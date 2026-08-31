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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πέμπτος ανοδικός μήνας με κέρδη 4,18% – Τζίρος 803 εκατ. ευρώ

Ο Γενικός Δείκτης υποχώρησε οριακά στις 2.677,26 μονάδες. Η αναδιάρθρωση των δεικτών MSCI εκτόξευσε την αξία των συναλλαγών πάνω από τα 800 εκατ. ευρώ.

Χρηματιστήριο Αθηνών: Πέμπτος ανοδικός μήνας με κέρδη 4,18% – Τζίρος 803 εκατ. ευρώ
EUROKINISSI/ΒΑΣΙΛΗΣ ΡΕΜΠΑΠΗΣ
ΦΟΙΒΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Με οριακές απώλειες ολοκληρώθηκε η τελευταία συνεδρίαση του Αυγούστου στο Χρηματιστήριο Αθηνών, χωρίς να αλλάξει η θετική μηνιαία εικόνα της αγοράς.

Ο Αύγουστος έκλεισε με κέρδη 4,18%, αποτελώντας τον πέμπτο διαδοχικό ανοδικό μήνα για την εγχώρια χρηματιστηριακή αγορά.

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Την ίδια ώρα, η συναλλακτική δραστηριότητα εκτοξεύθηκε, με τον τζίρο να υπερβαίνει τα 803 εκατ. ευρώ, λόγω της αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίων που ακολούθησε τις αλλαγές στους δείκτες του οίκου MSCI.

Στις 2.677,26 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.677,26 μονάδες, καταγράφοντας οριακή πτώση 0,10%.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης κινήθηκε μεταξύ των 2.669,50 μονάδων, όταν υποχωρούσε κατά 0,39%, και των 2.690,29 μονάδων, όταν ενισχυόταν κατά 0,39%.

Η συνολική αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 803,21 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 58.667.713 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 0,10%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε κατά 0,39%.

Πιέσεις από τις διεθνείς αγορές

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε σε αρνητικό διεθνές περιβάλλον, καθώς τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια κατέγραφαν πτώση, ενώ με απώλειες άνοιξε και η Wall Street.

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Η προσοχή των επενδυτών στρέφεται στη νέα ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία ασκεί ανοδικές πιέσεις στις τιμές του πετρελαίου και στις αποδόσεις των κρατικών ομολόγων.

Οι μετοχές που ξεχώρισαν

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν:

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  • CrediaBank: +3,23%
  • ΕΥΔΑΠ: +1,76%
  • Τιτάν: +1,68%
  • ΟΛΠ: +1,57%
  • Optima Bank: +1,25%
  • Viohalco: +1,06%

Στον αντίποδα, τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν:

  • Allwyn: -2,32%
  • Eurobank: -1,38%
  • Jumbo: -0,84%
  • ElvalHalcor: -0,80%

Στο σύνολο της αγοράς, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της ΕΧΑΕ (+5,01%) και της Mermeren (+4,67%), ενώ τις ισχυρότερες πιέσεις δέχθηκαν η MIG (-5,22%) και η ΕΥΑΘ (-3,56%).

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Motor Oil και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ στην κορυφή του τζίρου

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank, με 12.331.476 και 8.959.765 μετοχές αντίστοιχα.

Σε επίπεδο αξίας συναλλαγών, ξεχώρισε η Motor Oil με 344,11 εκατ. ευρώ, ενώ ακολούθησε η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με 77,93 εκατ. ευρώ.

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Από το σύνολο των τίτλων, 47 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 60 υποχώρησαν και 13 παρέμειναν αμετάβλητες.

ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

  • AKTOR: 10,2800 ευρώ, -0,77%
  • Allwyn: 13,5000 ευρώ, -2,32%
  • Τράπεζα Κύπρου: 10,7000 ευρώ, -0,19%
  • CrediaBank: 1,0220 ευρώ, +3,23%
  • Metlen: 49,5600 ευρώ, -0,72%
  • Optima Bank: 12,1500 ευρώ, +1,25%
  • Τιτάν: 54,5500 ευρώ, +1,68%
  • Alpha Bank: 4,5740 ευρώ, +0,04%
  • Aegean Airlines: 12,2000 ευρώ, -0,16%
  • Viohalco: 17,2000 ευρώ, +1,06%
  • ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 46,6400 ευρώ, -0,77%
  • ΔΑΑ: 10,4800 ευρώ, +0,48%
  • ΔΕΗ: 23,9800 ευρώ, +0,50%
  • Coca-Cola HBC: 53,7000 ευρώ, -0,19%
  • ΕΛΠΕ: 15,5100 ευρώ, +0,26%
  • ElvalHalcor: 3,7200 ευρώ, -0,80%
  • Εθνική Τράπεζα: 16,8800 ευρώ, +0,15%
  • ΕΥΔΑΠ: 12,7400 ευρώ, +1,76%
  • Eurobank: 4,5860 ευρώ, -1,38%
  • Lamda Development: 6,3700 ευρώ, -0,78%
  • Motor Oil: 60,1500 ευρώ, +0,08%
  • Jumbo: 26,0000 ευρώ, -0,84%
  • ΟΛΠ: 42,1500 ευρώ, +1,57%
  • ΟΤΕ: 19,8000 ευρώ, αμετάβλητη
  • Τράπεζα Πειραιώς: 10,2800 ευρώ, +0,78%
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