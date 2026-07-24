Κακοκαιρία: Σοβαρά προβλήματα στην Αττική και μεγάλες καταστροφές σε πολλές περιοχές της χώρας

Σημαντικά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε την Παρασκευή (24/7) μεγάλο μέρος της χώρας, με ισχυρές καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους να προκαλούν πλημμύρες, πτώσεις δέντρων, κατολισθήσεις και σοβαρές ζημιές σε υποδομές.

Προβλήματα στην Αττική

Στην Αττική, η έντονη βροχόπτωση δημιούργησε σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο, με δρόμους να μετατρέπονται σε ποτάμια και την κυκλοφορία να δυσχεραίνεται σε αρκετές περιοχές. Η Πυροσβεστική δέχθηκε δεκάδες κλήσεις για αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων, ενώ σημειώθηκαν και διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε ορισμένες περιοχές.

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(ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI)

(ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI)

(ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI)

(ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI)

(ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ/EUROKINISSI)

Εκτεταμένες ζημιές στην επαρχία από την κακοκαιρία

Έντονα ήταν τα φαινόμενα και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Σε αρκετές περιοχές καταγράφηκαν πλημμυρισμένοι δρόμοι και κατοικίες, κατολισθήσεις, πτώσεις δέντρων και ζημιές σε καλλιέργειες, ενώ οι ισχυροί άνεμοι προκάλεσαν προβλήματα στις μετακινήσεις και στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παρέμειναν σε αυξημένη ετοιμότητα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, πραγματοποιώντας παρεμβάσεις όπου κρίθηκε απαραίτητο για την αποκατάσταση των προβλημάτων και την προστασία των πολιτών.

Βελτιώνεται ο καιρός το Σάββατο

Σύμφωνα με τις τελευταίες προγνώσεις, τα έντονα φαινόμενα αναμένεται να περιοριστούν από τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, με τον καιρό να παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, οι άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί στο Αιγαίο, φτάνοντας τοπικά έως και τα 7 μποφόρ.