Εκάλη: Οικιακή βοηθός κατηγορείται ότι «ξάφριζε» σπίτια – Κοσμήματα 40.000 ευρώ η λεία
Η 32χρονη φέρεται να εκμεταλλευόταν την εμπιστοσύνη των εργοδοτών της και την πρόσβαση στα σπίτια. Εξιχνιάστηκαν δύο κλοπές σε Εκάλη και Αγία Παρασκευή.
Στη σύλληψη μιας 32χρονης οικιακής βοηθού, η οποία κατηγορείται ότι αφαιρούσε συστηματικά κοσμήματα μεγάλης αξίας από τα σπίτια στα οποία εργαζόταν, προχώρησαν αστυνομικοί στην Εκάλη.
Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για απείθεια.
Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί δύο περιπτώσεις κλοπών σε σπίτια στην Εκάλη και την Αγία Παρασκευή, με το συνολικό οικονομικό όφελος που φέρεται να αποκόμισε να υπολογίζεται σε 40.000 ευρώ.
Εκμεταλλευόταν την εμπιστοσύνη των εργοδοτών της
Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η 32χρονη εργαζόταν ως οικιακή βοηθός και είχε απρόσκοπτη πρόσβαση στους χώρους των κατοικιών.
Εκμεταλλευόμενη την εμπιστοσύνη των εργοδοτών της, φέρεται να εντόπιζε και να αφαιρούσε κοσμήματα μεγάλης αξίας χωρίς να γίνεται αντιληπτή.
Η δράση της φέρεται να είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2025.
Συστήθηκε με ψευδή στοιχεία
Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, η κατηγορούμενη φέρεται να χρησιμοποιούσε ψευδή στοιχεία ταυτότητας, προκειμένου να δυσχεράνει την αναγνώριση και τον εντοπισμό της.
Κατά την ΕΛΑΣ, όταν οι αστυνομικοί τη σταμάτησαν για έλεγχο, αρνήθηκε να συνεργαστεί, με αποτέλεσμα να κατηγορείται και για απείθεια.
Η 32χρονη συνελήφθη το πρωί της 27ης Αυγούστου στην περιοχή της Εκάλης από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κηφισιάς.
Κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο
Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην κατοχή της και στο σπίτι της εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ένα κινητό τηλέφωνο.
Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η αστυνομική έρευνα για την πλήρη διερεύνηση της δράσης της συνεχίζεται.
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