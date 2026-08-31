Αλέξης Τσίπρας: Το «φαρμακερό» καρφί στον Μητσοτάκη για τον τραυματισμό του Κωνσταντέλια

Μια αιχμηρή αναφορά στον Κυριάκο Μητσοτάκη, με αφορμή τον σοβαρό τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια, έκανε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη.

Κατά τη συνάντησή του με εκπροσώπους παραγωγικών φορέων της πόλης, ο πρώην πρωθυπουργός μίλησε για την ανάγκη η χώρα να σταματήσει να χάνει ευκαιρίες και να αρχίσει να τις δημιουργεί και να τις αξιοποιεί.

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Η συγκεκριμένη αναφορά τού έδωσε την αφορμή να χρησιμοποιήσει ποδοσφαιρικούς όρους και να αφήσει ένα ιδιαίτερα δηκτικό σχόλιο για τον πρωθυπουργό.

«Δεν θα πω άλλα ποδοσφαιρικά»

«Για να μιλήσω με ποδοσφαιρικούς όρους, πρέπει να δημιουργήσουμε εμείς τις ευκαιρίες. Δεν θα πω άλλα ποδοσφαιρικά, γιατί είδαμε τι έπαθε αυτός που έκανε μια ευχή για τον Κωνσταντέλια προχθές», ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας.

Η ατάκα του παρέπεμπε στην πρόσφατη τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη μεταγραφή του διεθνούς μεσοεπιθετικού από τον ΠΑΟΚ στην Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Ο πρωθυπουργός είχε αποκαλύψει ότι, πηγαίνοντας στα εγκαίνια της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, άκουσε σε τοπικό ραδιόφωνο έναν νεαρό φίλαθλο του ΠΑΟΚ να λέει: «Ποιο Μετρό, φέρτε μου πίσω τον Ντέλια».

«Εκεί δεν μπορώ να κάνω και πολλά πράγματα. Όλοι έχουν τις προτεραιότητές τους. Εμείς, σε κάθε περίπτωση, χαιρόμαστε όταν Έλληνες ποδοσφαιριστές διακρίνονται σε ομάδες της Ευρώπης», είχε σχολιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ρήξη χιαστού στο ντεμπούτο του

Λίγες ημέρες αργότερα, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στάθηκε εξαιρετικά άτυχος στο ντεμπούτο του στην Bundesliga με τη φανέλα της Ντόρτμουντ απέναντι στο Αμβούργο.

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Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός πέτυχε το πρώτο του γκολ με τη γερμανική ομάδα, ωστόσο στη συνέχεια αποχώρησε τραυματίας. Οι εξετάσεις έδειξαν ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου στο αριστερό γόνατο, με αποτέλεσμα να αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για αρκετούς μήνες.

Τι είπε για την οικονομία και τις επιχειρήσεις

Πέρα από την ποδοσφαιρική αναφορά, ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε στο επίκεντρο της συνάντησης τα προβλήματα των επαγγελματιών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

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Υποστήριξε ότι, παρά την πάροδο οκτώ ετών από την έξοδο της Ελλάδας από την κρίση χρέους, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές επιβαρύνσεις, αναφέροντας μεταξύ άλλων την υψηλή φορολογία και την τεκμαρτή φορολόγηση.

Παράλληλα, έκανε λόγο για συγκέντρωση ολιγοπωλίων σε πολλούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, εστιάζοντας ιδιαίτερα στο τραπεζικό σύστημα και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις ως προς την πρόσβαση σε χρηματοδότηση.