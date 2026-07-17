Reuters: Η λειψυδρία απειλεί τα ελληνικά νησιά – Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Αστυπάλαια

Στο μικροσκόπιο του διεθνούς ειδησεογραφικού πρακτορείου Reuters έχει βρεθεί η έντονη λειψυδρία που μαστίζει τα ελληνικά νησιά.

Σε εκτενές ρεπορτάζ του, το πρακτορείο εστιάζει στα επτά νησιά του Αιγαίου που έχουν τεθεί σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης, καθώς οι διαθέσιμοι υδάτινοι πόροι εξαντλούνται.

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Οι επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, με φαινόμενα όπως οι παρατεταμένα υψηλές θερμοκρασίες και οι απρόβλεπτες βροχοπτώσεις, αναγκάζουν τις δημοτικές αρχές να αναζητήσουν εσπευσμένα λύσεις.

Μεταξύ των μέτρων που λαμβάνονται είναι η επιτάχυνση των έργων αφαλάτωσης και η επιβολή αυστηρών περιορισμών στην άρδευση, την ώρα που έκδηλη είναι η αγωνία για το αν οι χειμερινές βροχές θα επαρκέσουν για τις ανάγκες των μόνιμων κατοίκων και του μεγάλου όγκου των τουριστών κατά τη θερινή περίοδο αιχμής.

Σε κρίσιμο σημείο η Αστυπάλαια

Η Αστυπάλαια αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση της κρίσης. Το νησί, που βασίζεται κατά κύριο λόγο στο εμφιαλωμένο νερό για την ένυδρηση των πολιτών, δεν είδε βελτίωση στα αποθέματά του, καθώς οι περσινές βροχοπτώσεις που ευνόησαν άλλα μέρη της χώρας, δεν έφτασαν ποτέ εκεί.

Σύμφωνα με τα τοπικά στοιχεία, η φετινή χρονιά καταγράφεται ως η δεύτερη πιο άνυδρη από το 2020.

Ο δήμαρχος του νησιού, Νίκος Κομηνέας, μιλώντας στο Reuters μπροστά από την τεχνητή λίμνη, τον μοναδικό κεντρικό ταμιευτήρα του νησιού που πλέον περιβάλλεται από ένα πλήρως αποξηραμένο τοπίο, έδωσε το στίγμα της κατάστασης.

«Αν συγκεντρώναμε όλη τη βροχή που έπεσε μέσα στη χρονιά, το ύψος του νερού θα έφτανε μόλις τα 2,5 εκατοστά», ανέφερε.

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Πλήγμα για τον πρωτογενή τομέα

Η έλλειψη νερού έχει ήδη γονατίσει την τοπική αγροτική παραγωγή. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ύδρευση των πολιτών, οι αρχές διέκοψαν από τον Απρίλιο την παροχή νερού από την τεχνητή λίμνη προς τις καλλιέργειες.

Αυτό ανάγκασε τους παραγωγούς να στραφούν ξανά στα πηγάδια.

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Η 71χρονη αγρότισσα Ευδοκία Παλατιανού, δείχνοντας μια ξεραμένη μανταρινιά στην περιοχή του Λιβαδιού, περιέγραψε τη δική της δοκιμασία, καθώς το υφάλμυρο νερό από το ιδιωτικό της πηγάδι κατέστρεψε τα λαχανικά της: «Αν δεν βρέξει, δεν θα φυτέψω τίποτα», ανέφερε,

Αποθέματα για λίγους μήνες και έκτακτα μέτρα

Αυτή τη στιγμή, η τεχνητή λίμνη που τροφοδοτεί τη Χώρα και το Λιβάδι έχει περιοριστεί στα 150.000 κυβικά μέτρα νερού, ποσότητα που αγγίζει μόλις το ένα έκτο της συνολικής της χωρητικότητας.

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Με την ημερήσια κατανάλωση το καλοκαίρι να φτάνει τα 900 κυβικά μέτρα, το Reuters υπολογίζει ότι τα αποθέματα επαρκούν για περίπου πέντεμισι μήνες.

Η κήρυξη του νησιού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τον Μάιο έγινε με σκοπό να παρακαμφθούν οι γραφειοκρατικές καθυστερήσεις για την άμεση εγκατάσταση μιας προσωρινής μονάδας αφαλάτωσης, ικανής να παράγει 600 κυβικά μέτρα νερού την ημέρα.

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Παράλληλα, τέθηκε σε ισχύ καθολική απαγόρευση ποτίσματος των καλλιεργειών μέχρι το φθινόπωρο.

Η τουριστική πίεση και το αβέβαιο μέλλον

Το πρόβλημα διογκώνεται εξαιτίας της τουριστικής έκρηξης, καθώς ο πληθυσμός του νησιού εκτινάσσεται τους καλοκαιρινούς μήνες από τους 1.400 μόνιμους κατοίκους σε πάνω από 7.000 επισκέπτες.

Επειδή η υφιστάμενη μονάδα αφαλάτωσης αδυνατούσε να ανταπεξέλθει, επιστρατεύτηκε και δεύτερη προσωρινή μονάδα, ενώ παράλληλα δρομολογείται μια μόνιμη εγκατάσταση που αναμένεται να λειτουργήσει προς τα τέλη του έτους.

Ωστόσο, τα σημάδια ξηρασίας είναι ήδη ορατά από τον Ιούνιο, σύμφωνα με τον χάρτη του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Ξηρασίας Copernicus.

Ο δήμαρχος της Αστυπάλαιας δεν κρύβει την ανησυχία του για την επόμενη μέρα, επισημαίνοντας τη μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζουν τα νησιά.

«Η προσωρινή μονάδα αφαλάτωσης μάς δίνει μια ανάσα, όμως η μεγαλύτερη ανησυχία μου είναι τι θα συμβεί αν ούτε φέτος έχουμε επαρκείς βροχοπτώσεις» σημείωσε.