Τροχαίο στον Κηφισό: Δυσχέρεια στην κυκλοφορία μετά από σύγκρουση ΙΧ με μοτοσικλέτα
Προβλήματα καταγράφονται στην κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Κηφισού, μετά από τροχαίο με εμπλοκή ΙΧ και μοτοσικλέτας στο ύψος της εξόδου της Αττικής Οδού, στο ρεύμα προς Πειραιά.
Δυσχέρεια στην κυκλοφορία σημειώνεται το απόγευμα του Σαββάτου (25/7) στη Λεωφόρο Κηφισού, έπειτα από σύγκρουση ΙΧ επιβατικού αυτοκινήτου με μοτοσικλέτα.
Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της εξόδου της Αττικής Οδού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά, στην περιοχή της Μεταμόρφωσης.
Εξαιτίας του ατυχήματος, παρατηρούνται καθυστερήσεις και αυξημένη κίνηση στο συγκεκριμένο σημείο, ενώ οι οδηγοί καλούνται να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή και, εφόσον είναι εφικτό, να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές.
πηγή στην Google
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