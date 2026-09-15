Δαδιά: Μήνυση για τους 9 νεκρούς Μαυρόγυπες και ακόμη 16 άγρια ζώα

Τον δρόμο της Δικαιοσύνης παίρνει η μαζική δηλητηρίαση άγριων ζώων που καταγράφηκε στις 11 Μαρτίου 2026 στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου.

Έξι μήνες μετά το περιστατικό, έξι περιβαλλοντικές οργανώσεις κατέθεσαν κοινή μήνυση κατά παντός υπευθύνου ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αλεξανδρούπολης, ζητώντας να διερευνηθεί η παράνομη χρήση δηλητηριασμένων δολωμάτων και να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι.

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Ο τελικός απολογισμός ανήλθε σε 25 νεκρά άγρια ζώα, μεταξύ των οποίων εννέα Μαυρόγυπες. Ακόμη τρεις Μαυρόγυπες εντοπίστηκαν εγκαίρως ζωντανοί, παρουσιάζοντας συμπτώματα δηλητηρίασης.

Οι έξι οργανώσεις που κατέθεσαν τη μήνυση

Την κοινή μήνυση κατέθεσαν:

η ΑΝΙΜΑ,

η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης,

η Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία,

η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας της Θράκης,

η Καλλιστώ,

το WWF Ελλάς.

Οι έξι φορείς είναι μέλη της Ομάδας Εργασίας Ενάντια στα Δηλητηριασμένα Δολώματα και χαρακτηρίζουν το περιστατικό ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα μαζικής δηλητηρίασης άγριας ζωής που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωσή τους, με τη μήνυση τέθηκαν υπόψη του εισαγγελέα τα ευρήματα των ειδικών ομάδων ανίχνευσης δηλητηριασμένων δολωμάτων και οι ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν στο πεδίο βάσει των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων.

Τα 25 νεκρά ζώα

Ο απολογισμός της μαζικής δηλητηρίασης περιλαμβάνει:

9 Μαυρόγυπες

4 Γερακίνες

4 Κόρακες

1 Λύκο

5 Αλεπούδες

2 Κουνάβια

Παράλληλα, τρεις ακόμη Μαυρόγυπες βρέθηκαν ζωντανοί με συμπτώματα δηλητηρίασης.

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Οι οργανώσεις επισημαίνουν ότι ο συνολικός αντίκτυπος του περιστατικού στον πληθυσμό του προστατευόμενου είδους δεν έχει ακόμη αποτιμηθεί πλήρως.

Το χτύπημα στην αναπαραγωγική περίοδο

Η δηλητηρίαση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου του Μαυρόγυπα και μόλις λίγες ημέρες μετά το επιτυχές φώλιασμα ζευγαριών σε τεχνητές φωλιές του ΟΦΥΠΕΚΑ.

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Οι συγκεκριμένες φωλιές είχαν εγκατασταθεί στο πλαίσιο των προσπαθειών προστασίας και ανάκαμψης του είδους μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του 2023.

Ο πληθυσμός του Μαυρόγυπα στη Δαδιά προσπαθούσε ήδη να ανακάμψει από τις δύο καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν την περιοχή. Η απώλεια εννέα πτηνών μέσα σε ένα μόνο περιστατικό ήρθε να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο αυτή την προσπάθεια.

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Στο παρελθόν είχαν τοποθετηθεί τεχνητές φωλιές στο Δάσος της Δαδιάς, ώστε να στηριχθεί η αναπαραγωγή του Μαυρόγυπα μετά την καταστροφή φυσικών θέσεων φωλεοποίησης.

Εννέα απώλειες απέναντι σε 33 περιστατικά μιας τριακονταετίας

Τα στοιχεία που παρουσιάζουν οι οργανώσεις αποτυπώνουν το μέγεθος του πλήγματος.

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Κατά την περίοδο 1995–2025 είχαν εντοπιστεί συνολικά στη Θράκη 33 δηλητηριασμένοι Μαυρόγυπες, από τους οποίους οι 22 βρέθηκαν μέσα στα όρια του Εθνικού Πάρκου Δάσους Δαδιάς – Λευκίμης – Σουφλίου.

Αριθμητικά, οι εννέα απώλειες του Μαρτίου αντιστοιχούν σε περισσότερο από το ένα τέταρτο των δηλητηριασμένων Μαυρόγυπων που είχαν καταγραφεί σε ολόκληρη τη Θράκη κατά την προηγούμενη τριακονταετία.

Η πλειονότητα των περιστατικών δηλητηρίασης άγριας ζωής στην Ελλάδα εξακολουθεί, σύμφωνα με τις οργανώσεις, να παραμένει ανεξιχνίαστη.

Κάνουν λόγο για «στοιχεία οργανωμένου εγκλήματος»

Οι έξι οργανώσεις χαρακτηρίζουν την υπόθεση περιστατικό «ακραίας εγκληματικής δράσης με στοιχεία οργανωμένου εγκλήματος», χωρίς αυτό να αποτελεί μέχρι στιγμής δικαστική διαπίστωση.

Υποστηρίζουν ότι μια ενδεχόμενη μη εξιχνίαση της υπόθεσης θα υπονόμευε τις προσπάθειες δεκαετιών για την αντιμετώπιση των δηλητηριασμένων δολωμάτων.

Παράλληλα, επικαλούνται το παράδειγμα της Ισπανίας, όπου τα περιστατικά έχουν περιοριστεί, καθώς και πρόσφατη υπόθεση στη Βουλγαρία, όπου η δηλητηρίαση οκτώ γυπών εξιχνιάστηκε μέσα σε λίγες ημέρες.

Όπως τονίζουν, η διερεύνηση δεν αρκεί από μόνη της, εάν δεν συνοδεύεται από αποτελεσματική δίωξη και τιμωρία των υπευθύνων.

Έως δέκα χρόνια κάθειρξης

Όπως υπενθυμίζουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, η δηλητηρίαση προστατευόμενων ειδών της άγριας πανίδας χαρακτηρίζεται πλέον ως κακούργημα και τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα χρόνια και χρηματική ποινή.

Το κρίσιμο ζητούμενο είναι πλέον εάν η έρευνα θα οδηγήσει στον εντοπισμό των προσώπων που τοποθέτησαν τα δηλητηριασμένα δολώματα και στην πλήρη διαλεύκανση μιας υπόθεσης που προκάλεσε βαρύ πλήγμα σε ένα ήδη ευάλωτο οικοσύστημα.