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Κακοκαιρία στην Αττική: Φρεάτιο στο Ίλιον μετατράπηκε σε… εντυπωσιακό συντριβάνι (βίντεο)

Το εντυπωσιακό περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, με τους διερχόμενους οδηγούς να περνούν δίπλα από τον τεράστιο πίδακα νερού

Κακοκαιρία στην Αττική: Φρεάτιο στο Ίλιον μετατράπηκε σε… εντυπωσιακό συντριβάνι (βίντεο)
DEBATER NEWSROOM

Η ισχυρή κακοκαιρία που έπληξε την Αττική άφησε πίσω της πλημμυρισμένους δρόμους και αρκετά προβλήματα, αλλά και ένα στιγμιότυπο που τράβηξε τα βλέμματα στα social media.

Στο Ίλιον, η πίεση του νερού ήταν τόσο μεγάλη, ώστε ένα φρεάτιο άρχισε να εκτοξεύει νερό σε ύψος αρκετών μέτρων, δημιουργώντας την εικόνα ενός… αυτοσχέδιου συντριβανιού στο μέσο του δρόμου.

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Το εντυπωσιακό περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, με τους διερχόμενους οδηγούς να περνούν δίπλα από τον τεράστιο πίδακα νερού, ενώ αρκετοί χρήστες των κοινωνικών δικτύων σχολίασαν με χιούμορ πως το Ίλιον απέκτησε το δικό του… νέο αξιοθέατο.

Πίσω από τις εικόνες που προκαλούν χαμόγελα, πάντως, κρύβεται η ένταση των καιρικών φαινομένων που έπληξαν την Αττική, προκαλώντας πλημμύρες, πτώσεις δέντρων και δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική για αντλήσεις υδάτων και άλλες επεμβάσεις.

Δείτε το βίντεο με το «συντριβάνι» που δημιούργησε η κακοκαιρία στο Ίλιον:

Βελτιώνεται ο καιρός το Σάββατο

Σύμφωνα με τις τελευταίες προγνώσεις, τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να περιοριστούν από τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, με τον καιρό να παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, οι άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί στο Αιγαίο, φτάνοντας τοπικά έως και τα 7 μποφόρ.

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