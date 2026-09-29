Ένας ρινόκερος 8,5 εκατ. ετών στη Σητεία: Η ανακάλυψη που εξέπληξε τους επιστήμονες

Απολιθωμένο κρανίο ρινόκερου ηλικίας περίπου 8 έως 8,5 εκατομμυρίων ετών εντοπίστηκε στο Παγκόσμιο Γεωπάρκο UNESCO Σητείας, στην Κρήτη. Πρόκειται για εύρημα του είδους Dihoplus pikermiensis, σύμφωνα με την επιστημονική ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών που το μελέτησε.

Ο καθηγητής Παλαιοντολογίας και Στρωματογραφίας Γιώργος Ηλιόπουλος δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι το κρανίο βρέθηκε τον περασμένο Μάρτιο, κατά τη διάρκεια παλαιοντολογικής επισκόπησης στις περιοχές Μαγαντζέ και Τραπεζά. Η έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο συνεργασίας του εργαστηρίου του Πανεπιστημίου Πατρών με το Γεωπάρκο και τον Δήμο Σητείας.

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πηγή: Συντονιστής Γεωπάρκου Σητείας

Πώς αναγνωρίστηκε το απολίθωμα

Οι ερευνητές εντόπισαν νέα θέση με απολιθωμένα οστά, ανάμεσα στα οποία ξεχώριζε το κρανίο ενός μεγάλου θηλαστικού. Το εύρημα μεταφέρθηκε στο Εργαστήριο Παλαιοντολογίας και Στρωματογραφίας του Τμήματος Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου καθαρίστηκε και συντηρήθηκε.

Από τη μελέτη των μορφολογικών χαρακτηριστικών του, η ομάδα κατέληξε ότι ανήκει στον δίκερο ρινόκερο Dihoplus pikermiensis. Το είδος έζησε κατά το Ανώτερο Μειόκαινο και έχει εντοπιστεί και σε άλλες ελληνικές απολιθωματοφόρες θέσεις, μεταξύ των οποίων το Πικέρμι Αττικής.

Σύμφωνα με τον κ. Ηλιόπουλο, το εύρημα εκτιμάται ότι έχει περίπου την ίδια ηλικία με το γιγάντιο δεινοθήριο της Αγίας Φωτιάς Σητείας: 8 έως 8,5 εκατομμύρια έτη.

πηγή: Συντονιστής Γεωπάρκου Σητείας

Γιατί εξέπληξε τους παλαιοντολόγους

Η επιστημονική ομάδα ανέμενε ότι θα εντοπιστούν και άλλα θηλαστικά της Μειοκαίνου στην περιοχή. Εκείνο που προκάλεσε έκπληξη ήταν η παράκτια θέση στην οποία βρέθηκε το απολίθωμα, όπως εξήγησε ο καθηγητής στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Κατά τον ίδιο, η ανακάλυψη ενισχύει την εκτίμηση ότι το Γεωπάρκο Σητείας μπορεί να δώσει νέα σημαντικά ευρήματα από το Ανώτερο Μειόκαινο. Η περιοχή διαθέτει παλαιοντολογικά ίχνη που καλύπτουν σχεδόν 300 εκατομμύρια χρόνια, από φυτικά υπολείμματα του Λιθανθρακοφόρου έως τα ενδημικά νάνα θηλαστικά του Πλειστοκαίνου. πηγή: Συντονιστής Γεωπάρκου Σητείας

Η έρευνα θα συνεχιστεί με τη στήριξη του Γεωπάρκου και του Δήμου Σητείας. Ο κ. Ηλιόπουλος εξέφρασε την ελπίδα ότι νέα ευρήματα θα μπορούσαν μελλοντικά να αποτελέσουν υλικό για τοπικό παλαιοντολογικό μουσείο.

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Το DEBATER έχει παρουσιάσει και άλλες παλαιοντολογικές ανακαλύψεις, όπως τα απολιθώματα μικρόσωμου δεινόσαυρου που εντοπίστηκαν στην Ισπανία.