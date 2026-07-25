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Καιρός: Ηλιοφάνεια και άνοδος της θερμοκρασίας την Κυριακή – Πού θα φτάσει τους 35 βαθμούς

Αίθριος θα είναι ο καιρός την Κυριακή 26 Ιουλίου, με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας και τη θερμοκρασία να παρουσιάζει μικρή άνοδο. Έως 35 βαθμούς το θερμόμετρο στη Θεσσαλονίκη.

Καιρός: Ηλιοφάνεια και άνοδος της θερμοκρασίας την Κυριακή – Πού θα φτάσει τους 35 βαθμούς
(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)
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Ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας την Κυριακή 26 Ιουλίου, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο και τους ανέμους να πνέουν γενικά ασθενείς, σύμφωνα με την πρόγνωση καιρού του meteo.gr.

Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες έως νοτιοδυτικές διευθύνσεις, εντάσεως 2-3 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

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Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει επίσης ηλιοφάνεια, με λίγες αραιές νεφώσεις τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι έως νοτιοανατολικοί 3-4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 35 βαθμούς Κελσίου.

Βελτιωμένος καιρός μετά την κακοκαιρία

Η εικόνα του καιρού παρουσιάζεται αισθητά βελτιωμένη μετά την ασυνήθιστη για την εποχή κακοκαιρία που επηρέασε πολλές περιοχές της χώρας το προηγούμενο διήμερο, με το σκηνικό να επιστρέφει πλέον σε πιο καλοκαιρινές συνθήκες.

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