Χρηματιστήριο Αθηνών: Πέμπτος ανοδικός μήνας με κέρδη 4,18% – Τζίρος 803 εκατ. ευρώ
Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε οριακά στις 2.677,26 μονάδες. Η αναδιάρθρωση των δεικτών MSCI εκτόξευσε την αξία των συναλλαγών πάνω από τα 800 εκατ. ευρώ.
Με οριακές απώλειες ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση του Αυγούστου στο Χρηματιστήριο Αθηνών, χωρίς να αλλάξει η θετική μηνιαία εικόνα της αγοράς.
Ο Αύγουστος έκλεισε με κέρδη 4,18%, αποτελώντας τον πέμπτο διαδοχικό ανοδικό μήνα για την εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά.
Την ίδια ώρα, η συναλλακτική δραστηριότητα εκτοξεύθηκε, με τον τζίρο να υπερβαίνει τα 803 εκατ. ευρώ, λόγω της αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίων που ακολούθησε τις αλλαγές στους δείκτες του οίκου MSCI.
Στις 2.677,26 μονάδες ο Γενικός Δείκτης
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.677,26 μονάδες, καταγράφοντας οριακή πτώση 0,10%.
Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης κινήθηκε μεταξύ των 2.669,50 μονάδων, όταν υποχωρούσε κατά 0,39%, και των 2.690,29 μονάδων, όταν ενισχυόταν κατά 0,39%.
Η συνολική αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 803,21 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 58.667.713 μετοχές.
Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 0,10%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 0,39%.
Πιέσεις από τις διεθνείς αγορές
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σε αρνητικό διεθνές περιβάλλον, καθώς τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κατέγραφαν πτώση, ενώ με απώλειες άνοιξε και η Wall Street.
Η προσοχή των επενδυτών στρέφεται στη νέα ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία ασκεί ανοδικές πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου και στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων.
Οι μετοχές που ξεχώρισαν
Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν:
- CrediaBank: +3,23%
- ΕΥΔΑΠ: +1,76%
- Τιτάν: +1,68%
- ΟΛΠ: +1,57%
- Optima Bank: +1,25%
- Viohalco: +1,06%
Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν:
- Allwyn: -2,32%
- Eurobank: -1,38%
- Jumbo: -0,84%
- ElvalHalcor: -0,80%
Στο σύνολο της αγοράς, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΕΧΑΕ (+5,01%) και της Mermeren (+4,67%), ενώ τις ισχυρότερες πιέσεις δέχθηκαν η MIG (-5,22%) και η ΕΥΑΘ (-3,56%).
Motor Oil και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην κορυφή του τζίρου
Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank, με 12.331.476 και 8.959.765 μετοχές αντίστοιχα.
Σε επίπεδο αξίας συναλλαγών, ξεχώρισε η Motor Oil με 344,11 εκατ. ευρώ, ενώ ακολούθησε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με 77,93 εκατ. ευρώ.
Από το σύνολο των τίτλων, 47 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 60 υποχώρησαν και 13 παρέμειναν αμετάβλητες.
ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
- AKTOR: 10,2800 ευρώ, -0,77%
- Allwyn: 13,5000 ευρώ, -2,32%
- Τράπεζα Κύπρου: 10,7000 ευρώ, -0,19%
- CrediaBank: 1,0220 ευρώ, +3,23%
- Metlen: 49,5600 ευρώ, -0,72%
- Optima Bank: 12,1500 ευρώ, +1,25%
- Τιτάν: 54,5500 ευρώ, +1,68%
- Alpha Bank: 4,5740 ευρώ, +0,04%
- Aegean Airlines: 12,2000 ευρώ, -0,16%
- Viohalco: 17,2000 ευρώ, +1,06%
- ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 46,6400 ευρώ, -0,77%
- ΔΑΑ: 10,4800 ευρώ, +0,48%
- ΔΕΗ: 23,9800 ευρώ, +0,50%
- Coca-Cola HBC: 53,7000 ευρώ, -0,19%
- ΕΛΠΕ: 15,5100 ευρώ, +0,26%
- ElvalHalcor: 3,7200 ευρώ, -0,80%
- Εθνική Τράπεζα: 16,8800 ευρώ, +0,15%
- ΕΥΔΑΠ: 12,7400 ευρώ, +1,76%
- Eurobank: 4,5860 ευρώ, -1,38%
- Lamda Development: 6,3700 ευρώ, -0,78%
- Motor Oil: 60,1500 ευρώ, +0,08%
- Jumbo: 26,0000 ευρώ, -0,84%
- ΟΛΠ: 42,1500 ευρώ, +1,57%
- ΟΤΕ: 19,8000 ευρώ, αμετάβλητη
- Τράπεζα Πειραιώς: 10,2800 ευρώ, +0,78%
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