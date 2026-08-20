Κλιματική αλλαγή: 14.000 νεκροί από τη ζέστη στη Γερμανία – Σχεδόν 4.500 στην Ισπανία

Η κλιματική αλλαγή και τα ολοένα συχνότερα κύματα ακραίας ζέστης αφήνουν βαρύ αποτύπωμα στην Ευρώπη, με τη Γερμανία και την Ισπανία να καταγράφουν αριθμούς-ρεκόρ θανάτων που συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες.

Περίπου 14.000 άνθρωποι έχουν πεθάνει στη Γερμανία από τις 6 Απριλίου έως τις 9 Αυγούστου κατά τη διάρκεια επεισοδίων καύσωνα, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Ινστιτούτου Ρόμπερτ Κοχ (RKI).

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Ο αριθμός ξεπερνά σημαντικά το προηγούμενο ρεκόρ του 2018, όταν στη χώρα είχαν καταγραφεί περίπου 8.900 θάνατοι που συνδέονταν με τη ζέστη.

Γερμανία: Περισσότεροι από 7.000 θάνατοι σε άτομα άνω των 85 ετών

Οι μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες είναι αυτές που έχουν πληγεί περισσότερο από τις ακραίες θερμοκρασίες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, οι ηλικιωμένοι άνω των 75 ετών εμφανίζουν τη μεγαλύτερη επιβάρυνση, ενώ 7.040 θάνατοι καταγράφηκαν σε ανθρώπους ηλικίας άνω των 85 ετών.

Ιδιαίτερα βαρύς ήταν ο απολογισμός την εβδομάδα 22 έως 28 Ιουνίου, όταν, σύμφωνα με το RKI, εντοπίζονται 9.600 θάνατοι.

Την περίοδο εκείνη στη Γερμανία επικρατούσαν συνθήκες καύσωνα, με τη θερμοκρασία σε ορισμένες περιοχές της χώρας να ξεπερνά τους 41 βαθμούς Κελσίου.

Ισπανία: Σχεδόν 4.500 θάνατοι που συνδέονται με τη ζέστη

Αντίστοιχα ανησυχητική είναι η κατάσταση στην Ισπανία, όπου το Ινστιτούτο Υγείας Κάρολος Γ’ της Μαδρίτης ανακοίνωσε ότι σχεδόν 4.500 θάνατοι συνδέονται με τις υψηλές θερμοκρασίες.

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Τα στοιχεία αφορούν την περίοδο από την 1η Ιουνίου έως τις 19 Αυγούστου, με τον φετινό αριθμό να αποτελεί ρεκόρ για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Συγκριτικά, την αντίστοιχη περίοδο του 2025 είχαν καταγραφεί 3.073 θάνατοι που συνδέονταν με τη ζέστη, ενώ το 2024 είχαν καταγραφεί 1.890.

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Αντίστοιχα υψηλός αριθμός είχε σημειωθεί μόνο το 2022, όταν είχαν καταγραφεί 4.520 θάνατοι.

Ο πιο ζεστός Ιούλιος που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ισπανία

Όπως και μεγάλο μέρος της Ευρώπης, η Ισπανία βρέθηκε αντιμέτωπη φέτος με ένα ιδιαίτερα θερμό καλοκαίρι, με διαδοχικά κύματα καύσωνα.

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Ο φετινός Ιούλιος ήταν ο θερμότερος που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ισπανία, με τις υψηλές θερμοκρασίες να συγκρίνονται μόνο με εκείνες του 2022, σύμφωνα με την ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet.

Παράλληλα, ήταν και ο πιο ξηρός Ιούλιος από το 1961, όταν ξεκίνησε η καταγραφή των σχετικών στοιχείων.

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Η Ισπανία βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, αντιμετωπίζοντας τα τελευταία χρόνια συχνότερα και μεγαλύτερης διάρκειας κύματα καύσωνα, κατά τα οποία ο υδράργυρος ξεπερνά κατά πολύ τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Πώς συνδέεται η ζέστη με τους θανάτους

Η υψηλή θερμοκρασία σπάνια αποτελεί από μόνη της την άμεση αιτία ενός θανάτου, με εξαίρεση περιπτώσεις όπως η θερμοπληξία.

Στις περισσότερες περιπτώσεις, οι ακραίες θερμοκρασίες επιβαρύνουν τον ανθρώπινο οργανισμό σε συνδυασμό με υποκείμενα προβλήματα υγείας, όπως καρδιαγγειακές, πνευμονικές ή νεφρικές παθήσεις.

Για τον λόγο αυτό, οι συγκεκριμένοι αριθμοί αναφέρονται ως θάνατοι που συνδέονται με τη ζέστη και όχι απαραίτητα ως θάνατοι που προκλήθηκαν άμεσα από αυτή.