Τροχαίο στον Κηφισό: Δυσχέρεια στην κυκλοφορία μετά από σύγκρουση ΙΧ με μοτοσικλέτα

Δυσχέρεια στην κυκλοφορία σημειώνεται το απόγευμα του Σαββάτου (25/7) στη Λεωφόρο Κηφισού, έπειτα από σύγκρουση ΙΧ επιβατικού αυτοκινήτου με μοτοσικλέτα.

Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της εξόδου της Αττικής Οδού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, στην περιοχή της Μεταμόρφωσης.

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Εξαιτίας του ατυχήματος, παρατηρούνται καθυστερήσεις και αυξημένη κίνηση στο συγκεκριμένο σημείο, ενώ οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και, εφόσον είναι εφικτό, να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές.