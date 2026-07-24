Ξανά… φοιτητής στα 70 του ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρης Γάκης

Στα φοιτητικά έδρανα επιστρέφει σε ηλικία 70 ετών ο πρώην βουλευτής Δωδεκανήσου του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Γάκης, καθώς πέτυχε την εισαγωγή του στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), συμμετέχοντας στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2026.

Με ανάρτησή του, ο Δημήτρης Γάκης εξήγησε τους λόγους που τον οδήγησαν στην απόφαση να διαγωνιστεί, καθώς, συμμετείχε μέσω της ειδικής κατηγορίας των ατόμων με σοβαρές παθήσεις, διευκρινίζοντας ότι η εισαγωγή του έγινε μέσω του επιπλέον ποσοστού 5% που προβλέπει η νομοθεσία.

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Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι, σε συνδυασμό με τον βαθμό του απολυτηρίου του από το 1975, ήταν βέβαιος πως δεν θα στερούσε θέση από κάποιον άλλο υποψήφιο.

Ο Δημήτρης Γάκης απευθύνει μήνυμα προς τα άτομα με σοβαρές παθήσεις, τονίζοντας ότι μπορούν να θέτουν στόχους, να αγωνίζονται και να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «ο αγώνας, ο στόχος, η προσπάθεια είναι η καλύτερη φαρμακευτική αγωγή», υπογραμμίζοντας ότι η γνώση αποτελεί δικαίωμα όλων και η αναζήτησή της δεν σταματά ποτέ.

Κλείνοντας την ανακοίνωσή του, ο πρώην βουλευτής συγχαίρει όλους τους νέους που πέτυχαν την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και τους εύχεται να απολαύσουν τη φοιτητική ζωή. Ταυτόχρονα, στέλνει μήνυμα αισιοδοξίας σε όσους δεν κατάφεραν να πετύχουν τον στόχο τους φέτος, καλώντας τους να μην απογοητευτούν, καθώς -όπως σημειώνει- η ζωή προσφέρει πολλές ευκαιρίες σε όσους συνεχίζουν να διεκδικούν τα όνειρά τους.