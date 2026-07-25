Καστοριά: Επιχείρηση διάσωσης 78χρονου που έπεσε σε γκρεμό στο Βογατσικό

Επιχείρηση διάσωσης στήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (25/7) στο Βογατσικό Καστοριάς, όταν ένας 78χρονος άνδρας τραυματίστηκε έπειτα από πτώση σε γκρεμό.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 11 πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Άργους Ορεστικού και την 8η Ειδική Μονάδα Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ), οι οποίοι προσέγγισαν τον τραυματία σε δύσβατο σημείο.

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Μεταφέρθηκε με φορείο σε ασφαλές σημείο

Οι πυροσβέστες τοποθέτησαν τον 78χρονο σε φορείο και τον μετέφεραν με ασφάλεια σε προσβάσιμο σημείο, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη διακομιδή του.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε τις βραδινές ώρες του Σαββάτου.