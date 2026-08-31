ΣΥΡΙΖΑ για το ναυάγιο στην Κερύνεια: «Η απανθρωπιά δεν πρέπει να κανονικοποιείται»

Έντονη αντίδραση προκαλούν τα ρατσιστικά σχόλια και η ρητορική μίσους που εμφανίστηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά το πολύνεκρο ναυάγιο στην Κύπρο.

Με κοινή ανακοίνωσή τους, ο Τομέας Ισότητας και Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και η αρμόδια Τομεάρχης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Έλενα Ακρίτα, καταδικάζουν με αποτροπιασμό τις αναρτήσεις χρηστών που επικεντρώθηκαν στην εθνικότητα ή στο καθεστώς των επιβαινόντων.

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Όπως επισημαίνουν, πολλοί από τους ανθρώπους που επέβαιναν στο σκάφος ήταν μετανάστες ή ξένοι υπήκοοι, ενώ ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται και παιδιά.

Σχόλια που χλεύαζαν την τραγωδία

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το φαινόμενο έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις και έχει προκαλέσει την άμεση αντίδραση πολιτών, δημοσιογράφων και οργανώσεων.

Σε διαδικτυακές πλατφόρμες εμφανίστηκαν ακόμη και σχόλια που χλεύαζαν την πολύνεκρη τραγωδία, την ώρα που οι έρευνες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Ορισμένοι χρήστες συνέδεσαν, μάλιστα, το ναυάγιο με το Κυπριακό και το γεγονός ότι συνέβη στα κατεχόμενα, αξιοποιώντας, κατά τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, την ανθρώπινη τραγωδία για την προώθηση εθνικιστικής ρητορικής μίσους.

«Ως κοινωνία έχουμε πιάσει πάτο»

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπογραμμίζει, πάντως, ότι η συντριπτική πλειονότητα των Κυπρίων πολιτών, όπως και οι υγιείς δυνάμεις των μέσων ενημέρωσης, καταδικάζουν απερίφραστα αυτές τις συμπεριφορές, χαρακτηρίζοντάς τις δείγμα «ντροπής» και «απανθρωπιάς».

«Όταν το μίσος και η εμπάθεια στερούν την απλή, βασική ανθρώπινη ενσυναίσθηση μπροστά στον θάνατο, τότε ως κοινωνία έχουμε πιάσει πάτο. Η απανθρωπιά δεν πρέπει να κανονικοποιείται, ούτε να περνάει απαρατήρητη», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

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«Ο ΣΥΡΙΖΑ καταδικάζει με αποτροπιασμό», καταλήγει η κοινή τοποθέτηση του Τομέα Ισότητας και Δικαιωμάτων και της Έλενας Ακρίτα.