρονο εξοπλισμό. Αφορά, πάνω απ’ όλα, τους ανθρώπους που έχουν τη διάθεση να μαθαίνουν, να εξελίσσονται και να συμβάλλουν ενεργά στη διαμόρφωση του μέλλοντός της», επισημαίνει η εταιρεία.

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν περιθώριο να υποβάλουν την αίτησή τους μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2026.