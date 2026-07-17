Εντοπίσατε κατσαρίδα στο σπίτι; Ίσως δεν είναι η μόνη – Τα σημάδια που δείχνουν ότι υπάρχει φωλιά

Η κατσαρίδα είναι αναμφίβολα ένας από τους πιο ανεπιθύμητους “επισκέπτες” σε κάθε σπίτι και η εμφανισή τους προκαλεί ανατριχίλα και ανησυχία.

Αν αρχίσετε να βλέπετε κατσαρίδες στην κουζίνα, στο μπάνιο ή σε άλλα σημεία του σπιτιού, μην πανικοβληθείτε, αλλά μπορεί να είναι ένδειξη ότι κάπου κοντά υπάρχει φωλιά.

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Ένα από τα σημάδια που δείχνουν ότι υπάρχει φωλιά είναι τα μαύρα, μικρά στίγματα. Πρόκειται για τα περιττώματά των κατσαρίδων, που μοιάζουν με κόκκους μαύρου πιπεριού και συχνά τα βλέπουμε σε ντουλάπια, κάτω από τον νεροχύτη ή πίσω από ηλεκτρικές συσκευές..

Άλλη μια ένδειξη μεγάλης συγκέντρωσης είναι η έντονη, περίεργη μυρωδιά, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως η κατσαρίδα αφήνει μικρές κάψουλες χρώματος καφέ που περιέχουν τα αυγά τους. Αυτό ίσως είναι αρκετά ανησυχητικό, καθώς μπορεί να σημαίνει ότι αναπαράγονται στον χώρο.

Επίσης, καλό είναι να δράσετε άμεσα αν δείτε σε κάποιο σημείο του σπιτιού άδεια κελύφη, καθώς αποδεικνύει ότι έχουν ήδη εγκατασταθεί στον χώρο.

Για να είστε πιο υποψιασμένοι και προετοιμασμένοι για τους καφέ “εισβολείς”, έχετε κατά νου ότι συνήθως κρύβονται πίσω από το ψυγείο ή την ηλεκτρική κουζίνα, σε ντουλάπια, κάτω από τον νεροχύτη ή σε ρωγμές τοίχων ή πατωμάτων.

Αν λοιπόν έχετε την εντύπωση ότι υπάρχει φωλιά, απομακρύνετε υπολείμματα τροφών και νερά από τον νεροχύτη και το μπάνιο, κλείστε ρωγμές και ανοίγματα και χρησιμοποιήστε δολώματα ή παγίδες.

Τελευταία, αλλά σωτήρια, λύση είναι να απευθυνθείτε σε έναν επαγγελματία απεντόμωσης, που θα σας προτείνει την κατάλληλη αντιμετώπιση.