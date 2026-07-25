Καστοριά: Επιχείρηση διάσωσης 78χρονου που έπεσε σε γκρεμό στο Βογατσικό
Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής στήθηκε στο Βογατσικό Καστοριάς για τη διάσωση 78χρονου άνδρα που τραυματίστηκε έπειτα από πτώση σε γκρεμό. Ο ηλικιωμένος μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο και στη συνέχεια παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (25/7) στο Βογατσικό Καστοριάς, όταν ένας 78χρονος άνδρας τραυματίστηκε έπειτα από πτώση σε γκρεμό.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν 11 πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Άργους Ορεστικού και την 8η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), οι οποίοι προσέγγισαν τον τραυματία σε δύσβατο σημείο.
Μεταφέρθηκε με φορείο σε ασφαλές σημείο
Οι πυροσβέστες τοποθέτησαν τον 78χρονο σε φορείο και τον μετέφεραν με ασφάλεια σε προσβάσιμο σημείο, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του.
Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε τις βραδινές ώρες του Σαββάτου.
πηγή στην Google
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