Σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας στην Αττική: Δρόμοι-ποτάμια και πτώσεις δέντρων – Πάνω από 900 κλήσεις στην Πυροσβεστική (βίντεο)
Η Πυροσβεστική δέχθηκε δεκάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων
Σαρωτικό ήταν το πέρασμα της χθεσινής κακοκαιρίας που έπληξε μεγάλο μέρος της χώρας από τις απογευματινές ώρες και μετά προκαλώντας τεράστια προβλήματα σε υποδομές
Συνολικά 940 κλήσεις έχει δεχθεί το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος στις Περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και Θεσσαλίας από χθες το απόγευμα έως σήμερα το πρωί λόγω των ισχυρών ανέμων και βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν.
Οι κλήσεις αυτές αφορούν κυρίως κοπές δέντρων, αφαιρέσεις αντικειμένων και αντλήσεις υδάτων.
Ειδικότερα:
Στην Περιφέρεια Αττικής, το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ έχει δεχθεί 850 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 251 κοπές δέντρων, 59 αφαιρέσεις αντικειμένων και 54 αντλήσεις υδάτων.
Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ έχει λάβει 60 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 36 κοπές δέντρων και 3 αντλήσεις
Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, το Κέντρο Επιχειρήσεων του ΠΣ έχει δεχθεί, 30 κλήσεις και μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί 17 κοπές δέντρων, 2 αφαιρέσεις αντικειμένων και 6 αντλήσεις
Τέλος η Πυροσβεστική καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.
Κακοκαιρία: Μεγάλες καταστροφές σε πολλές περιοχές της χώρας
Στην Αττική, η έντονη βροχόπτωση δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο, με δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια και την κυκλοφορία να δυσχεραίνεται σε αρκετές περιοχές.
@pavlletageorgieva #πλημιρες #Αθηνα #Βροχη ♬ оригинален звук – Pavlleta Georgieva
Η Πυροσβεστική δέχθηκε δεκάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων, ενώ σημειώθηκαν και διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε ορισμένες περιοχές.
@sofi.zah Λεωφ. Αλεξάνδρας… #thunderstorm #athens ♬ Epic Music(830640) – Pavel
@epicure_contmpr Ατσα και συντριβάνι το Ιλιον!!#Ιλιον #πλημμυρα ♬ πρωτότυπος ήχος – Epicure
Εκτεταμένες ζημιές στην επαρχία από την κακοκαιρία
Έντονα ήταν τα φαινόμενα και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Σε αρκετές περιοχές καταγράφηκαν πλημμυρισμένοι δρόμοι και κατοικίες, κατολισθήσεις, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε καλλιέργειες, ενώ οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν προβλήματα στις μετακινήσεις και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.
πηγή στην Google
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