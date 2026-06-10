Αττική: Διασώθηκε άγριος λύκος που είχε παγιδευτεί σε παράνομη θηλιά – Περπάτησε 200 χλμ μέχρι τον Παρνασσό (Εικόνες)

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διάσωση και ο απεγκλωβισμός ενός ενήλικου αρσενικού λύκου στην ανατολική Αττική, έπειτα από μία συντονισμένη επιχείρηση κρατικών φορέων και περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Το άγριο ζώο βρέθηκε παγιδευμένο σε παράνομη θηλιά, η οποία είχε τοποθετηθεί σε αγροτική έκταση με αμπέλια και ελιές, πιθανότατα για τη σύλληψη αγριόχοιρων και ασβών.

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Η άμεση κινητοποίηση των αρχών

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές, όπου έπειτα από την ειδοποίηση της Δασικής Υπηρεσίας, έσπευσαν στο σημείο στελέχη του Δασαρχείου Καπανδριτίου, της Μονάδας Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Αττικής του ΟΦΥΠΕΚΑ, καθώς και εξειδικευμένοι επιστήμονες του Συλλόγου Προστασίας & Περίθαλψης Άγριας Ζωής «ΑΝΙΜΑ» και της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης «Καλλιστώ».

Κατά τη διάρκεια της επιτυχημένης επιχείρησης, οι ειδικοί κατάφεραν να απελευθερώσουν με ασφάλεια τον λύκο.

Η μετέπειτα πορεία του άγριου ζώου

Μέσω δορυφορικού κολάρου παρακολουθείται η μετέπειτα πορεία του λύκου, όπου επιβεβαιώνει τις εντυπωσιακές δυνατότητες διασποράς του είδους σε μεγάλες αποστάσεις. Οι λύκοι με τον μηχανισμό της διασποράς, μπορούν να εποικήσουν σε νέες περιοχές, όπως πρόσφατα στην Πελοπόννησο.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που παρέχει το κολάρο εντοπισμού, ο λύκος τις πρώτες ημέρες διαπιστώθηκε ότι παρουσίαζε μεγάλα διαστήματα ακινησίας, ενδεχομένως από τους τραυματισμούς που προκάλεσε η πολύωρη παραμονή του στην παράνομη θηλιά. Ωστόσο κατάφερε να επιβιώσει αλλά και πριν λίγες ημέρες εγκατέλειψε την περιοχή και ξεκίνησε διασπορά, με κατεύθυνση βορειοδυτικά, έχοντας διανύσει ήδη μία απόσταση τουλάχιστον 200 χιλιομέτρων μέσα σε 10 ημέρες.

Δεδομένα τηλεμετρίας της «Καλλιστώς» από άλλους λύκους καθώς και από την διεθνή βιβλιογραφία δείχνουν ότι η διασπορά των λύκων μπορεί να παρατηρηθεί σε αποστάσεις πολλών εκατοντάδων χιλιομέτρων.