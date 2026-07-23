Εξαρθρώθηκε σπείρα διαρρηκτών στην Αττική – Είχαν αρπάξει πάνω από 865.000 ευρώ από 24 σπίτια

Σημαντικό πλήγμα σε εγκληματική οργάνωση που ειδικευόταν στις διαρρήξεις κατοικιών στην Αττική κατάφερε η Ελληνική Αστυνομία, καθώς έπειτα από πολύμηνη έρευνα εξιχνιάστηκαν 24 περιπτώσεις κλοπών με τη συνολική λεία να ξεπερνά τις 865.000 ευρώ.

Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος επτά ατόμων, ηλικίας από 21 έως 41 ετών, τα οποία κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, καθώς και για διακεκριμένες κλοπές που τελέστηκαν κατ’ επάγγελμα, κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία.

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Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τα μέλη της οργάνωσης δρούσαν τουλάχιστον από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2025, έχοντας ως ορμητήριο οικισμό στα Άνω Λιόσια. Για τις μετακινήσεις τους χρησιμοποιούσαν όχημα που είχαν μισθώσει από εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων, ενώ πριν από κάθε «χτύπημα» πραγματοποιούσαν κατόπτευση των στόχων τους.

Με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, παραβίαζαν εισόδους και μπαλκονόπορτες με διαρρηκτικά εργαλεία και αφαιρούσαν χρήματα, κοσμήματα και άλλα πολύτιμα αντικείμενα από τις κατοικίες. Για να δυσκολεύουν τον εντοπισμό τους χρησιμοποιούσαν τηλεφωνικές συνδέσεις («ghost phones») που ήταν καταχωρισμένες σε ανύπαρκτα πρόσωπα και τις αντικαθιστούσαν τακτικά.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της δράσης τους ήταν ότι πραγματοποιούσαν αλλεπάλληλες διαρρήξεις μέσα στην ίδια νύχτα. Μάλιστα, σε μία περίπτωση αφαίρεσαν τη σειρήνα συναγερμού από κατοικία και την τοποθέτησαν μέσα σε κουβά με νερό, ώστε να αχρηστευτεί και να μην ειδοποιηθούν οι ένοικοι ή οι Αρχές.

Μέχρι στιγμής έχουν εξιχνιαστεί 24 διαρρήξεις σε κατοικίες στις περιοχές Παιανία, Κορωπί, Γλυφάδα, Βούλα, Βριλήσσια, Νέα Πεντέλη, Μελίσσια, Κηφισιά, Παλλήνη, Γλυκά Νερά, Βάρκιζα, Βουλιαγμένη και Γέρακας.

Η ΕΛ.ΑΣ. αναφέρει ότι οι εμπλεκόμενοι είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα, ενώ η δικογραφία έχει ήδη υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.