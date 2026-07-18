Ψάχνετε παραλία χωρίς λαγοκέφαλους; Τι λένε οι ειδικοί

Μετά τις δεκάδες αναφορές για λαγοκέφαλους σε παραλίες της Αττικής, πολλοί λουόμενοι αναρωτιούνται αν υπάρχουν ακτές όπου το συγκεκριμένο ψάρι δεν έχει εμφανιστεί. Η σύντομη απάντηση είναι ότι κανείς δεν μπορεί να το εγγυηθεί.

Οι εικόνες και τα βίντεο με λαγοκέφαλους στις ελληνικές θάλασσες έχουν προκαλέσει ανησυχία σε αρκετούς λουόμενους, ιδιαίτερα μετά τις πρόσφατες αναφορές για εμφανίσεις του είδους και στην Αττική. Ένα από τα πιο συχνά ερωτήματα είναι αν υπάρχουν παραλίες όπου μπορεί κανείς να κολυμπήσει χωρίς να συναντήσει το συγκεκριμένο ψάρι.

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Η απάντηση των επιστημόνων είναι ξεκάθαρη: δεν υπάρχει επίσημη λίστα με «παραλίες χωρίς λαγοκέφαλους», ούτε μπορεί κάποια περιοχή να χαρακτηριστεί απολύτως απαλλαγμένη από την παρουσία τους. Ο λαγοκέφαλος είναι ένα ιδιαίτερα κινητικό είδος και οι εμφανίσεις του μεταβάλλονται συνεχώς, ανάλογα με τις συνθήκες της θάλασσας και την εποχή.

Γιατί εμφανίζονται όλο και συχνότερα;

Ο λαγοκέφαλος (Lagocephalus sceleratus) είναι ένα ξενικό είδος που εισήλθε στη Μεσόγειο μέσω της Διώρυγας του Σουέζ και τα τελευταία χρόνια έχει εξαπλωθεί σχεδόν σε ολόκληρο το Αιγαίο και το Ιόνιο. Σύμφωνα με το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), πρόκειται για είδος με μεγάλη προσαρμοστικότητα και ελάχιστους φυσικούς θηρευτές, γεγονός που ευνοεί τη διαρκή εξάπλωσή του.

Τι ισχύει για την Αττική

Το τελευταίο διάστημα έχουν καταγραφεί εμφανίσεις λαγοκέφαλων σε διάφορες περιοχές της Αττικής, όπως η Βάρκιζα, η Σαρωνίδα, η Παλαιά Φώκαια και άλλες περιοχές του Σαρωνικού. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι οι συγκεκριμένες παραλίες είναι μόνιμα γεμάτες λαγοκέφαλους ή ότι οι λουόμενοι θα τους συναντήσουν οπωσδήποτε.

Πρέπει να ανησυχούν οι λουόμενοι;

Οι ειδικοί εμφανίζονται καθησυχαστικοί. Όπως επισημαίνουν θαλάσσιοι επιστήμονες, ο λαγοκέφαλος δεν αναζητά επαφή με τον άνθρωπο και οι επιθέσεις σε λουόμενους παραμένουν εξαιρετικά σπάνιες. Αντίθετα, το μεγαλύτερο πρόβλημα αφορά τους επαγγελματίες αλιείς, καθώς το είδος προκαλεί σημαντικές ζημιές στα δίχτυα και μειώνει τους πληθυσμούς άλλων ψαριών.

Τι πρέπει να κάνετε αν δείτε λαγοκέφαλο

Οι ειδικοί συνιστούν να μην επιχειρήσετε να τον πιάσετε ή να τον απομακρύνετε, είτε βρίσκεται μέσα στη θάλασσα είτε έχει πιαστεί σε αγκίστρι ή δίχτυ. Το ψάρι διαθέτει ισχυρά δόντια που μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό, ενώ περιέχει την εξαιρετικά τοξική ουσία τετροδοτοξίνη, γεγονός που το καθιστά ακατάλληλο και επικίνδυνο για κατανάλωση.

Υπάρχουν τελικά «ασφαλείς» παραλίες;

Η επιστημονική απάντηση είναι ότι καμία παραλία δεν μπορεί να χαρακτηριστεί “λαγοκέφαλος-free”. Αντίστοιχα, η παρουσία του είδους σε μια περιοχή δεν σημαίνει ότι αποτελεί διαρκή απειλή για όσους κολυμπούν. Οι επιστήμονες συνιστούν ψυχραιμία, τήρηση των βασικών κανόνων ασφαλείας και ενημέρωση των αρμόδιων αρχών ή των λιμενικών υπηρεσιών σε περίπτωση που εντοπιστεί λαγοκέφαλος κοντά στην ακτή.